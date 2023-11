Sony presenta i TV Bravia 4K EZ20L per aziende e attività commerciali

Nella giornata di giovedì 2 novembre Sony ha annunciato l'espansione della propria line-up di Display professionali BRAVIA 4K con l'introduzione della serie EZ20L dedicata ad attività ed ambienti commerciali.

La serie EZ20L 4K, ideale per le applicazioni corporate e retail, è disponibile in formati che variano da 43 a 75 pollici. Le caratteristiche principali di questi TV consistono nella praticità, flessibilità di installazione, qualità delle immagini e sostenibilità comuni a tutti i prodotti della linea di Display professionali BRAVIA di Sony.

Come offerta introduttiva della line-up, i modelli EZ20L offriranno funzionalità professionali essenziali tra cui impostazioni professionali semplificate per configurazione e manutenzione agevolati, nonché il supporto per l'interfaccia di rete RS-232C e il controllo IP standard. Il pannello è in grado di produrre fino a 350 nit di luminosità per la massima visibilità negli spazi interni.

La line-up di EZ20L è costituita da:

FW-75EZ20L (75 pollici)

(75 pollici) FW-65EZ20L (65 pollici)

(65 pollici) FW-55EZ20L (55 pollici)

(55 pollici) FW-50EZ20L (50 pollici)

(50 pollici) FW-43EZ20L (43 pollici)

"La richiesta dei clienti è il fattore che guida il nostro sviluppo ed espansione, e in questo caso, i nostri utenti desideravano un display più accessibile e attento al budget ottimizzato per gli ambienti corporate e retail" ha affermato Cristopher Mullins, Responsabile di B2B BRAVIA Product Marketing, Sony Europe. "Con l'aggiunta dell'essenziale serie EZ20L, la gamma completa di opzioni ora supporta i requisiti esigenti delle varie aziende e dei vari spazi e trae vantaggio dalla qualità e dalle funzionalità intrinseche dei Display professionali BRAVIA di Sony."

Le ulteriori caratteristiche d evidenziare nella serie EZ20L includono un’app di Digital Signage BRAVIA gratuita e pre-installata, funzionalità di blocco per disabilitare gli input, mirroring integrato direttamente dal dispositivo dell'utente, una cornice sottile, opzioni di installazione flessibili, un ampio angolo di visione, un potente Processore X1™ 4K, 4K X-Reality™ PRO per scalare facilmente il contenuto nonché funzionalità di sostenibilità tra cui l'uso di materiali in plastica riciclata, imballaggio ecologico e modalità di risparmio energetico.

In Europa, i Display professionali 4K EZ20L saranno disponibili da dicembre (43'' e 50'') e gennaio (55'', 65'' e 75''). La nuova serie offre una garanzia PrimeSupport di 3 anni di serie che può essere acquistata tramite distribuzione, rivenditori e canali diretti.