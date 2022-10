Recensione soundbar LG S95QR

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

LG S95QR: Recensione veloce

La LG S95QR estende la definizione di soundbar includendo quattro unità separate di speaker e offrendo un numero di canali che metterebbe in imbarazzo la maggior parte dei sistemi home theatre.

L'insolita configurazione a 9.1.5 canali della LG S95QR si basa su una novità per questa soundbar di punta del 2022: uno speaker centrale che punta verso l'alto. In sostanza questo altoparlante spinge verso l'alto lo stesso suono che contemporaneamente proviene anche da uno speaker centrale rivolto in avanti, presente sulla parte anteriore della soundbar. Tutto ciò nel tentativo di far sembrare che i dialoghi provengano direttamente dalle persone che parlano sullo schermo.

Finora anche le migliori soundbar si sono limitate a quattro canali che vanno verso l'alto, ma LG si sta spingendo oltre. Abbiamo già visto questo nuovo speaker centrale sulla LG S80QY, che ci ha impressionato. Ora LG punta ancora più in alto.

La LG S95QR è stata progettata in collaborazione con il produttore di altoparlanti di alta qualità Meridian, e include una speciale modalità musicale "Meridian" che riconfigura la musica stereo per sfruttare il maggior numero di canali della S95QR.

La S95QR è senza dubbio la soundbar LG con le migliori prestazioni fino ad oggi, in quanto combina grande potenza, con un'enorme gamma dinamica e uno spettro audio incredibilmente completo. Proietta le colonne sonore dei film letteralmente intorno a voi, anche sopra la testa, per competere con le migliori soundbar Dolby Atmos disponibili oggi.

La S95QR è anche sorprendentemente adatta all’ascolto della musica, con l’unica pecca (occasionale) di suoni surround che risultano troppo lontani, e a volte dialoghi che tendono a coprire gli altri suoni. Altra pecca è il prezzo leggermente elevato, 1.499,00 €. Se volete un'esperienza surround di questo tipo a un prezzo inferiore, date un'occhiata alla Samsung HW-Q930B .

LG S95QR recensione: Prezzo e disponibilità

Disponibile da giugno 2022

Prezzo ufficiale: 1.499,00 €

La LG S95QR è uscita nel giugno 2022, a prezzi che la collocano nella fascia alta tra le soundbar. Abbastanza normale, considerando le specifiche estreme , come 15 canali reali (piuttosto che virtuali), 810 W di potenza e quattro altoparlanti separati. La S95QR non è certo una semplice barra singola con solo due o tre canali.

Anche se è uscita da poco potrete trovare la soundbar LG S95QR con interessanti tagli prezzo sui principali market on line: scrivendo questa recensione, l’abbiamo vista intorno ai 1.300 euro su Amazon (Si apre in una nuova scheda).

LG S95QR recensione: Caratteristiche

9.1.5 canali

Comprende quattro elementi separati

Riproduzione Dolby Atmos e DTS:X

Nonostante il suo design sia abbastanza compatto e lineare, la S95QR racchiude nei suoi quattro altoparlanti una potenza audio davvero notevole.

La soundbar principale, ad esempio, è in grado di contenere un altoparlante anteriore sinistro, uno anteriore destro, uno anteriore centrale, uno laterale sinistro, uno laterale destro e tre altoparlanti che puntano verso l'alto. Le soundbar Atmos premium di solito hanno solo due altoparlanti verso l'alto, ma LG ne ha aggiunto un terzo, che essenzialmente ripete il suono proveniente dall'altoparlante centrale, rivolto in avanti, ma verso l’alto.

Gli altoparlanti posteriori sono dotati di tre driver ciascuno: due angolati anteriormente, per diffondere il suono in tutta la parte posteriore della stanza, e uno verso l'alto, per garantire che i suoni che vanno verso il soffitto non occupino solo la metà anteriore della stanza.

