Corsair K70 RGB OPX recensione

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Corsair K70 RGB OPX in breve

La Corsair K70 RGB OPX può essere facilmente considerata una delle migliori tastiere da gaming sul mercato per il suo prezzo e le sue prestazioni complessive. Si tratta di una tastiera full-size, completa di 105 tasti e di una barra multimediale dedicata che si collega tramite USB-C.

A differenza di alcune tastiere meccaniche , questa versione della K70 opta per microswitch proprietari, che utilizzano un ibrido di meccanica e ottica per un input più silenzioso rispetto agli switch standard e molto più preciso rispetto alla membrana.

Grazie all'elevata frequenza di polling e ai keycap Doubleshot, la Corsair K70 RGB OPX offre una sensazione di qualità eccellente nonostante il suo prezzo sia inferiore ai 200 euro. Si tratta di una tastiera da gaming che garantisce delle prestazioni eccellenti, unite a un design originale e a un feeling alla battitura migliore rispetto ai modelli concorrenti.

Corsair K70 RGB OPX: prezzo e uscita

La tastiera da gaming Corsair K70 Pro RGB OPX si colloca a metà nella gamma dei modelli Corsair. Con un prezzo di 179,99 euro, non è certo una delle tastiere da gaming più economiche sul mercato, ma non è nemmeno costosa quanto i modelli di punta del brand, come la Corsair K100 RGB , che costa circa il 20% in più.

Se siete interessati esclusivamente nell’acquisto di una tastiera da gaming meccanica, allora vi consigliamo di dare uno sguardo alla Corsair K70 Pro Mini Wireless , dal prezzo simile e che vi offrirà il classico click dei tasti.

Qualità-prezzo: 4 / 5

Corsair K70 RGB OPX (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 183,58 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 187,90 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 199,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Mostra altre offerte

(Image credit: Future)

Corsair K70 RGB OPX: design

Disponibile in bianco o nero

Include un poggiapolsi dedicato

Presenta i keycaps PBT DOUBLE SHOT PRO

Il modello di Corsair K70 RGB OPX che abbiamo recensito è stato quello bianco, il quale si distingue senza dubbio dal mare di tastiere da gaming nere disponibili sul mercato. Si tratta di una tastiera da gaming full-size con una manopola per il volume e tasti multimediali posizionati nella parte superiore. Ovviamente, è presente l’immancabile illuminazione iCue RGB, la quale può essere regolata con un pulsante specifico per ottenere la luminosità e il colore desiderati durante le sessioni di gioco.

La struttura in alluminio la rende estremamente robusta, quindi anche se premete i tasti in modo particolarmente forte non rischierete di fare danni. La tastiera si collega tramite un cavo USB-C intrecciato che rimarrà immobile durante l’utilizzo.

La Corsair K70 RGB OPX ha una frequenza di polling di 8.000 Hz con anti-ghosting dei tasti per un rollover fluido. Il marchio descrive i suoi switch proprietari come "iperveloci" e ideati appositamente per questo modello. I keycap PBT Doubleshot Pro hanno una distanza di azionamento di appena 1 mm e 150 milioni di battute garantite.

Inoltre, nella confezione è incluso anche un poggiapolsi magnetico di dimensioni generose, che grazie al colore bianco si abbina alla tastiera.

Design: 4.5 / 5

Corsair K70 RGB OPX: prestazioni

(Image credit: Future)

Input silenzioso

8,000 Hz polling rate

Funzioni multimediali dedicate

Abbiamo utilizzato la Corsair K70 RGB OPX per circa 3 mesi come tastiera principale per il lavoro e il gioco. Essendo la nostra prima esperienza con una tastiera opto-meccanica, dopo esserci dedicati in precedenza alla Razer BlackWidow V3 Pro , la differenza iniziale di sensazione ha richiesto un po' di tempo per abituarsi.

Rispetto a una tastiera meccanica si ottiene lo stesso livello di precisione e soddisfazione nella pressione dei tasti, ma si perde il suono di un click deciso e tangibile. Se desiderate mantenere bassi i livelli di rumore mentre lavorate apprezzerete dunque sicuramente la sensazione di questa tastiera da gaming.

D’altra parte, giocare con la Corsair K70 RGB OPX è fantastico. Durante i mesi estivi e invernali abbiamo giocato a tutto, da Battlefield 2042 a Overwatch 2, passando per Cruelty Squad. Per chi scrive per professione, avere una tastiera di fascia alta con un'azione soddisfacente senza rumore è stato fondamentale, e le centinaia di articoli che abbiamo scritto con questa tastiera ne sono la prova.

Insomma, dopo aver provato la Corsair K70 RGB OPX sarà difficile tornare a una normale tastiera meccanica da gaming, nonostante gli switch gialli e verdi sono stati il nostro cavallo di battaglia per quasi un decennio.

Prestazioni: 5 / 5

Corsair K70 RGB OPX (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 183,58 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 187,90 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 199,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Mostra altre offerte

Corsair K70 RGB OPX, ne vale la pena?

Compratela se...

Desiderate una barra multimediale dedicata La Corsair K70 RGB OPX non solo ha una manopola per regolare il volume, ma anche 4 tasti dedicati per controllare la riproduzione

Volete una tastiera da gaming silenziosa per il gioco e il lavoro I microswitch personalizzati opto-meccanici offrono il meglio di entrambi i mondi: potete avere la sensazione di un click completo e tangibile senza il suono che lo accompagna

L’RGB è un elemento imprescindibile per voi La Corsair K70 RGB OPX sfrutta il software iCue del brand, quindi se avete altre periferiche che fanno parte dell’ecosistema apprezzerete sicuramente l’abbinamento

Non compratela se...

Desiderate una tastiera da gaming wireless La Corsair K70 RGB OPX si collega tramite cavo USB-C e non presenta alcuna funzionalità wireless

Corsair K70 Pro RGB OPX: pagella

Swipe to scroll horizontally Qualità-prezzo La Corsair K70 RGB OPX non è la tastiera da gaming più costosa nel mercato, ma ciò non significa che sia economica 4 / 5 Design Che voi scegliate la colorazione bianca o nera, la Corsair K70 RGB OPX ha un aspetto e delle caratteristiche eccezionali 4.5 / 5 Prestazioni Si tratta di una tastiera da gaming incredibilmente soddisfacente per qualsiasi attività vogliate svolgere 5 / 5 Totale Non è economica, ma la Corsair K70 RGB OPX è una delle migliori tastiere da gaming sul mercato 4.5 / 5

Come abbiamo testato Corsair K70 Pro RGB OPX

Abbiamo utilizzato la Corsair K70 RGB OPX come la nostra tastiera da gaming principali per svariati mesi, durante i quali l’abbiamo testata con una varietà di giochi e scritto più di un centinaio di articoli.