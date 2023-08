LG annuncia la produzione di TV OLED in formato "ridotto" da 32 a 39 pollici

Secondo quanto riportato da FlatpanelsHD LG Display ha annunciato l'inizio della produzione di pannelli OLED da 32, 34 e 39 pollici. Questi verranno utilizzati per l'assemblaggio di nuovi TV che andranno ad aggiungersi all'attuale gamma di modelli OLED della casa.

Sebbene non ci sia alcuna data di lancio ufficiale, il fatto che LG Display stia lavorando a questi nuovi pannelli è un ottima notizia, dato che presto potremmo vedere i primi TV OLED di piccole dimensioni, con formati che possono adattarsi perfettamente a piccoli ambienti domestici e scrivanie.

Ricordiamo anche che all'inizio del mese LG Display ha presentato il primo monitor OLED da 32 pollici 4K / 240 Hz. Il monitor brandizzato Dough utilizza un pannello WOLED che LG fornisce ad aziende come Sony, Panasonic e LG per i loro televisori OLED. Ci si chiede quindi se il pannello da 32 pollici con rapporto 16:9 verrà utilizzato anche per la produzione dei TV OLED da 32 o se LG opterà per una soluzione differente.

Un'altra caratteristica degna di nota di questo nuovo pannello da 32 pollici è che raggiunge un picco di luminosità di 1.000 nit. Per avere un termini di paragone, si tratta di un livello di luminosità superiore a quello dell'LG C3, che nei nostri test ha raggiunto un picco di 830 nits. Questo lascia ben intendere il potenziale dei prossimi TV OLED LG di piccole dimensioni, soprattutto considerando che il C3 è uno dei migliori TV OLED sul mercato.

Opinione: gli OLED da 32 pollici fanno gola a molti

Al momento in cui scriviamo, i televisori OLED più piccoli che si possono trovare sul mercato sono da 42 pollici. Sebbene per molti possano risultare generalmente piccoli per un salotto o per una camera da letto di grandi dimensioni, ci sono molti casi d'uso in cui potrebbero tornare molto utili. Del resto, perché dovremmo rinunciare alla tecnologia OLED quando decidiamo di acquistare un TV più piccolo?



Non fraintendetemi, esistono già TV da 32 pollici di ottima qualità, ma attualmente sono limitati alla risoluzione 1080p o Full HD. Con l'introduzione di questi pannelli OLED più piccoli da parte di LG Display potremmo finalmente vedere i primi modelli da 32 pollici con risoluzione 4K e funzioni avanzate. Non c'è alcuna certezza a riguardo ma è possibile e speriamo che le cose vadano esattamente così. Pensate che bello sarebbe poter collegare una PS5 o una Xbox Series X a un TV OLED 4K da 32 pollici...



Purtroppo i primi TV OLED da 32 pollici potrebbero costare parecchio anche se, come abbiamo scritto di recente, i prezzi dei televisori OLED si sono ridotti notevolmente e ultimamente si è parlato di un'ulteriore riduzione di prezzo nei prossimi anni, quindi non dovrebbe passare molto prima che i nuovi TV OLED in formato ridotto diventino accessibili a tutti.