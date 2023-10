LG C3, OLED EVO eccezionale in offerta al prezzo più basso di sempre

In occasione della Festa delle Offerte Prime (ovvero un secondo Prime Day di ottobre), oggi vi proponiamo l'offerta su LG OLED C3 nella versione 55", un TV OLED top di gamma straordinario.

Considerando che è l'ultimo modello uscito, con questo sconto sul prezzo di listino lasciarselo scappare è inammissibile!

LG OLED EVO C3 55" a 1.217€ Con una nuova elaborazione dell'immagine che migliora l'HDR, un bel design, un'interfaccia smart TV migliorata e un'ampia gamma di funzioni che interesseranno sia ai gamer che agli appassionati di cinema, LG C3 è uno dei TV migliori che possiate comprare. Soprattutto a questo prezzo!

LG C3 OLED è uno dei migliori televisori in circolazione: LG C2 è stata la nostra migliore scelta di TV dell'anno per il 2022, quindi la nuova serie C3 si è ritrovata con un'eredità pesante sulle spalle.

