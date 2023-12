Nuova Porsche Macan, l'EV con sistema operativo Android che sfida Tesla

Abbiamo avuto la fortuna di essere tra i pochi invitati nel centro di produzione Porsche di Lipsia, in Germania, per vedere un'anteprima della nuova Panamera e scoprire alcune delle novità che troveremo a bordo della prossima Macan, la prima auto del suo genere a essere offerta solo in versione EV.

Sebbene si trattasse di un prototipo, abbiamo appreso che questo potente SUV elettrico ad alte prestazioni sarà basato sulla più recente architettura Premium Platform Electric (sviluppata congiuntamente con Audi), sarà alimentato da motori elettrici sincroni a eccitazione permanente (PSM) e sarà dotato di una tecnologia da 800 volt per la ricarica rapida.

Tutti i modelli saranno dotati di batterie agli ioni di litio ospitate nel sottoscocca con una capacità totale di circa 100 kWh, mentre le Macan EV (più potenti) svilupperanno circa 450 kW (603 CV) e oltre 1.000 Nm di coppia, valori a dir poco pazzeschi.

(Image credit: Porsche)

Certo, non avrà il sound della Porsche GT3, ma possiamo assicurarvi che la Macan EV è incredibilmente veloce, capace in fuoristrada ed estremamente maneggevole. I test effettuati in pista lo confermano e il nostro inviato sta ancora cercando di rimettere al loro posto i suoi organi interni dopo aver trascorso qualche minuto a bordo dell'EV targato Porsche.

Prestazioni a parte, le novità più interessanti riguardano gli interni della nuova Macan e l'infinita gamma di opzioni avanzate di cui dispone.

Ma vediamo di cosa si tratta.

Basi ultraveloci

Come le prossime Panamera e Taycan, la Macan EV avrà un display curvo da 12,6 pollici, completamente digitale e indipendente, che si occupa delle informazioni importanti sul veicolo. A questo si affianca un display touch full HD da 10,9 pollici per l'infotainment e l'opzione che consente al passeggero anteriore di usufruire di un ulteriore touchscreen da 10,9 pollici.

Grazie a una speciale pellicola che sovrasta il display, l'occupante anteriore può guardare i cofanetti e aggiornare i canali social senza distrarre il conducente.

"Il cambiamento più importante per noi è la velocità di risposta di questo nuovo sistema", ci ha detto Miriam Mohamad, Project Manager Digital per Macan, durante l'evento.

(Image credit: Porsche)

"L'intero sistema è supportato da nuovi processori Qualcomm, che consentono al sistema di rispondere rapidamente, mentre abbiamo migliorato notevolmente l'efficacia del nostro assistente vocale."

Durante la dimostrazione abbiamo avuto conferma di questo aspetto quando Mohamad ha chiesto alla sua collega Joan Pieper di iniziare a chattare in sottofondo, mentre lei impartiva una serie di comandi vocali "Hey Porsche".

Il nuovo sistema a doppio microfono non solo è in grado di determinare chi sta impartendo le istruzioni importanti, di visualizzare il riconoscimento del posto sullo schermo centrale e di indicare l'interazione tramite 56 LED scintillanti che attraversano il cruscotto, ma è anche capace di gestire rapidamente tali istruzioni.

"L'assistente vocale è ora in grado di gestire un linguaggio più colloquiale e richieste più specifiche, come la ricerca di una presa di ricarica da un particolare fornitore" ha poi aggiunto Mohamad.

Inoltre, questo nuovo sistema veloce è stato chiamato in causa quando ha calcolato complessi percorsi teorici attraverso l'Europa, tenendo conto delle molteplici soste di ricarica lungo il percorso. Anche i viaggi più lunghi hanno richiesto solo pochi secondi per essere elaborati e visualizzati, con la possibilità di inviare rapidamente percorsi pre-programmati dall'app Porsche per smartphone quando non si è in auto.