La dichiarazione di LG riguardo ai 9.1.5 canali per l'S95QR è forse discutibile, se si considera che l'altoparlante up-firing del canale centrale ripete il suono del diffusore centrale anteriore e che i due altoparlanti angolati nella parte anteriore di ciascun diffusore posteriore riproducono lo stesso suono, solo con angolazioni leggermente diverse. LG sostiene che l'impatto di questi altoparlanti offre comunque un'esperienza 9.1.5. E come vedremo più avanti, non ha tutti i torti.

Alla barra principale multicanale e agli altoparlanti posteriori si affianca un subwoofer di dimensioni ragguardevoli, dotato di un driver laterale da 8 pollici e di un'ampia apertura sulla parte anteriore, che lo aiuta a spostare tonnellate di aria nel modo più efficiente e fluido possibile.

Come ci si aspetta da una soundbar così costosa, la S95QR è in grado di riprodurre le colonne sonore Dolby Atmos e DTS:X (comprese le versioni IMAX Enhanced), che offrono un'esperienza surround di qualità superiore per la maggior parte dei film e, nel caso del Dolby Atmos, per un numero crescente di brani musicali odierni.

È presente il supporto per un'ampia gamma di tipi di file musicali riproducibili tramite Bluetooth e Wi-Fi, che include tutti i principali formati ad alta risoluzione. Mentre il legame di LG con il marchio audio Meridian ha permesso di sviluppare un preset “Musica” che impiega la "ricetta segreta" di Meridian, appositamente progettata per remixare la musica stereo in un formato multicanale.

Come le soundbar LG dell'anno scorso, la S95QR può sfruttare l'elaborazione AI Sound Pro delle ultime generazioni di TV LG, che gli consente di modificare istantaneamente il suono per ottimizzarlo a seconda dei diversi tipi/generi di contenuti sonori.

Anche le connessioni della S95QR sono superiori a quelle della maggior parte delle soundbar. Per prima cosa è compatibile con il dispositivo audio WowCast di LG (da comprare a parte), che consente la trasmissione di colonne sonore Dolby Atmos in modalità wireless da tutti i televisori con capacità eARC. A differenza della funzione similare per la trasmissione audio wireless di Samsung, introdotta quest’anno come opzione per le sue soundbar, inoltre, il sistema WowCast è in grado di gestire i mix Atmos in formato lossless anziché con dati compressi.

L'HDMI passthrough della S95QR gestisce sia il refresh rate variabile ( VRR ) che la modalità a bassa latenza automatica (ALLM) delle console di gioco. Dopo essere giunti a questo punto, però, è un peccato che il supporto per i giochi non si estenda al 4K/120Hz. I giocatori che desiderano giocare in 4K a 120Hz possono però collegare la console o il PC direttamente al televisore e trasmettere l'audio del gioco, comprese le colonne sonore Dolby Atmos, alla S95QR tramite la funzione ARC/eARC dell'HDMI.

L'HDMI passthrough della S95QR supporta anche i segnali 4K ad alta gamma dinamica nei formati HDR10, HLG e Dolby Vision, ma purtroppo non fa altrettanto con il formato HDR10+.

Punteggio caratteristiche: 4.5/5

LG S95QR recensione: Qualità audio

Enorme potenza

Un'autentica esperienza di suono surround

Godetevi sia la musica che i film

Caratteristiche principali Canali audio: 9.1.5 Supporto del formato audio: Dolby Atmos, DTS:X Potenza dei diffusori indicata: 818 W Connettività: 2x ingressi HDMI, 1x HDMI eARC, ingresso audio digitale ottico, porta USB, Wi-Fi e Bluetooth 5.0 Caratteristiche aggiuntive: Il supporto del passthrough include 4K, Dolby Vision HDR, VRR, ALL; supporto di file audio ad alta risoluzione e modalità Meridian Music; condivisione dell'elaborazione del suono AI con i televisori LG

Non bisogna passare molto tempo ad ascoltare la S95QR per capire che si tratta della migliore soundbar mai realizzata da LG. In effetti per i film e i giochi, in particolare, è una delle soundbar home theater più soddisfacenti che abbiamo mai ascoltato, di qualsiasi marchio.

