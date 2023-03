Xbox Elite Wireless Controller Series 2 recensione

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

L'Xbox Elite Wireless Controller Series 2 è il successore dell'Xbox Elite Wireless Controller e offre diversi miglioramenti rispetto al suo predecessore che lo rendono il miglior controller Xbox sul mercato. Al momento, è possibile utilizzarlo su tutta la famiglia Xbox One, che comprende Xbox One S, One X, oltre a Xbox Series X e Xbox Series S .

Il miglior controller Xbox sul mercato non è economico e uno nuovo costa quasi il triplo del controller Xbox standard. È paragonabile al controller DualSense Edge di Sony, una nuova opzione premium per i giocatori di PS5, che arriverà nel 2023. Il prezzo è elevato, ma il controller wireless Xbox Elite Serie 2 ne vale la pena? Scopriamolo!

Xbox Elite Wireless Controller Series 2: prezzo

Compatibile con tutti i modelli di console Xbox attualmente in vendita, l'Xbox Elite Wireless Controller Series 2 è il successore dell'Xbox Elite Wireless Controller e offre diversi miglioramenti rispetto al suo predecessore, che lo rendono il miglior controller Xbox sul mercato. Tanto bello quanto costoso, è paragonabile al controller DualSense Edge di Sony: la nuova opzione premium per i giocatori di PS5 che ha fatto il suo debutto lo scorso 26 gennaio. Attualmente, il suo prezzo si aggira intorno ai 164,00€. Un costo decisamente elevato, soprattutto se messo a confronto con i 55,99€ del controller wireless Xbox standard. La domanda, quindi, è una sola: vale la pena spendere tanto?

Xbox Elite Wireless Controller Series 2: design e caratteristiche

Chiaramente, con l'Elite Wireless Controller Series 2, Microsoft si rivolge a una nicchia di mercato. Per quanto riguarda il design, si tratta di un controller elegante, comodo e piuttosto pesante (con un peso di 345 grammi). È di colore nero opaco, con impugnature gommate che ricoprono entrambe le gambe del controller, a differenza del suo predecessore che le aveva solo sul retro. Altro cambiamento molto gradito è poi sicuramente la batteria integrata, caratteristica che prima mancava. All'apertura della confezione si presenta in una robusta custodia per il trasporto, con un caricabatterie wireless (che può essere anche cablato), un cavo USB-C e una serie di pulsanti. Il bello di questo nuovo controller Xbox, infatti, è che gli stick analogici e i pulsanti del D-pad sono intercambiabili.

In sostanza, è possibile modificare i pulsanti e gli stick come meglio si crede, al fine di rendere l'esperienza di gioco più confortevole. È disponibile un set di sei levette, tra cui due standard, due classiche, una alta e una a cupola bianca. Insieme a queste anche un set di quattro paddle, di cui due medi e due mini, e un set di due D-pad, uno standard e uno sfaccettato.

La tensione degli stick analogici può essere regolata con un piccolo cacciavite, con tre impostazioni disponibili, ognuna delle quali aumenta la tensione degli stick. I pulsanti di attivazione sono argentati e si trovano nella parte superiore del controller (come era facile immaginare) insieme ai pulsanti LB e RB, al pulsante di connessione Bluetooth e alla porta USB-C. Infine, la parte inferiore del controller presenta un jack audio e una porta per l'adattatore per cuffie stereo Xbox One.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2: mappatura dei pulsanti e personalizzazione

Si tratta del controller Xbox con più opzioni di personalizzazione mai creato. In tal senso, un elemento fondamentale diventa quindi la mappatura dei pulsanti. È ancora possibile personalizzare la mappatura con l’app Xbox Accessories, attraverso la quale si può cambiare proprio tutto, dalla sensibilità delle levette ai livelli di luminosità e vibrazione del controller. Inoltre, vi ricordiamo che personalizzare i pulsanti può anche fungere da scorciatoia per le azioni di sistema, come registrare il gioco, scattare screenshot o visualizzare gli obiettivi (funzione che, tuttavia, non è attualmente disponibile su PC).

Se non riuscite a scegliere un'unica configurazione, non preoccupatevi: potete salvare tre profili personalizzati e un profilo predefinito sul controller e poi passare da uno all'altro. Se invece la mappatura dei pulsanti non è qualcosa che vi interessa, allora il nostro consiglio è quello di virare su un altro modello, in quanto essa rappresenta una delle principali attrattive dell’Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2: verdetto finale

Per alcuni giocatori un numero eccessivo di opzioni può risultare eccessivo e superfluo, ma se si desidera un maggiore controllo sul modo in cui si gioca non c’è niente di meglio. Ci vuole un po' di tempo prima di trovare l’opzione di personalizzazione più confacente a se’ stessi, ma quando ci si riesce è innegabile che questo sia il miglior controller Xbox sul mercato. Per tale motivo, possiamo dunque affermare che l’Xbox Elite Wireless Controller Series 2 vale il suo prezzo, anche contando che, in termini di prestazioni generali, ha dimostrato tempi di risposta eccellenti. In particolare, la sensazione di maggior peso e le tensioni regolabili consentono una maggiore precisione, ragion per cui riteniamo che sia un’ottima scelta per chi ama giocare a titoli online a ritmo serrato.

Tenendo conto di tutto questo, potrebbe essere necessario un po' di tempo per capire tutto ciò che la Serie 2 ha da offrire. Ma una volta che avrete capito esattamente come vi piace giocare, vi offrirà la migliore esperienza di gioco Xbox ad oggi disponibile.