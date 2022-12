Recensione Microsoft Surface Laptop 5: non vale quello che costa

Il Microsoft Surface Laptop 5 non è certo il peggior notebook al mondo, ma per via di problemi di prestazioni, aspetto datato, una pessima selezione di porte e un prezzo decisamente alto, potrebbe paradossalmente favorire i suoi rivali.

Microsoft Surface Laptop 5: recensione breve

Il Microsoft Surface Laptop 5 è un portatile senza infamia e senza lode. Sebbene sia tecnicamente funzionale e non sia nel complesso un brutto prodotto, la macchina ha davvero poco da offrire, soprattutto a questo prezzo. Il mercato è semplicemente troppo competitivo perché valga la pena acquistare un notebook mediocre come questo.

A prima vista, il prezzo non è eccessivo: la configurazione più economica è infatti a listino a un costo di 1200 euro. Ma per un Intel Core i5, 8 GB di RAM e un'unità SSD da 256 GB il prezzo è piuttosto alto. Per quella cifra si può prendere il ben più valido MacBook Air M1 (2020) invece, oppure anche il più recente MacBook Air M2 (2022) . Se volete componenti di un certo livello come i7, 16 GB di RAM e un'unità SSD da 512 GB, preparatevi a spendere circa 2150 euro, ovvero il prezzo di un Ultrabook di fascia alta. Quanto meno la disponibilità è buona in Italia.

Sebbene sia una cosa gradita avere a disposizione tante colorazioni per questo portatile, tutte quante finiscono per risultare anonime, ad eccezione dello splendido Alcantara. Anche se il design del portatile è piuttosto anonimo e un po’ datato.

Poi ci sono i problemi di prestazioni. Il Microsoft Surface Laptop 5, già dopo l’inizializzazione, ha un gran numero di processi in background. Questo non solo rallenta la navigazione in Internet o il lavoro su un foglio di calcolo, ma ha anche l'effetto aggiuntivo di mandare in crash programmi in modo perché non trovano memoria RAM disponbile. In effetti, abbiamo riscontrato questo problema durante uno dei benchmark che abbiamo provato ad eseguire, ovvero PC Mark 10.

Durante l’evento di presentazione, Microsoft ha affermato che la batteria di questo portatile dura fino a 18 ore con una sola carica. La realtà dei fatti è però ben diversa. Stando ai nostri test indipendenti, i punteggi finali mostrano una durata della batteria pari alla metà di quanto dichiarato dal produttore, con il lavoro di produttività che esaurisce la batteria del portatile dopo circa 10 ore, mentre lo streaming di film vi darà solo sette ore e mezza di autonomia. La ricarica è veloce, ma la porta Surface Connect deve essere eliminata per far posto alla Thunderbolt 4.

Ci sono però anche delle buone notizie. La tastiera e il trackpad sono molto piacevoli da usare e il touch screen è sensibile e reattivo. Apprezziamo anche le nuove funzioni aggiunte e abbiamo riscontrato un vero e proprio rinnovamento delle opzioni di accessibilità, che ora sono facili da attivare in tutte le app.

È un peccato che sia stata posta tanta cura nel far funzionare queste funzioni di accessibilità e produttività: funzionano e anche bene, ma sono rovinate da un portatile che con i suoi tanti problemi le rende per lo più inefficaci.

Microsoft Surface Laptop 5: prezzo e disponibilità

(Image credit: Future)

Quanto costa? 13,5” parte da 1209,99 €, 15” parte da 1589,00 €

13,5” parte da 1209,99 €, 15” parte da 1589,00 € Quando esce? Disponibile ora

Disponibile ora Dove si può reperire? In Italia sullo store Microsoft

Microsoft Surface Laptop 5 - specifiche hardware Ecco il Microsoft Surface Laptop 5 nella configurazione inviata a TechRadar per la recensione: CPU: Intel Core i7-1255U

GPU: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 16GB

Schermo: 13.5-inch PixelSense Display, 2256 x 1504

Archiviazione: 512GB LPDDR5x

Drive ottico: No

Porte I/O: 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 Thunderbolt 4 port, 1 3,5mm combo audio jack, 1 Surface Connect port

Connettività: Wi-Fi 6: 802.11ax, Bluetooth 5.1

Webcam: 720p

Peso: Tessuto: 1,272 kg; Metallo: 1,297 kg

Dimensioni: 340 mm, 244 mm, 14,7 mm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)

Sebbene il prezzo di partenza della versione da 13,5 pollici del Microsoft Surface Laptop 5 sia di 1209 euro, la configurazione ricevuta da TechRadar costa 1.799 euro. Onestamente, è difficile giustificare questo prezzo se si considera quanto siano mediocri le specifiche del portatile.

