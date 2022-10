Recensione Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (2022)

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10: recensione breve

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 si pone come un notebook aziendale , senza raggiungere le cifre astronomiche delle migliori workstation . Possiamo considerarlo anche un’alternativa più economica rispetto ai rivali, ma la continuità con la versione precedente viene meno e ogni singolo componente è stato aggiornato o rimpiazzato.

Il display 16:9 è stato rimpiazzato da uno schermo da 14’’ con rapporto di 16:10, disponibile nella varianti OLED o 4K, mentre la risoluzione base è di 1200p. La webcam è un’altra caratteristica che è stata migliorata, passando da 720p a 1080p.

La principale differenza con il modello precedente è il processore. L’hardware Intel Core di dodicesima generazione compromette in parte l’equilibrio tra prestazioni e autonomia della versione precedente e il nuovo Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 ha una durata della batteria inferiore.

Difficilmente sarà possibile arrivare alla fine di una giornata lavorativa senza dover collegare il portatile all’alimentatore, ma in cambio si ottiene una macchina in grado di gestire qualsiasi carico di lavoro con facilità. Tuttavia, la scheda video integrata Intel Iris Xe non è il top di gamma per il video editing o le applicazioni CAD.

Il design della linea ThinkPad viene mantenuto e anche X1 Carbon Gen 10 presenta il caratteristico Trackpoint rosso al centro della tastiera.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10: prezzo e disponibilità

(Image credit: Mark Pickavance)

Quanto costa? A partire da €1.969

A partire da €1.969 Dove acquistarlo? Sullo store ufficiale Lenovo

Specifiche Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Di seguito, la configurazione di Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (2022) testata da Techradar: CPU: Intel Core i7-1260P (3.4GHz e boost fino 4.5GHz)

Scheda video: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 16GB DDR4 RAM

Display: 14″ 2880 x 1800 OLED

Memoria: Samsung PM9A1 512 GB PCIe SSD Gen 4

Porte: 2x USB Type-C Thunderbolt 4, 2x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.0b, 1x 3.5mm Cuffie/Mic combo, 1x Nano SIM slot (opzionale)

Connettività: WiFi 6E, Bluetooth v5.2

Fotocamera: frontale da 2MP

OS: Windows 11 Pro

Peso: 1.12 kg (2.48 lbs)

Dimensioni: 315.6 x 221.5 x 14.9mm (W x D x H)

Batteria: batteria al litio da 57Whrs con adattatore 65W

La convenienza del modello base a €1.969 viene minata dalle sue specifiche. Per questa cifra non è possibile avere di più di un processore Intel i5, RAM da 16 GB, display IPS con risoluzione di 1920 x 1200. Inoltre, questa versione non include la connettività 5G.

Il modello recensito da Techradar, con Intel Core i7-1260P, RAM da 16 GB, SSD da 512 GB e display OLED con risoluzione di 2880 x 1800 raggiunge i €2.339. In caso si voglia modificare la RAM, portandola a 32 GB, si dovrà pagare un costo extra di €150 che eleva il prezzo a €2.489.

Al momento, in Italia non è disponibile la versione con display 4K.

Convenienza: 3 / 5

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10: design

(Image credit: Mark Pickavance)

Struttura leggera in fibra di carbonio e magnesio

Classico design della serie ThinkPad

Ottime selezione di porte

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 è un portatile che pesa solo 1,12 kg, grazie alla sua struttura in fibra di carbonio e magnesio. Il problema si pone quando si prende in considerazione il rivestimento esterno, formato da una finitura in simil gomma che attrae facilmente lo sporco. La polvere si accumula sulla superficie superiore e il coperchio in fibra di carbonio non è incluso nel prezzo.

Tra i tanti aspetti positivi di X1 Carbon Gen 10 si trova la vasta selezione di porte, per un totale di otto tra cui due Thunderbolt 4, HDMI e Nano Sim. Il design ripercorre le peculiarità della serie ThinkPad con i tasti integrati nella parte superiore del touchpad e il Trackpoint rosso sopra la lettera “B”.

