Android Auto 15.2: aggiornamento blocca i Controlli rapidi

L'ultimo aggiornamento di Android Auto ha compromesso la funzione Controlli rapidi

Questa permette di visualizzare le indicazioni o controllare i media quando si usano altre app

Ma in Android Auto 15.2 non sembra più funzionare in orientamento verticale

Android Auto si è appena aggiornato alla versione 15.2 e, se normalmente questo significherebbe ricevere nuove funzionalità per il sistema di bordo, questa volta l'aggiornamento ha suscitato una reazione molto diversa tra gli utenti. Infatti, la nuova edizione ha compromesso una funzione popolare di Android Auto, causando frustrazione tra i consumatori.

Nello specifico, numerose segnalazioni indicano che Android Auto 15.2 ha compromesso la funzione Controlli rapidi del sistema operativo. Si tratta di un widget che consente di controllare i media e visualizzare le indicazioni stradali anche quando si utilizza un'altra app. Con Android Auto 15.2, tuttavia, il widget Controlli rapidi non sembra più funzionare quando viene utilizzato in orientamento verticale.

Prima dell'ultimo aggiornamento, l'attivazione dei Controlli rapidi nei cruscotti Android Auto configurati in questo modo posizionava la barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo. Ma secondo gli utenti su Reddit e sui forum ufficiali di Google, l'attivazione di questa opzione nell'aggiornamento Android Auto 15.2 semplicemente non produce alcun effetto. Ciò significa che la barra delle applicazioni rimane bloccata lungo il bordo verticale del display, qualunque cosa si faccia.

Questo sta causando una certa frustrazione tra gli utenti. John Fed sui forum di Google ha riferito che il problema lo stava "facendo impazzire", mentre l'utente Reddit lorenmatt93 lo ha descritto come "fastidioso" e "un bug presente ormai da alcuni mesi".

Bug o funzionalità?

(Image credit: Google)

È interessante notare che non è chiaro se questo apparente bug sia in realtà una modifica deliberata. I Controlli rapidi erano molto più prominenti in Android Auto, ma da quando Google è passato a un design basato su dashboard, il widget è stato sostituito da una barra di scorciatoie alle app. Ora è necessario attivare manualmente i Controlli rapidi nelle impostazioni prima che appaiano, suggerendo che Google vuole dare meno enfasi alla funzione. Questo potrebbe indicare che Google stia semplicemente eliminando gradualmente i Controlli rapidi, con questo ultimo "bug" come manifestazione di tale politica. Tuttavia, ci sono indicazioni che non sia così, come il fatto che il widget Controlli rapidi non funziona solo in layout specifici. Tenendo presente questo, il bug potrebbe essere semplicemente una svista, con gli sviluppatori che non hanno testato completamente una funzione che è scesa nella scala di priorità di Android Auto. In ogni caso, il problema ha generato una buona dose di fastidio tra gli utenti dei Controlli rapidi. Si spera che sia solo uno di quei difetti che possono affliggere gli aggiornamenti software e niente di più. Con un po' di fortuna, Google rilascerà una correzione in tempi brevi.