La disponibilità è comunque eccellente: il portatile è facilmente reperibile globalmente (anche in Italia) in quasi tutte le configurazioni che si possono desiderare.

Prezzo: 2 / 5

Microsoft Surface Laptop 5: design

(Image credit: Future)

Sottile e leggero

Aspetto datato

Pessima selezione di porte

Il Surface Laptop 5 è un portatile molto sottile e leggero, con un peso di appena 1,3 Kg per il modello da 13,5 pollici. Il computer è disponibile in colorazioni classiche Nero opaco e telaio in metallo, e anche una nuovissima colorazione Platinum (che presenta inserti in Alcantara), che è quello che abbiamo ricevuto e che vedete nelle foto.

La selezione di porte rimane piuttosto discutibile, con una USB Type-C, una USB Type-A, un jack audio e una porta Surface Connect che avrebbe dovuto essere eliminata da tempo. Almeno Microsoft ha mantenuto l'opzione Type-A, ma il numero di porte dovrebbe essere maggiore considerando il costo del computer.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Le cornici dello schermo sono un po' troppo spesse, e anche per questo stupisce che la webcam sia ancorata a risoluzione 720p. A volte la fotocamera riesce a fornire una qualità dell'immagine sorprendente grazie alle funzionalità di correzione automatica, che risolvono eventuali problemi di bilanciamento del bianco, ma in condizioni di illuminazione non ottimali l'immagine appare un po' sgranata.

Sebbene il portatile e la tastiera funzionino come dovrebbero, danno una strana sensazione di artificiosità: la sensazione nell’utilizzo rievoca quella dei vecchi modelli di MacBook di plastica della metà degli anni 2000. Inoltre, il design del portatile è obsoleto e di certo non vi aiuterà a distinguervi. Per fortuna il touchscreen è ottimo, con il giusto mix di sensibilità e reattività, anche se il pannello in sé sembra piuttosto sottotono non essendo di tipo OLED.

Design: 3 / 5

Microsoft Surface Laptop 5: prestazioni

(Image credit: Future)

Qualità sonora eccellente

Ottime nuove funzionalità per il touchscreen

Prestazioni insoddisfacenti

Le prestazioni del Microsoft Surface Laptop 5 sono un misto di pregi, difetti e assurdità. Prima di tutto, analizziamo gli aspetti positivi, ossia le opzioni di accessibilità ampliate e le funzioni di produttività.

La prima è la funzione Focus, che blocca le notifiche per un certo periodo di tempo in modo da permettervi di concentrarvi sulla produttività. Un'altra aggiunta è Snap, che consente di dividere lo schermo in varie aree e di collocare le finestre in queste sezioni per facilitare il multitasking.

Il nuovo Esplora Risorse è un'altra modifica alla qualità della vita, che consente di aprire più schede di cartelle di file del computer nella stessa finestra. Anche il menu Start presenta alcune modifiche che migliorano la qualità della vita dell’utente, tra cui la possibilità di organizzare le applicazioni in cartelle e di scorrere le applicazioni consigliate.

In Windows 11 è inoltre possibile attivare una serie di opzioni di accessibilità. Questo ha il vantaggio di fornire una compatibilità automatica su oltre 20.000 app, evitando di dover apportare modifiche ai singoli programmi.

Anche la qualità del suono è eccellente, anzi, questo è uno dei migliori computer portatili non da gioco da questo punto di vista. La musica tramite gli altoparlanti si sente molto bene, tanto da riuscire a distinguere chiaramente ogni strumento, e il volume massimo è talmente alto da non essere mai necessario, soprattutto se non si vogliono disturbare i vicini. In ogni caso, anche al massimo il suono non va mai in distorsione: non potreste desiderare di meglio da un sistema audio integrato in un portatile, e non si ha davvero la necessità di collegare altoparlanti esterni.

Infine, concludendo con gli aspetti positivi, il touchscreen è incredibilmente reattivo, soprattutto quando si utilizza una penna stilo. Peccato che Microsoft non abbia deciso di includerla nella confezione, ma è acquistabile a parte in fase di configurazione.

Benchmark Ecco come si è comportato il Microsoft Surface Laptop 5 con la nostra suite di test benchmark: 3DMark: Night Raid: 16.871; Fire Strike: 4.763; Time Spy: 1.793 Cinebench R23 Multi-core: 8.499 points GeekBench 5: 1.674 (single-core); 8.709 (multi-core) Durata della batteria (Navigazione web): 9 ore e 50 minuti Durata della Batteria (TechRadar movie test): 7 ore e 38 minuti Civilization VI (1080p, Ultra): 42 fps; (1080p, Low): 55 fps

Quando abbiamo messo alla prova le prestazioni di questo Surface Laptop 5, sono iniziate ad emergere le magagne. Mentre i test di benchmark lo collocano perfettamente in linea con le prestazioni medie dei computer di questo mercato, l'utilizzo effettivo del laptop indica un quadro nettamente diverso.