(Image credit: Mark Pickavance)

In questa nuova versione di X1 Carbon, troviamo il tasto accensione/spegnimento, che funge anche da lettore di impronte digitali, al di sopra del tasto Home e la webcam è dotata di un otturatore analogico, oltre ad avere una qualità migliore.

La mancanza di un lettore SD viene ampiamente compensata dalla disponibilità di porte, mentre la nota dolente è l’applicazione del sigillo di garanzia su una vite nella parte posteriore, impedendo di fatto di smontare il portatile. Una tendenza, quest’ultima, comune a moderni ultrabook per via della RAM saldata alla scheda madre.

Design: 4 / 5

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10: funzionalità

Display OLED

Porte Thunderbolt

5G

Il display è una delle componenti migliori di X1 Carbon Gen 10. Il pannello OLED ha una saturazione dei colori e luminosità di altissimo livello, anche se la risoluzione di 2880 x 1800 è inusuale.

Il pannello 4K non è al momento disponibile in Italia ma, se e quando lo diverrà, potrà essere scelto in versione touch. La luminosità standard dei vari display è di 400 nit, fatta eccezione per il WUXGA touch con filtro ePrivacy che raggiunge i 500 nit. La luminosità di questa versione risulta all’uso migliore di quella offerta dal pannello OLED, nonostante la diversa tecnologia di illuminazione dei singoli pixel.

(Image credit: Mark Pickavance)

Le porte Thunderbolt rendono X1 Carbon Gen 10 un dispositivo estremamente versatile. Oltre a fornire supporto per la connessione USB, se configurate, permettono la ricarica e possono essere sfruttate come output per un terzo monitor (il secondo è collegabile tramite HDMI), grazie all’opzione “terzo schermo” della scheda video Iris Xe.

Se si decide di acquistare un hub USB , le porte Thunderbolt renderanno X1 Carbon un portatile in grado di ricevere diversi input con un singolo cavo. Infine, è opportuno menzionare il supporto per la connettività 5G, la cui disponibilità varia a seconda della regione.

Funzionalità: 4 / 5

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10: prestazioni

Porte Thunderbolt di Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (Image credit: Mark Pickavance)

Ottime prestazioni

SSD alla pari di un desktop

Benchmarks Di seguito, i risultati di Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (2022) nei benchmark: 3DMark Wild Life:14,915; Fire Strike: 4,803; Time Spy: 1,847 Cinebench R23 CPU: 1577(single-core); 6,869 (multi-core)

GeekBench 5: 1,518 (single-core); 7,664 (multi-core), 19,961 (OpenCL)

CrystalDiskMark: Sequential Read: 6,465MB/s; Sequential Write: 4,910MB/s

PCMark 10: 5,083 points

PCMark 10 Battery Life (Modern Life): 7 ore e 12 minuti

Windows Experience Index: 8.4

I risultati nei benchmark dipendono da diverse componenti e, soprattutto, dal modo in cui esse interagiscono tra di loro. Il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione avvantaggia l’intera architettura e risulta estremamente veloce nei processi multi-core, mentre le sue prestazioni variano nei compiti single-core.

La gestione dei consumi è impostata automaticamente e X1 Carbon tende a fare affidamento sui core E quando non è collegato all’alimentatore, riducendo le prestazioni. Appena lo si collega scattano i core P e le prestazioni aumentano, così come i consumi. L’impostazione base può essere modificata per raggiungere un bilanciamento ottimale.

Il tipico design della serie ThinkPad (Image credit: Mark Pickavance)

La GPU Intel iris Xe è un netto passo in avanti rispetto alla Intel HUD e i risultati nei benchmark ne dimostrano le capacità. Tuttavia, non siamo ancora ad un livello ottimale per il gaming e il montaggio video.

