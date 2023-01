Recensione Kingston Fury Renegade SSD

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Nel definire l’SSD Kingston Fury Renegade, non ci perdiamo tanto in chiacchiere: questo è uno dei migliori SSD per PS5. Questa nuova versione del dissipatore è stata realizzata appositamente per la console di Sony e Kingston ha fatto tutte le considerazioni necessarie per portare le sue prestazioni sequenziali di punta sulla PS5.

Grazie alla loro grafica fedele e ai mondi di sconfinati, i videogiochi stanno diventando sempre più grandi e pesanti, e alcuni dei migliori giochi per PS5 portano via davvero molto spazio su disco, per esempio God of War Ragnarok. È facile riempire totalmente il drive interno anche con pochi titoli installati. Un'unità SSD esterna consente di espandere lo spazio di archiviazione della console, ma è anche necessario che sia abbastanza veloce da trasferire e caricare rapidamente i giochi, e che lo sia almeno tanto quanto quella interna installata dal produttore. Il Kingston Fury Renegade è più che all'altezza di questo compito.

Migliori offerte Kingston Fury Renegade 2TB di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 241,15 € (Si apre in una nuova scheda) 218 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Reduced Price (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 284,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Low Stock (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 327,18 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda)

Prezzo e disponibilità

L'unità SSD Kingston Fury Renegade è disponibile con capacità variabili e incrementali da 500 GB a 4 TB e naturalmente i prezzi salgono all’aumentare di capienza.

La variante con dissipatore parte da €104,99 (500GB); si passa poi ai €153,99 di quella da 1 TB, €280,02 per quella da 2 TB e si finisce coi €780,00 per quella da 4 TB. Kingston non ha uno store ufficiale per l’Europa e rimanda direttamente ad Amazon, che per fortuna propone spesso sconti ed è quindi possibile trovare questo SSD a prezzi inferiori approfittando dei saldi che il colosso dell’e-commerce applica regolarmente a queste unità.

È possibile trovare la versione standard (senza dissipatore) dell'unità SSD Kingston Fury Renegade a circa 10-20 euro in meno, anche se per la versione da 4 TB la differenza è attualmente di ben 280 euro! Con una differenza così esigua tra la versione liscia e quella con dissipatore, consigliamo di scegliere quest’ultima.

Applicare manualmente un dissipatore a un SSD per PS5 che ne è sprovvisto è possibile, ma installare un SSD M.2 su PS5 col dissipatore già applicato è molto più semplice. Non consigliamo di installare un SSD sprovvisto di dissipatore nello slot M.2 della PS5, in quanto potrebbe generare troppo calore e causare malfunzionamenti.



Il Kingston Fury Renegade è disponibile in tutto il mondo e si trova senza difficoltà anche in Italia. Non c’è problema di reperibilità del prodotto in ogni suo taglio di capienza.

Design e caratteristiche

(Image credit: Future)

Il drive SSD Kingston Fury Renegade è un drive NVMe decisamente ben costruito, come dimostra il generoso e solido dissipatore che avvolge l’unità. Si tratta senza dubbio di uno dei migliori dissipatori che abbiamo mai visto su un'unità Gen 4.0, al pari dell'ottimo Corsair MP600 Pro LPX e del WD Black SN850 per quanto riguarda la qualità costruttiva. Abbiamo apprezzato il dissipatore low-profile in grafene di cui è provvista l’unità per PC, ma quello realizzato per questa versione console è decisamente più valido.

Anche se l'estetica non ha molta importanza in un prodotto simile, considerando che l'SSD Kingston Fury Renegade andrà inserito in uno slot chiuso in un vano della PS5 e che quindi sarà invisibile dall’esterno mentre giocate, bisogna dire che il design è piacevole alla vista. Se avete posseduto uno dei vari kit di RAM dell'azienda nel corso degli anni, troverete una continuità nel logo in bianco avvolto da un disegno stilizzato su sfondo nero, utilizzato per la parte anteriore di questa unità di archiviazione.

L'unità SSD Kingston Fury Renegade è governata dall'eccellente controller Phison E18, che è il migliore della categoria per la Gen 4.0. La presenza di un controller di fascia alta come questo significa che le velocità di trasferimento possono essere molto alte. Questo controller è abbinato a una DRAM dedicata da 2 GB (1 GB per TB di capacità) che funge essenzialmente da memoria cache per velocizzare le operazioni random, rendendola complessivamente più veloce dei modelli NVMe senza DRAM (che di solito sono più economici ma anche più lenti).

È inoltre abbinata alla memoria flash NAND TLC di Micron 176L: una combinazione vincente, che abbiamo visto in molte unità NVMe di punta, tra cui il Sabrent Rocket 4 Plus e il PNY XLR8 CS3140. Quest'ultimo è stata personalmente la mia precedente scelta per la console PS5 e anche per il mio PC gaming.

