A cosa serve il Samsung Galaxy Ring? Nuove indiscrezioni su funzioni e data di uscita

Il tanto vociferato Galaxy Ring svelato da Samsung durante l'evento Unpacked 2024 è sempre più vicino al lancio, e grazie a un nuovo leak possiamo farci un'idea di cosa sarà realmente in grado di fare.

Ora sappiamo con certezza che il Galaxy Ring è nella sua prima fase di produzione, mentre la produzione di massa dovrebbe iniziare nel secondo trimestre (fonte:Revegnus). La fonte afferma che Samsung intende presentare il Galaxy Ring durante un evento Unpacked previsto per luglio di cui al momento non si conosce la data esatta.

Secondo il report, il Galaxy Ring sarà in grado di svolgere una serie di funzioni legate al monitoraggio della salute, tra cui la "misurazione del flusso sanguigno" e dei battiti cardiaci. Gli utenti potranno inoltre utilizzare il dispositivo per controllare in modalità wireless i dispositivi e per effettuare pagamenti digitali.

(Image credit: Samsung)

Da mesi emergono voci sul Galaxy Ring, ma finora non si sapeva molto sulle sue funzioni. A quanto pare il Galaxy Ring avrà funzioni simili a quelle dei classici fitness tracker, tra cui monitoraggio della salute e del sonno sembrano le più accreditate. Stando alle prime indiscrezioni dovrebbe anche avere un sistema Bluetooth che gli consentirà di connettersi e controllare altri dispositivi.

Va sottolineato che, secondo le prime indiscrezioni, il Galaxy Ring sarà disponibile in 4 taglie, quindi non è detto che sia indossabile da tutti (e meno che Samsung non pensi a degli adattatori). Le indiscrezioni più recenti parlano di otto formati diversi per accontentare una platea più ampia di utenti.

Per ora non ci sono informazioni sul prezzo, ma considerando che i competitor diretti come l'Oura Ring e il Circular Pro 1 costano rispettivamente 299 e 410 dollari, è molto probabile che il prezzo di vendita si aggiri su queste cifre.

Samsung rimane silente a riguardo e non ha ancora annunciato una data di lancio ne descritto le specifiche del suo Ring, quindi dovremo attendere l'evento di luglio per saperne di più.