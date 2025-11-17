Shadow AI: la prossima frontiera dei rischi invisibili

L'IA sta rimodellando il modo in cui lavoriamo, creiamo e prendiamo decisioni, proprio come fece internet decenni fa.

Dallo snellimento delle attività alla generazione di codice e all'analisi dei dati, i dipendenti in tutti i settori si stanno rivolgendo agli strumenti di intelligenza artificiale per lavorare in modo più rapido e intelligente.

Tuttavia, la maggior parte delle aziende non ha visibilità su come, dove o perché questi strumenti vengano utilizzati.

Fernando Martinez Sidera Social Links Navigation Ricercatore di sicurezza nell'unità Threat Intelligence per LevelBlue.

Questo utilizzo non autorizzato di strumenti di IA da parte dei dipendenti, senza l'approvazione o il monitoraggio della gestione IT di un'organizzazione, è noto come Shadow AI (IA ombra).

La fiducia cieca negli output dell'IA, la scarsa formazione sulla sicurezza informatica e la mancanza di una governance chiara stanno permettendo che dati sensibili, proprietà intellettuale e persino processi decisionali sfuggano al controllo aziendale. Ciò che era nato come uno strumento per l'efficienza sta alimentando anche minacce invisibili.

In questo articolo, esplorerò cosa sta guidando l'ascesa della Shadow AI, i rischi che essa comporta per le aziende e cosa possono fare le organizzazioni per recuperare visibilità e controllo prima che il problema diventi più grande.

Cosa sta guidando l'impennata della Shadow AI

La rapida crescita della Shadow AI non è il risultato di intenzioni malevole, ma piuttosto di una mancanza di consapevolezza e formazione. I dipendenti che utilizzano l'IA nella loro vita privata spesso introducono gli stessi strumenti nell'ambiente di lavoro, dando per scontato che siano sicuri per i sistemi aziendali approvati. Per molti, il confine tra uso personale e professionale si è ormai confuso.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Con il rapido progresso degli strumenti di IA, alcune organizzazioni devono ancora stabilire politiche chiare o linee guida di formazione su cosa costituisca un uso appropriato dell'IA sul posto di lavoro. Senza indicazioni esplicite, i dipendenti sperimentano autonomamente. Allo stesso modo, la comodità e la popolarità degli strumenti di IA superano spesso il rischio percepito. Per molti versi, la situazione rispecchia gli albori della Shadow IT, quando i dipendenti ricorrevano ad app di messaggistica e strumenti SaaS non approvati per accelerare la produttività.

Solo che questa volta, la posta in gioco è molto più alta, perché a differenza della Shadow IT, la Shadow AI non si limita a spostare i dati; li trasforma, li espone e impara da essi, introducendo vulnerabilità invisibili e rischi maggiori.

I rischi chiave della Shadow AI

L'adozione non gestita dell'IA introduce una serie di rischi. La preoccupazione più immediata è la fuga di dati (data leakage), un problema evidenziato dal DeepSeek breach di quest'anno. Quando i dipendenti immettono informazioni riservate in strumenti di IA pubblici, tali dati possono essere registrati, conservati o persino utilizzati per addestrare modelli futuri. Ciò può portare a violazioni delle leggi sulla protezione dei dati come il GDPR o l'HIPAA, e in alcuni casi, persino a spionaggio di dati.

L'archiviazione di informazioni sensibili su server situati in paesi non affiliati solleva preoccupazioni su potenziale furto di dati o sorveglianza geopolitica. Per questo motivo, diverse agenzie governative negli Stati Uniti e in Europa hanno vietato l'uso di DeepSeek all'interno delle loro organizzazioni.

Un altro rischio importante è rappresentato dalle responsabilità legali e normative. Quando i dipendenti si affidano a output generati dall'IA senza verificarne l'accuratezza o la legalità, aprono la porta a gravi conseguenze, che vanno dalle violazioni del copyright e delle norme sulla privacy fino a veri e propri fallimenti di compliance. La condivisione non autorizzata di informazioni personali o sensibili con modelli esterni può anche innescare notifiche di violazione, indagini normative e infrazioni contrattuali, esponendo l'organizzazione a multe onerose e danni reputazionali.

Questi rischi sono amplificati dalle tendenze emergenti come il vibe coding e l'IA agentica. In alcuni casi, il codice viene distribuito direttamente in produzione senza revisione. Questi difetti possono rimanere nascosti fino a quando non vengono sfruttati. L'IA agentica pone una preoccupazione ancora più ampia. Gli agent di IA interni, creati per automatizzare i flussi di lavoro o assistere i dipendenti, ricevono spesso un accesso eccessivamente permissivo ai dati aziendali. Senza controlli rigorosi, possono trasformarsi in una backdoor per sistemi sensibili, esponendo record riservati o innescando azioni involontarie. Insieme, queste pratiche espandono la superficie di attacco in modi che evolvono più rapidamente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca a rilevare o contenere.

Altrettanto preoccupante è la fiducia cieca negli output dell'IA. Man mano che gli utenti si sentono più a loro agio con questi sistemi, il loro livello di controllo si abbassa. Risultati inesatti o distorti possono diffondersi senza controllo attraverso i flussi di lavoro e, se utilizzati al di fuori degli ambienti autorizzati, i team IT perdono la visibilità necessaria per identificare errori o indagare sugli incidenti.

Perché la visibilità è essenziale per affrontare e mitigare la minaccia della Shadow AI

Affrontare la Shadow AI inizia con la visibilità. Le organizzazioni non possono proteggere ciò che non riescono a vedere e, attualmente, molte non hanno quasi nessuna conoscenza di come gli strumenti di IA vengano utilizzati nelle loro reti.

Il primo passo consiste nel valutare dove viene utilizzata l'IA e nello stabilire politiche chiare e aggiornate che definiscano cosa è approvato, cosa è limitato e a quali condizioni l'IA può essere impiegata. Una formazione a livello aziendale è altrettanto cruciale per aiutare i dipendenti a comprendere sia i vantaggi che i rischi derivanti dall'uso dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Le aziende dovrebbero anche fornire le risorse adeguate. Quando i dipendenti hanno accesso a strumenti di IA autorizzati che soddisfano le loro esigenze aziendali, è molto meno probabile che cerchino soluzioni non approvate. Gli sviluppatori, ad esempio, potrebbero aver bisogno di modelli specializzati ospitati in ambienti sicuri per sfruttare l'IA senza esporre codice proprietario o dati dei clienti.

Successivamente, le organizzazioni devono integrare l'IA nella loro architettura di sicurezza. Per l'accesso a determinati LLM dovrebbe essere implementata la gestione degli accessi privilegiati (Privileged Access Management), garantendo che solo gli utenti autorizzati possano interagire con sistemi o dataset sensibili. I team di sicurezza dovrebbero inoltre implementare controlli tecnici, come CASB, DLP o filtri proxy, per rilevare e bloccare l'uso della Shadow AI.

In definitiva, la Shadow AI non aspetterà che la vostra politica sia pronta. Sta già plasmando i flussi di lavoro, le decisioni e i flussi di dati in tutte le organizzazioni. La scelta non è se consentire l'IA, ma se gestirla. Le organizzazioni che apportano visibilità, controllo e responsabilità al loro utilizzo dell'IA possono abilitare l'innovazione in modo sicuro, ma ignorare la Shadow AI non la farà scomparire. È di gran lunga preferibile affrontarla di petto, capire come viene utilizzata e gestire i rischi prima che siano loro a gestire voi.