In particolare spiccano tre cose ascoltando alcune colonne sonore dei nostri film preferiti: quanto è potente il suono, quanto è grande lo spettro audio e quanta gamma dinamica è in grado di produrre senza distorsioni o squilibri.

La potenza è tale che i suoni più potenti si percepiscono fisicamente nella stanza, con effetti sonori che si scompigliano i capelli. Allo stesso tempo, il suono è ricco di dettagli, senza asperità o assottigliamenti. Allo stesso tempo, il suono di ogni canale arriva fino agli angoli più lontani del salotto.

Questa capacità di proiettare il suono così lontano da tutti e quattro gli elementi fisici della soundbar è davvero eccezionale, creando uno spazio sonoro tridimensionale così ben riuscito intorno a voi con i mix Dolby Atmos da farvi dimenticare la presenza dei diffusori. Il che è praticamente lo scenario perfetto del Dolby Atmos.

Per quanto riguarda la gamma dinamica, il subwoofer di nuova concezione pompa bassi profondi che sottolineano le scene d'azione con grande presenza e consistenza, ma può intervenire anche durante le sequenze più delicate. Rispetto ai subwoofer LG di un tempo, è più flessibile quando si tratta di regolare il volume e la profondità per tenere il passo con i minimi cambiamenti nella dinamica di una scena.

All'estremo opposto i suoni alti sono riprodotti senza risultare acuti o sibilanti, e con sufficiente grinta per garantire che non vengano annegati dai forti bassi.

Come ci si aspetterebbe, una gamma dinamica così estrema, come quella della S95QR, offre ampio spazio alla colonna sonora di un film per esprimersi a pieno. In questo modo si ottiene una sensazione di grande apertura, rotondità ed espressività anche nei momenti più densi della colonna sonora, mentre i dialoghi rimangono comunque sempre chiari.

La S95QR è anche in grado di riprodurre con precisione i dettagli sonori. Se un suono deve provenire dall'alto e a sinistra, lo si sente in alto e a sinistra. Se un veicolo sorpassa sul lato sinistro dell'immagine, si sente il suo suono passare sul lato sinistro della stanza. E, superando gli standard delle altre soundbar, se un aereo vola sopra di voi lo sentirete passare sopra la vostra testa.

I due driver angolari di ciascun diffusore posteriore si collegano per creare un palcoscenico posteriore dal suono impressionante e completo, mentre gli upfirer (gli altoparlanti rivolti verso l’alto) della soundbar principale e quelli dei diffusori posteriori riescono a unirsi da qualche parte sopra la vostra testa. Anche se il suono che producono è inevitabilmente meno preciso e dettagliato di come sarebbe se aveste dei veri diffusori nel soffitto.

Anche il canale extra, dedicato ai dialoghi e che punta verso l’alto, fa il suo buon lavoro nella maggior parte dei casi, spostando chiaramente i suoni delle voci in verticale, per renderli più convincenti e legati all'azione sullo schermo.

È un sollievo poi che i nuovi canali forniti da LG aiutino la S95QR a evitare la riproduzione a volte un po' vaga e sbilanciata che abbiamo sperimentato con una o due soundbar LG del passato.

Ci sono un paio di aree in cui le prestazioni della S95QR durante i film non mostrano una grande performance. In primo luogo i dialoghi possono sembrare di tanto in tanto un po' troppo puliti, troppo protagonisti, forse a causa del doppio altoparlante del canale centrale. In secondo luogo, il suono può occasionalmente spingersi un po' troppo lontano dalla posizione in cui ci si siede, dando la sensazione di essere seduti nel centro esatto di una ciclone che gira intorno a noi, piuttosto che essere coinvolti nell'azione tempestosa vera e propria.