L'unità SSD Kingston Fury Renegade viene inoltre fornita con una garanzia limitata di 5 anni e con il rating di resistenza previsto, che arriva a 500 TBW (500 GB), 1000 TBW (1 TB), 2000 TBW (2 TB) e 4000 TBW (4TB). I TBW (terabyte scritti) sono la quantità totale di dati che l'unità può scrivere durante la sua vita. In breve, durerà molto a lungo ed è verosimile che andrete a sostituire l’unità con una più moderna e più capiente prima che questo SSD termini il suo ciclo vitale per consumo.

Kingston afferma che l'unità in prova da 2 TB raggiunge velocità sequenziali di lettura fino a 7.300 MB/s e di scrittura fino a 7.000 MB/s, ovvero una velocità prossima al limite teorico dello standard PCI-E Gen4. Se si sceglie una delle versioni di capacità inferiore, le velocità di lettura/scrittura sono inferiori: 7.300 MB/s in lettura, 3.900 MB/s in scrittura (500 GB) e 7.300 MB/s in lettura, 6.000 MB/s in scrittura (1 TB).

Prestazioni

(Image credit: Future)

L’SSD Kingston Fury Renegade va alla grande nella console PS5. Abbiamo eseguito il benchmark di lettura integrato nel firmware della console da Sony, registrando una velocità di lettura di 6.500 MB/s, che è il risultato migliore che abbiamo mai visto da un'unità Gen 4.0 installata nello slot M.2 secondario della console. Come riferimento, l'unità PNY CS3140 precedentemente installata nella PS5 ha raggiunto i 6.198 MB/s. Le prestazioni sequenziali sono dettate dalla velocità con cui l'unità NVMe gestisce la lettura e la scrittura dei dati, misurando la velocità in sequenza anziché in modo casuale, e la Fury Renegade offre un netto vantaggio.

L’SSD Kingston Fury Renegade colpisce soprattutto per i tempi di caricamento dei titoli ottimizzati e per i lunghi trasferimenti di file. Abbiamo riscontrato che anche i giochi più grandi si sono trasferiti dalla memoria interna all'unità NVMe in tempi record. Ci sono voluti appena 65 secondi per trasferire gli 84,27 GB di file di God of War Ragnarok sull'unità SSD e Metro Exodus (70.14 GB) ha richiesto invece solo 53 secondi. Nemmeno il tempo di rendersi conto dell’attesa.

Ma è con i titoli più piccoli che l’unità inizia a fare realmente la differenza. Per fare un esempio di questi casi, Sonic Frontiers (24.74 GB) e Deathloop (29.65 GB), sono entrambi stati trasferiti in meno di 30 secondi (rispettivamente 20 secondi e 24 secondi), vale a dire che l'SSD Kingston Fury Renegade ha mantenuto una media di velocità di poco superiore a 1 GB/s.

Queste velocità nei trasferimenti le ritroviamo anche nella vera prova su strada, ovvero nei tempi di caricamento dei giochi: l'unità SSD Kingston Fury Renegade è in grado di eguagliare, e in alcuni casi superare, l’unità installata di fabbrica nella PS5. Nei giochi ottimizzati per sfruttare lo storage NVMe, i tempi di caricamento sono quasi inesistenti quando si passa dal menu principale direttamente al gioco. Ci sono voluti solo cinque secondi per entrare in-game con Death Stranding, The Callisto Protocol e Sonic Frontiers. E altri giochi meno ottimizzati, come Deathloop, erano pronti per iniziare a giocare in meno di sette secondi. Possiamo quindi concludere l'unità SSD Kingston Fury Renegade è davvero adatta a svolgere il difficile compito di fornire un’unità aggiuntiva che sia al pari, in termini di prestazioni e velocità di caricamento, di quella installata da Sony nella console PS5.

SSD Kingston Fury Renegade: ne vale la pena?

Acquistatelo se...

Volete un'unità SSD superveloce per PS5



Il drive SSD Kingston Fury Renegade è veramente veloce e ha superato le prestazioni di molte unità che abbiamo testato in precedenza sulla PS5 nel corso degli anni. Se volete uno dei modelli NVMe più veloci e in grado di offrire anche costanza nelle prestazioni, è difficile trovare prodotti migliori.

Volete un'unità SSD a prova di futuro Il Kingston Fury Renegade ha un’ottima prospettiva di durabilità grazie ai cicli di scrittura garantiti. Questo significa che dovrebbe durare senza problemi per molti anni a venire. Inoltre, grazie alla garanzia di 5 anni, potrebbe potenzialmente durare per tutta vita della PS5, o per la durata di questa generazione.

Non acquistatelo se...

Volete un'unità SSD per PS5 economica e di piccolo taglio Il taglio da 500 GB del Kingston Fury Renegade non vale assolutamente la pena. Costa poche decine di euro meno di quella da 1 TB ma ha anche prestazioni inferiori. Lo spazio, di conseguenza, terminerà in fretta e dopo poco vi troverete punto a capo. Meglio optare per le varianti da 1TB o 2TB.