Nel primo screenshot qui sotto è possibile vedere quanti processi sono in esecuzione in background, ben 43. Questo dopo aver installato tutti gli aggiornamenti di Windows 11 e i programmi di benchmark.

(Image credit: Future)

Ecco il secondo screenshot, che mostra il numero di programmi in esecuzione in background, che sono ben 57. E questo dopo aver ripulito completamente il PC, senza alcun aggiornamento o installazione di programmi.

(Image credit: Future)

Come si può immaginare, tutte queste attività in background hanno un impatto sulle prestazioni generali di Surface Laptop 5. Ad esempio, non siamo riusciti a far funzionare in nessun modo PC Mark 10. Abbiamo provato a disinstallarlo e reinstallarlo, abbiamo resettato il portatile, ma niente. Il portatile si bloccava all’istante ogni volta che eseguivamo il software. E a un certo punto si è persino bloccato anche Geekbench.

Tenete presente che si tratta di un portatile con un Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. La cosa ci lascia perplessi, perché Google Chrome e altri browser funzionavano senza crash, anche quando si visualizzavano schede piene di video di YouTube. Tuttavia, abbiamo notato un certo rallentamento durante l'esecuzione di attività di produttività più impegnative.

Per il prezzo a cui viene venduto il computer, e da un produttore prestigioso come Microsoft da cui ci si aspetta un eccellente controllo di qualità, questi problemi di prestazioni sono assolutamente inaccettabili.

Prestazioni: 3 / 5

Microsoft Surface Laptop 5: durata della batteria

(Image credit: Future)

Autonomia buona ma non eccellente

Ricarica abbastanza rapida

Microsoft dichiara una durata della batteria del Surface Laptop 5 "fino a 18 ore", ma nei nostri test non abbiamo ottenuto nulla di simile. Durante la navigazione sul Web, il portatile ha resistito per quasi 10 ore, mentre il nostro test sui filmati ha dato una durata della batteria di sette ore e 38 minuti. Almeno la ricarica è abbastanza veloce.

Il Surface Laptop 5 dovrebbe comunque durare abbastanza per garantire un'intera giornata di lavoro lontano dalla presa, a meno che non si intenda guardare un film in streaming durante la pausa pranzo. Si tratta di un risultato accettabile, anche se un po' deludente se si considera che non ci sono schermi OLED o HDR che consumano più energia dei normali LCD SDR.

Durata della batteria: 3,5 / 5

Microsoft Surface Laptop 5, ne vale la pena?

(Image credit: Future)

Acquistatelo se...

Avete bisogno di opzioni di accessibilità a tutto tondo

Uno dei pochi veri punti di forza del portatile è l'accessibilità, con un'unica opzione che abilita le funzioni in tutte le applicazioni.

Preferite lavorare con uno schermo tattile e un pennino

Se siete disposti ad acquistare una penna, questo portatile funziona abbastanza bene come tablet di fortuna grazie alla funzione Snap.

Non acquistatelo se...

Non tollerate problemi di prestazioni

E onestamente non dovreste, visto che tra il costante rallentamento e il crash dei programmi, è difficile da usare per lunghi periodi di tempo.

Volete un portatile più bello

Anche se non è proprio brutto, la forma e i colori obsoleti richiamano un look da metà anni 2000 che sarebbe meglio lasciare nel passato.

Avete un budget limitato

In conclusione, si tratta di un computer portatile molto costoso, soprattutto perché è necessario effettuare degli aggiornamenti per farlo funzionare correttamente.

Microsoft Surface Laptop 5: Tabella dei punteggi

Swipe to scroll horizontally Qualità-prezzo Semplicemente non vale il prezzo richiesto, considerando tutti i suoi difetti. 2 / 5 Design Un design datato e colori scialbi, ma la tastiera, il touchpad e il touchscreen sono validi e funzionali. 3 / 5 Prestazioni Sebbene aggiunga una serie di nuove funzionalità e opzioni di accessibilità, i principali problemi di prestazioni lo frenano. 3 / 5 Durata della batteria La batteria ha un'autonomia che consente di affrontare un'intera giornata di lavoro e si ricarica abbastanza rapidamente. 3,5 / 5 Totale Row 4 - Cell 1 3 / 5