Tuttavia nessuno di questi problemi arriva a distrarre seriamente, lasciando che tutti gli aspetti positivi della S95QR passino in primo piano.

Sebbene la S95QR dia il meglio di sé con le colonne sonore dei film, è anche sorprendentemente adatta alla musica, con cui si dimostra ancora una volta una potente soundbar a quattro elementi.

L'aspetto fondamentale quando si ascolta musica è che la sua potenza viene utilizzata per creare un suono aperto, pulito, dinamico e dettagliato, piuttosto che spingere per l'esplosione e gli effetti che si ottengono durante i film. Anche il subwoofer continua a stupire per la sua agilità, suonando in modo più preciso e più collegato alle frequenze di fondo nella banda media della soundbar, rispetto a ciò che spesso si sente durante l’ascolto di musica con strumenti di questo tipo.

Le voci sono ben messe in scena e si trovano al centro di un solido palcoscenico stereo, senza sembrare forzate. La scala del suono funziona particolarmente bene con le registrazioni orchestrali o "live", ma la qualità sonora si adatta bene a quasi tutti i generi.

L'"upmixer" di Meridian (disponibile con il preset Music), che consente alle registrazioni stereo di utilizzare più canali della soundbar, è un grande miglioramento rispetto alla versione 2021, sempre che non siate troppo puristi per provarlo. Certamente espande notevolmente il suono, conferendogli una dimensione verticale e orizzontale migliorata, aiutandovi a sentirvi come se foste seduti in uno studio di registrazione con gli artisti.

Alla fine ho preferito ascoltare la maggior parte della musica in modalità stereo normale, poiché la modalità Meridian Music confonde leggermente le linee di basso e può appiattire alcuni dettagli e atmosfere di un brano di alta qualità. Ma vale la pena di sperimentarla.

Punteggio della qualità audio: 4,5/5

LG S95QR recensione: Design

Sistema con quattro elementi

La soundbar principale si adatta alla maggior parte dei televisori

Progettato per abbinarsi ai televisori LG

La soundbar principale della S95QR è straordinariamente compatta, considerato il volume di cui è capace.. Con un'altezza di soli 63 mm, dovrebbe trovare posto sotto la maggior parte dei televisori e, pur essendo piuttosto lunga (1,2 m di, quindi adatta a televisori da 55 pollici in su), è solida e uniformemente bilanciata.

Anche i diffusori posteriori sono sorprendentemente compatti, nonostante siano in grado di produrre tre canali sonori ciascuno. Hanno la stessa finitura spazzolata che troviamo sulla soundbar principale e sul subwoofer, a parte il feltro che copre gli altoparlanti. . Inoltre la parte anteriore angolata conferisce loro uno stile decisamente migliore rispetto alla media dei diffusori posteriori.

Il subwoofer è, giustamente, più funzionale che estetico, ma con i suoi bordi arrotondati e le sue finiture accattivanti non è così brutto da volerlo nascondere dietro al divano, come avviene per la maggior parte dei subwoofer.

Il telecomando della S95QR è un po' plasticoso e un po’ troppo lucido, e il layout dei tasti non è molto ergonomico.

La S95QR ha uno stile che si avvicina (vagamente) alla gamma dei televisori LG, come l' LG C2 , il che, insieme alla capacità di condividere le funzioni di elaborazione audio dei televisori LG, rende questa soundbar piuttosto interessante come parte di un pacchetto completo a marchio LG.

Se siete motivati da fattori ecologici nei vostri acquisti di questi giorni, vale la pena sottolineare che la S95QR è "eco-certificata" grazie all'uso di plastica riciclata per la scocca principale, coperture dei diffusori in tessuto jersey di poliestere ricavate da bottiglie di plastica riciclate, scatole più sottili per ridurre le emissioni di spedizione e imballaggi in polpa di cellulosa riciclata.