Android alza la posta in gioco

(Image credit: Porsche)

Porsche si è affidata ad Android Automotive per il sistema operativo che alimenta la sua ultima offerta di infotainment, consentendo ai proprietari di utilizzare un vasto archivio di app, anziché affidarsi a un sistema sviluppato e curato da Porsche.

Il sistema è altrettanto veloce e si avvia in background non appena il conducente si avvicina con la chiave, il che significa che è pronto all'uso quasi istantaneamente. C'è anche un nuovo Porsche App Centre che serve a mantenere il veicolo aggiornato via etere, ma anche per offrire un elenco completo di opzioni di intrattenimento.

Similmente all'offerta presente in una Tesla, i proprietari di Porsche possono giocare a Beach Buggy Racing, trasmettere in streaming da piattaforme come YouTube e DAZN, oltre a godere di diverse app di streaming di musica e podcast dallo schermo principale dell'infotainment o tramite il display opzionale del passeggero.

Inoltre, è possibile utilizzare Cisco WebEx per partecipare alle chiamate in conferenza. Miriam Mohamad ha confermato che per il momento si tratta solo di chiamate vocali, ma Porsche sta valutando la possibilità di aggiungere una telecamera per consentire agli utenti di partecipare alle videochiamate quando il veicolo è parcheggiato.

(Image credit: Porsche)

Interrogata sulle applicazioni disponibili, Mohamad ha dichiarato che queste saranno limitate a quelle approvate per l'uso dalla piattaforma Android Automotive OS (da non confondere con Android Auto) nel Google Play Store, ma Porsche non curerà l'elenco, aprendo una gamma molto più ampia di possibilità per l'intrattenimento e gli strumenti in movimento.

Ma per garantire che il sistema rimanga veloce e preciso, anche se il proprietario si scatena nel download di app, gli ingegneri software di Porsche hanno integrato un metodo che vede le app inutilizzate chiudersi automaticamente, piuttosto che girare in background e rischiare di rallentare l'intera configurazione.

iPhone e realtà aumentata

All'inizio dell'anno abbiamo riferito che Porsche era uno degli unici produttori a sviluppare Apple CarPlay utilizzando il toolkit Automaker dell'azienda, citando il fatto che una ricerca interna ha rivelato che la stragrande maggioranza degli acquirenti di Porsche possiede un iPhone.

Questo tema continuerà nella Macan EV, con gli utenti iOS in grado di fare di più all'interno dell'ecosistema Apple CarPlay. Porsche afferma: "quando si utilizza Apple CarPlay, la mappa di Apple viene visualizzata nel quadro strumenti, così come Google Maps in Android Auto".

(Image credit: Porsche)

Ma questa è solo la punta dell'iceberg dell'infotainment, poiché gran parte delle funzionalità del veicolo sono accessibili dal menu principale di CarPlay per permettere al conducente di regolare la radio o interagire con l'aria condizionata senza lasciare lo schermo di CarPlay.

Si affiancherà all'offerta di app di Porsche, senza la necessità di passare da un sistema all'altro... e questo include la possibilità di sfruttare Siri, Google Assistant o l'assistente vocale di Porsche.

Se questo non bastasse, Porsche venderà ai potenziali clienti anche un'unità opzionale Head-Up Display che si proietta sul parabrezza di fronte al guidatore. L'azienda sostiene che il display appare a una distanza di 10 metri e corrisponde alle dimensioni di un display da 87 pollici, il che lo rende uno dei più grandi attualmente offerti sul mercato.

Per la prima volta, però, verrà utilizzato un contenuto colorato di realtà aumentata che si fonde con il mondo reale esterno.

Porsche ha mostrato un paio di scenari in cui questa tecnologia potrebbe entrare in gioco, come la visualizzazione delle frecce di svolta nella corsia corretta e la visualizzazione adattiva della distanza dall'auto che precede con indicatori rossi "a tappeto" quando si utilizza il cruise control.

Il sistema attinge informazioni dal navigatore satellitare, dai dati ambientali e dalla posizione del veicolo attraverso numerosi sensori per offrire rappresentazioni AR accurate.