Hisense aggiunge un TV mini-LED alle sue novità 2023 (a un ottimo prezzo)

Hisense ha annunciato l'aggiunta di un televisore mini-LED da 100 pollici alla sua gamma, superando il già nutrito mercato dei televisori da 98 pollici che comprende marchi del calibro di TCL, Sony e Samsung.

Il televisore Hisense da 100 pollici, che in Europa fa parte della gamma U7KQ, sarà disponibile questo autunno e avrà un prezzo di circa 4.000 euro, secondo quanto riferito da FlatpanelsHD.

Dopo che TCL ha recentemente annunciato la sua nuova linea di televisori da 98 pollici - tra cui il modello di punta super-luminoso X955, che abbiamo visto di recente all'IFA 2023 - Hisense ha deciso di offrire ai consumatori una maggiore scelta nel mercato dei televisori a grande schermo di valore.

Se si considerano le specifiche dei modelli Hisense 100U7K e 100U8K, entrambi presentano una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e due porte HDMI 2.1 con funzionalità VRR e ALLM per i giochi. Offrono inoltre il supporto per un'ampia gamma di formati HDR, tra cui Dolby Vision e HDR10+, Dolby Atmos e una configurazione a 2.1 altoparlanti, anche se la configurazione dell'U8K aggiunge due altoparlanti per Dolby Atmos, rendendo il sistema 2.1.2. L'U7K utilizzerà la piattaforma Vidaa di Hisense, mentre l'U8K utilizzerà Google TV.

Secondo quanto riferito da DisplaySpecifications, l'Hisense 100U7K ha poco più di 1.600 zone di oscuramento, che non raggiungono la luminosità abbagliante di alcuni modelli da 98 pollici di TCL, tra cui l'X955 con le sue 5.000 zone di oscuramento.

Con la comparsa di un numero sempre maggiore di televisori sul mercato dei grandi schermi e con i 98 pollici che sono una dimensione molto popolare tra i produttori, i consumatori hanno a disposizione una maggiore scelta di tecnologie per gli schermi, ma cosa significa questo?

Tanta scelta!

Quando si vuole acquistare un nuovo televisore, si cerca di capire quali sono i migliori televisori e ci si trova di fronte a molte opzioni tra cui scegliere, sia per quanto riguarda le dimensioni che il tipo di pannello dello schermo. Con l'aumento della domanda di schermi di dimensioni maggiori, le aziende cercano di competere tra loro e di offrire ai consumatori la scelta migliore, il che di solito si traduce in un calo dei prezzi.

Vale la pena notare che i televisori più economici potrebbero non avere le stesse specifiche dei modelli più pregiati nel mercato dei televisori da 98 pollici.