Panasonic rivoluziona l'intrattenimento domestico con la nuova gamma di TV

Panasonic ha annunciato il lancio della sua ultima gamma di televisori, progettati per offrire esperienze di visione senza precedenti e rendere gli utenti protagonisti del loro intrattenimento domestico.

La nuova serie di TV LED entry-level offre una qualità d'immagine nitida e brillante, portando la rinomata precisione delle immagini di Panasonic su schermi più piccoli. I modelli S55A, S50A, S45A e S40A sono dotati del processore Panasonic HD Colour Engine, che garantisce una qualità visiva eccezionale per film, serie TV, concerti e videogiochi. La modalità Game Mode assicura tempi di risposta rapidi per un'esperienza di gioco adrenalinica.

L'intrattenimento non ha mai avuto confini con i TV Panasonic Premium, che integrano Fire TV per un accesso rapido a una vasta gamma di contenuti in streaming, musica e altro ancora. I modelli S55A e S50A offrono anche un telecomando vocale integrato con Alexa, consentendo agli utenti di controllare facilmente il loro TV e la smart home con la voce.

Per coloro che cercano una soluzione semplice e di alta qualità, il modello N30A offre immagini nitide e brillanti, ideali per camere da letto o ambienti più piccoli, insieme alla facilità d'uso e all'affidabilità di Panasonic.

Ma la vera rivoluzione arriva con i nuovi Smart TV LED 4K Ultra HD W60A Powered by TiVo™. Dotati di un sistema operativo indipendente e imparziale, questi TV offrono un livello completamente nuovo di personalizzazione e semplificazione nella ricerca dei contenuti. Grazie alla ricerca vocale abilitata dall'intelligenza artificiale e alla tecnologia Dolby Atmos®, gli utenti possono vivere un'esperienza cinematografica immersiva direttamente dal loro salotto.

La serie W60A offre anche prestazioni di gioco di alto livello, con supporto HDMI 2.1 e la modalità Auto Low Latency (ALLM) per un input lag ridotto e una risoluzione di alta qualità durante le sessioni di gioco. La tecnologia eARC garantisce una perfetta corrispondenza tra audio e immagini, mentre la Game Control Board consente agli utenti di personalizzare le impostazioni di gioco con un solo clic.

Inoltre, con la modalità Hotel e la semplicità di cablaggio, l'installazione e la manutenzione dei TV W60A sono estremamente facili, rendendoli la scelta ideale per catene alberghiere e piccole imprese.

La nuova gamma di televisori Panasonic promette di portare l'intrattenimento domestico a nuovi livelli di qualità e personalizzazione, mettendo gli utenti al centro dell'esperienza. I TV della serie S e N30A sono già disponibili presso i rivenditori autorizzati, mentre i modelli W60A saranno lanciati entro la fine dell'anno.