QNAP presenta il NAS TVS-h874, con prestazioni 3,55 volte superiori

QNAP ha presentato i nuovi modelli di NAS QuTS hero TVS-h874 ad altissime prestazioni, che sfruttano l’Architettura ibrida per prestazioni CPU ottimizzate con processori Intel Core i9 sedici-core di dodicesima generazione, i7 dodici-core multi-thread con tecnologia Intel Core Hybrid per prestazioni di calcolo ottimali e utilizzo senza problemi di più macchine virtuali (VM).

Grazie all'espandibilità PCIe Gen 4, cache SSD M.2 NVMe, e connettività 2,5GbE/10GbE, il TVS-h874 aiuta le aziende a creare ambienti di archiviazione ad alte prestazioni per l’hosting di più VM, server applicativi, e l’esecuzione delle applicazioni di backup/ripristino dei dati aziendali.

I nuovi modelli supportano una memoria RAM DDR4 a due canali fino a 64 GB oltre a offrire due porte 2,5GbE e slot PCIe M.2 2280, che consentono di utilizzare gli SSD NVMe PCIe per potenziare le prestazioni IOPS durante la configurazione della cache SSD.

Il TVS-h874 utilizza l'affidabile sistema operativo QuTS hero basato su ZFS. Progettato specificatamente per l’integrità dei dati, il file system ZFS offre la “riparazione” automatica oltre ad essere conforme WORM (Write Once, Read Many Times). Supporta inoltre la tecnologia di compressione e deduplica inline dei dati a livello di blocco per un utilizzo ottimale dell'archiviazione, trasferimento dati più veloce e maggiore durata degli SSD. Sono supportate fino a 65.536 snapshot per registrare completamente lo stato del sistema e i dati.

Caratteristiche principali

TVS-h874-i7-32G: Processore Intel® Core™ i7 12-core/20-thread con 8 core prestazioni, 4 core efficienti, DDR4 da 32 GB (2 da 16 GB).

Processore Intel® Core™ i7 12-core/20-thread con 8 core prestazioni, 4 core efficienti, DDR4 da 32 GB (2 da 16 GB). TVS-h874X-i9-64G (Su richiesta): Processore Intel® Core™ i9 16-core/24-thread con 8 core prestazioni, 8 core efficienti, DDR4 da 64 GB (2 da 32 GB), 2 porte 10GbE RJ45 (preinstallato con una scheda di rete 10GBASE-T a due porte nello slot PCIe Gen 4 x4).

8 unità SATA 6 Gb/s hot-swap da 2,5”/3,5”, RAM DDR4 fino a 64 GB; 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, 2 porte 2,5GbE RJ45, 2 slot PCIe Gen 4; 1 uscita HDMI, 2 porte USB 3.2 Gen 2 10Gbps Tipo C, 2 porte USB 3.2 Gen 2 10Gbps Tipo A