Punteggio design :4/5

LG S95QR: Utilizzo e configurazione

Altoparlanti posteriori e subwoofer senza fili

Funziona con Google Assistant e Amazon Alexa

Controllabile tramite app o telecomando

Nonostante sia composta da quattro elementi diversi, la S95QR è piuttosto semplice da configurare. Non appena abbiamo acceso il sistema la prima volta ogni altoparlante wireless si è collegato quasi istantaneamente e stabilmente con gli altri.

L'utilizzo quotidiano è piuttosto semplice, anche se vi consigliamo di utilizzare l'app LG Sound Bar piuttosto che il telecomando, per qualsiasi operazione più complicata del semplice alzare o abbassare il volume o passare da un ingresso audio all'altro.

Se avete un dispositivo Amazon Alexa o Google Home potete utilizzarlo per controllare la S95QR semplicemente parlandogli.

La S95QR è dotata di un efficace sistema di autocalibrazione integrato, per garantire che il suono sia ottimizzato in base alle condizioni specifiche dell'ambiente in cui si trova. Un ultimo dettaglio utile è la presenza sul bordo anteriore di un display a LED chiaro e luminoso che aiuta a tenere traccia degli ingressi, delle modalità audio, dei livelli di volume e così via.

Punteggio utilizzo e configurazione: 4/5

LG S95QR recensione: Prezzo

Più costoso di alcuni rivali

Offre un'esperienza surround ottimale per il suo prezzo

Buona dotazione di funzioni a questo prezzo

LG ha adattato il prezzo della S95QR in base a quella che ritiene la sua principale concorrente, cioè la Samsung HW-Q990B . La Q990B probabilmente supera leggermente l'LG con le colonne sonore dei film e offre un numero maggiore di canali reali, anche se l'S95QR si comporta meglio con la musica.

Ma c'è anche la Samsung HW-Q930B , che offre un suono a 9.1.4 canali (quindi quasi lo stesso della S95QR) ed è molto più economica della LG.

La potenza, il numero di altoparlanti/canali e la convincente esperienza Dolby Atmos della S95QR la rendono comunque un'eccellente e interessante aggiunta al mondo delle soundbar, soprattutto per chi cerca una soundbar da abbinare a un televisore LG.

Se siete alla ricerca di una soundbar super potente in grado di riempire una grande stanza con un palcoscenico vibrante, ben realizzato, dettagliato e completamente surround Dolby Atmos, la S95QR è veramente adatta.

Punteggio prezzo: 3,5

Dovrei comprare la LG S95QR?

LG S95QR Attributes Notes Rating Carateristiche Molti altoparlanti e supporto audio, ma niente 4K 120Hz 4.5/5 Qualità del suono Precisi effetti Dolby Atmos in un palco sonoro enormemente potente 4.5/5 Design Non è troppo grande e funziona bene con i TV LG 4/5 Utilizzo e configurazione Ottima app di controllo e nessun problema di funzionamento 4/5 Prezzo Più elevato rispetto ai concorrenti, ma comunque buono nel complesso 3.5/5

Compratela se...

Volete un'esperienza Dolby Atmos completa Con i suoi 9.1.5 canali e i quattro speaker separati, la S95QR è una delle rare soundbar che offre un "emisfero" 3D perfettamente creato dal suono Dolby Atmos.

Avete un televisore LG recente L'S95QR è in grado di sfruttare i recenti sistemi di elaborazione audio AI dei televisori LG per offrire un suono ottimizzato automaticamente.

Non compratela se...

Le opzioni Samsung più economiche sono abbastanza buone per voi In particolare la Samsung HW-Q930B è più economica, ma offre quasi lo stesso numero di canali.

Avete bisogno di un passaggio 4K a 120Hz Se avete acquistato un televisore con un numero limitato di porte HDMI 2.1 e avete bisogno di una soundbar in grado di far passare il segnale a 120fps, non è questo il caso. La JBL Bar 1000 e la Sony HT-A7000 sono buone opzioni.

