Recensione Nest Cam IQ

Grazie all'Internet of Things (IoT), ora è possibile connettere i dispositivi domestici e controllarli tramite un'app o tramite voce in qualsiasi parte del mondo.

Nest, proprietà di Google, è stata una delle prime aziende a investire in dispositivi per la smart home con il suo Nest Learning Thermostat, nel 2014. Da allora, l’azienda ha introdotto una serie di prodotti, tra cui il suo allarme per la rilevazione di fumo e monossido di carbonio, Nest Protect, e una gamma di telecamere di sicurezza per interni ed esterni. Nest Cam IQ è una videocamera di sicurezza per interni ed è stata la prima a implementare la tecnologia di riconoscimento facciale.

Il dispositivo non è solo in grado di rilevare il movimento e acquisire filmati video, ma può anche informare l'utente se si tratta di un volto familiare o meno.

Come altri prodotti della gamma Nest, è compatibile con Google Home e Amazon Echo per il controllo vocale e soluzioni di illuminazione come Philips Hue. Ad esempio, se viene rilevato un movimento, la Nest Cam può essere programmata per accendere alcune o tutte le luci della proprietà.

Scheda tecnica Tipo: telecamera IP

Ubicazione: per interni

Montaggio: Stand-mount

Cavo: 3 metri da USB-A a USB-C

Connettività: Wi-Fi

Risoluzione: 1080p

Sensore di immagine: sensore di colore da 1 / 2,5 pollici, 8 Megapixel (4K), zoom digitale 12x

Visione notturna: 2 LED a infrarossi da 940 nm

Sensore di movimento: sì

Audio: suono bidirezionale

Batteria: no

Archiviazione video locale: no

Supporto app: Android / iOS

Abbonamento: da 5 euro al mese per 30 giorni di archiviazione eventi

Dimensioni: 74 x 124 x 124 mm (L x A x P)

Peso: 357 grammi

Design

C'è qualcosa di estremamente rassicurante nel design di Nest Cam IQ. Il produttore ha preso spunto da Apple e ha confezionato la videocamera in una solida scatola a due scomparti, come l'iPhone. La telecamera è in policarbonato bianco, sembra robusta e dispone di un supporto per il posizionamento su una superficie piana come il piano di lavoro della cucina o il caminetto del soggiorno.

La configurazione è abbastanza semplice. Basta scaricare l'app Nest (per Android e iOS) e scansionare il codice QR posto sul lato inferiore del prodotto. In alternativa, è possibile aggiungere manualmente il dispositivo dall'elenco fornito. Dovrete anche associarlo al WiFi di casa, il che significa aggiungere la password del vostro router, ma ciò richiede pochi minuti.

Nest Cam IQ è alimentata solo dalla rete elettrica, non ha alcuna batteria. Tuttavia, viene fornita di serie un cavo da 3 metri da USB A a USB C che offre una discreta flessibilità.

Funzioni

Una volta associato alla rete WiFi, è ora di personalizzare il funzionamento della videocamera. Dall’app, potete regolare un angolo di visione di ben 130 gradi, a 1080p tramite il sensore di immagine 4K da 8 megapixel; supporta anche uno zoom digitale 12x e una modalità notturna, sebbene i filmati ripresi con quest’ultima siano visualizzati in bianco e nero.

La videocamera può essere accesa o spenta premendo un pulsante nell'app e c'è anche una modalità “Casa / Fuori casa” che attiva o disattiva automaticamente il dispositivo a seconda della vostra posizione (occorre attivare il GPS per usufruire di tali modalità).

È possibile inserire diversi utenti (ad es. membri della famiglia) con profili diversi all'interno dello stesso account e la videocamera non si attiverà finché tutti non avranno lasciato la casa.

Opzioni di registrazione

A differenza di altre telecamere che acquisiscono filmati solo quando viene rilevato del movimento, Nest Cam IQ registra in background per tutto il tempo; tuttavia, occorre abbonarsi per poter accedere agli eventi della giornata.

Potete optare per due abbonamenti: Nest Aware costa 5 euro al mese (o 50 euro all’anno) e offre fino a 30 giorni di archiviazione eventi su cloud, mentre Nest aware Plus costa 10 euro al mese (o 100 euro all’anno) e offre fino a 60 giorni di cronologia eventi e 10 giorni di registrazioni H24. Entrambi i piani sono validi per tutti i dispositivi Nest che possedete.

Prestazioni

Nest Cam IQ può registrare video fino a 1080p (Full HD) a 30 fotogrammi al secondo ed è sicuramente una delle migliori videocamere di sicurezza in termini di qualità video. Anche le riprese in bianco e nero, catturate in modalità notturna tramite i sensori IR, sono impressionanti.

Tuttavia, sono le funzionalità aggiuntive, attivabili con un abbonamento Nest Aware, che la distinguono davvero dalla massa

Ad esempio, è possibile salvare e condividere clip: se viene catturato qualcosa di divertente e potete inviare il filmato ad amici e parenti; potete persino utilizzare le clip per realizzare un video time-lapse. Gli avvisi audio intelligenti consentono di inviare notifiche se vengono rilevati suoni anziché movimenti, inoltre è possibile impostare fino a quattro aree zone di movimento per telecamera (questo deve essere fatto tramite un browser web da PC). È anche possibile creare una zona che non attivi il sensore di movimento, ad esempio se parte dell'inquadratura si affaccia su una strada trafficata.

Infine, grazie agli avvisi di riconoscimento facciale è possibile monitorare chi entra e chi esce da casa in qualsiasi momento. Non appena la videocamera rileva un volto, riceverete un avviso sul vostro smartphone o un'e-mail (o entrambi) con un'immagine ravvicinata del viso di quella persona. Avete quindi la possibilità di inserire quella persona tra i “volti familiari” o contrassegnarla come estranea.

Nest Cam IQ non ha un allarme integrato, tuttavia offre un audio bidirezionale in modo che possiate cercare di scoraggiare eventuali ladri gridandogli contro, finché non si rendono conto che possono scollegare la videocamera e rubarla.

Cosa ci è piaciuto

Sia la telecamera che l'app sono progettate molto bene. Nest Cam IQ è solida e abbiamo apprezzato il supporto pesante e la grande quantità di angolazioni consentita. L'app è molto versatile e molto facile da usare.

Siamo rimasti delusi dalla risoluzione di uscita (1080p) poiché il sensore è 4K, ma la qualità dell'immagine è eccellente, sia durante il giorno che di notte.

Cosa non ci è piaciuto

Per poter proteggere casa occorre pagare l'abbonamento Nest Aware; non costa troppo, ma a lungo termine potrebbe pesare sulle vostre tasche. Se a ciò aggiungiamo il costo iniziale della videocamera, è chiaro che questa opzione non è per tutti.

Conclusioni

Nest si è sicuramente affermata con la sua linea di dispositivi intelligenti, tra cui il termostato intelligente, il rilevatore di monossido di carbonio e le telecamere di sicurezza.

Nest Cam IQ porta la tecnologia Internet of Things (IoT) al livello successivo grazie all’intelligenza artificiale. Questo dispositivo non si limita a registrare filmati, ma cerca anche di dar loro un senso. Il problema è che occorre pagare l’abbonamento Nest Aware per proteggere casa e sfruttare davvero il dispositivo.