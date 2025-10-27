Red Bull F1: come la tecnologia di precisione Hexagon trasforma i micron in millisecondi di vittoria

Lo abbiamo sentito cento volte: la Formula 1 è una questione di velocità. Ma, man mano che le auto diventano più grandi e veloci, e i limiti di pista diventano sempre più rigorosi, è anche una questione di precisione, in pista e fuori. TechRadar Pro è stato invitato al quartier generale di Oracle Red Bull Racing (ORBR) a Milton Keynes da Hexagon per vedere da vicino alcune delle tecnologie di metrologia di quest'ultima e per saperne di più su come tutto questo stia contribuendo a elevare le loro prestazioni, un millisecondo alla volta. Hexagon è specializzata in metrologia, il che significa che aiuta i produttori a raccogliere misurazioni e dati tecnici di alta qualità, colmando il divario tra capacità digitali e fisiche. L'organo di regolamentazione della Formula 1, la FIA, impone regole incredibilmente rigide su peso, altezza e larghezza delle auto - e qualsiasi infrazione comporta gravi penalità o addirittura la squalifica (come ha scoperto George Russell in Belgio 2024). Per aderire a queste normative, Oracle Red Bull Racing impiega la tecnologia Hexagon, misurando la pista, la vettura e persino il tempo fino al più preciso punto di dati.

Qualità a velocità

Hexagon fornisce tecnologia di scansione laser all'avanguardia per il team per assicurarsi di comprendere l'auto, la pista e i miglioramenti il più possibile in ogni momento. Ad esempio, l'Absolute Scanner AS1 utilizza la tecnologia laser blu e una programmazione avanzata, combinando prestazioni massime 'sempre attive' con una semplice usabilità per misurazioni 3D senza contatto ad alta produttività. L'unità scanner può completare 1,2 milioni di punti al secondo senza degradazione delle prestazioni, 'su qualsiasi superficie, qualunque sia la finitura o il materiale' - infatti, è così preciso, dice il team, che può misurare un singolo strato di vernice. "Hexagon è innanzitutto un produttore", afferma Jason Walker, VP of General Manufacturing di Hexagon, "produciamo dispositivi, attrezzature, anche sviluppo software e tutto il resto per aiutare i nostri clienti, sia il produttore che il misuratore, a realizzare prodotti." I tracker laser consentono al team di misurare la configurazione dell'auto mentre è al quartier generale di Milton Keynes e anche in pista nei weekend di gara - con dispositivi portatili che accompagnano il team in tutto il mondo. Installato con un semplice treppiede dietro l'auto nel box, può tracciare la posizione esatta (x,y,z) di uno scanner laser o di una sonda nella mano dell'operatore per assicurarsi che l'auto sia configurata come previsto dal team per le massime prestazioni, senza violare le normative incredibilmente rigide.

(Image credit: Hexagon & Oracle Red Bull Racing)

Tecnologia che cambia l'industria

La tecnologia è così avanzata che ha effettivamente cambiato lo standard di misurazione nello sport. In precedenza, la FIA utilizzava un blocco di alluminio che veniva posizionato sotto l'auto per determinare l'altezza da terra insieme a calibri di misurazione fisici. Ma in Formula 1, i millimetri contano - e se c'è l'opportunità di rasare anche solo 0,001s dal tempo dell'auto, la Red Bull la coglierà. Quindi, la Red Bull ha iniziato a utilizzare il Leica Absolute Tracker AT960 di Hexagon per ottenere una misurazione ancora più accurata, in modo da poter spingere l'auto al limite assoluto delle normative. "{L'obiettivo è} essere precisi ma anche coerenti, per migliorare la coerenza nella produzione", commenta Hilke Priesett, Head of Global Talent Management, divisione Hexagon Manufacturing Intelligence. "E come tale migliorare la qualità - che complessivamente porta a cosa? Riduzione degli sprechi, riduzione dei costi e accelerazione del tempo di commercializzazione. Quindi per Red Bull, è tutta una questione di velocità. Per la F1, è tutta una questione di velocità. Per i nostri clienti produttori, e per Hexagon, è anche tutta una questione di velocità."

Il nuovo standard

Altri team hanno rapidamente adottato il tracker, e ora, la FIA stessa utilizza l'attrezzatura Hexagon per misurare e ispezionare l'auto, determinandone la legalità. ORBR ha ridotto i difetti del 50% negli ultimi due anni con le tecnologie di scansione ultra-veloci di Hexagon, aiutando a garantire che ogni componente sia prodotto secondo le specifiche esatte e con completa precisione - mentre l'auto viene riassemblata per ogni gara. Questo deve essere perfetto, poiché non solo l'auto perderà prestazioni se qualsiasi piccolo dettaglio è disallineato, ma rischia di non rispettare le normative, subendo una detrazione di punti, una penalità in griglia o la squalifica. "È più della tecnologia stessa; è la partnership", commenta Sophia Heath, Technical Recruitment Engineer di Red Bull. "Gli ingegneri di Hexagon lavorano insieme ai nostri per trasformare i dati in decisioni alla velocità della Formula 1. Quella collaborazione ci aiuta a trovare guadagni di prestazioni più velocemente, ad affrontare nuove normative con fiducia e a continuare a spingere i limiti di ciò che è possibile in pista e fuori."