Molto meglio per quanto riguarda la memoria SSD , il cui drive NVMe è lo stesso che normalmente si trova sui PC desktop. La sua velocità di lettura raggiunge i 6,5 GB/s, mentre la velocità di scrittura raggiunge i 5 GB/s. Anche in questo caso, le prestazioni comportano un aumento dei consumi.

Prestazioni: 5 / 5

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10: autonomia

7 ore non sono sufficienti

Come evidenziato in precedenza, i processori Intel Core di 12esima generazione non avvantaggiano l’autonomia. Se al processore si aggiungono la scheda video Iris Xe e la memoria SSD NVMe PCI 4.0, la batteria si scarica di gran lunga più velocemente della generazione precedente.

Nel test di autonomia PCMark 10, X1 Carbon gen 10 ha raggiunto le 7 ore e 12 minuti, una cifra non adatta ad una giornata lavorativa. La batteria in litio da 57 Wh è più che sufficiente a reggere ritmi intensi, ma CPU, GPU e SSD la mettono a dura prova.

Fortunatamente, le porte Thunderbolt consentono la ricarica rapida e nella confezione è incluso un adattatore USB-C da 65W.

Autonomia: 3 / 5

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10: tabella punteggi

Convenienza Costoso nella versione con Intel Core i7 e non proprio economico nella versione con Intel Core i5. 3 / 5 Design Ottimo esemplare della linea ThinkPad dotato di hardware di ultima generazione. 4 / 5 Funzionalità Display OLED, porte Thunderbolt 4 e 5G o 4G LTE integrato. 4 / 5 Prestazioni Prestazioni eccezionali grazie ai processori Intel di 12 esima generazione, RAM fino a 32 GB e SSD di quarta generazione. 5 / 5 Autonomia La batteria da 57 Wh non compensa efficacemente la potenza dell'hardware. 3 / 5 Risultato Un ultrabook eccezionale se si è disposti a spendere. 4 / 5

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10: ne vale la pena?

(Image credit: Mark Pickavance)

Compratelo se…

Cercate prestazioni e portabilità La struttura in fibra di carbonio e magnesio racchiude prestazioni eccellenti in un prodotto leggero e sottile.

Vi piace il design ThinkPad Il design che caratterizza la serie ThinkPad non piace a tutti, ma continua a riscuotere un enorme successo.

Volete un ultrabook versatile L’ampia disponibilità di porte e le prestazioni rendono X1 Carbon Gen 10 un dispositivo versatile e adatto ad ogni lavoro.

Non compratelo se…

Cercate un prodotto economico Il prezzo è alto anche per la versione base e cresce ulteriormente con specifiche avanzate. In particolare, si paga tanto per la fibra di carbonio e il display OLED.

Utilizzate prevalentemente applicazioni di tipo Office Word, Excel e i principali programmi per i lavori da ufficio non richiedono tale potenza e spesa. Le specifiche di X1 Carbon Gen 10 sono rivolte ad un altro tipo di utenza.

Non potete rinunciare all’autonomia La ridotta autonomia diventa un problema quando si affrontano lunghi viaggi e non si ha la certezza di poter ricaricare costantemente, o semplicemente non si ha voglia di portarsi appresso il caricabatteria.

Alternative

(Si apre in una nuova scheda) Dell XPS 15 (2022) Ottimo display, prestazioni e grafica rendono Dell XPS 15 uno dei migliori ultrabook sul mercato. Tuttavia, anche questo portatile è molto costoso. Ecco la recensione completa di Dell XPS 15 (2022) (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) Asus ZenBook 13 Prestazioni e autonomia di Asus ZenBook 13 sono assicurate dall’architettura AMD, che negli anni recenti ha spesso superato Intel. Inoltre, ZenBook 13 è dotato di un bellissimo display OLED. Ecco la recensione completa di Asus Zenbook 13 (Si apre in una nuova scheda)