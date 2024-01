L'IA guida la gestione delle prestazioni e ridefinisce il successo delle aziende

L'IA è senza dubbio il tema più caldo del periodo e le aziende di tutto il mondo stanno iniziando a implementare questa tecnologia emergente nelle loro attività quotidiane, con molte organizzazioni che stanno sperimentando l'IA come strumento per trasformare il loro approccio alla gestione delle prestazioni.

Questa applicazione è stata resa possibile dalla crescita della potenza di calcolo che consente ai sistemi di IA di analizzare grandi quantità di dati e di fare previsioni con grande precisione. I processi di apprendimento automatico sono stati al centro di questo processo evolutivo e sono profondamente radicati nel riconoscimento dei modelli e nelle capacità di analisi statistica. Un esempio di questa evoluzione è ChatGPT, che mostra come l'IA possa essere utilizzata come alleato strategico per aumentare le capacità umane e riflette i vantaggi di trattare questa tecnologia come un alleato, piuttosto che come qualcosa da temere.

Tuttavia, l'IA va ben oltre il ChatGPT e, se utilizzata nelle pratiche di gestione delle prestazioni, ha la capacità di offrire un feedback continuo, di offrire valutazioni basate sui dati e di fare previsioni.

Come l'IA può trasformare la gestione delle prestazioni

L'intelligenza artificiale porta una maggiore trasparenza nel processo di gestione delle prestazioni, fornendo approfondimenti basati sui dati relativi alle metriche delle prestazioni dei dipendenti. Questa trasparenza promuove un processo di valutazione oggettivo e favorisce la responsabilizzazione. Questa combinazione è la componente chiave per costruire la fiducia all'interno di un'organizzazione, oltre a migliorare la comunicazione e l'efficienza.

Ciò avrà un effetto domino in tutta l'organizzazione: se i dipendenti si sentono considerati e ricevono informazioni sull'azienda e sulle loro prestazioni, si sentiranno inevitabilmente più apprezzati e saranno più propensi a rimanere. La fidelizzazione del personale è fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Le ragioni sono molteplici, tra cui il fatto che mantenere i dipendenti costa meno che assumerne di nuovi e che i dipendenti produttivi aumentano notevolmente la redditività di un'organizzazione. Questa visione aiuterà anche ad attrarre nuovi talenti di alto livello, che contribuiranno alla crescita e al successo futuri.

Grazie all'integrazione dell'IA nel processo di gestione delle prestazioni, le organizzazioni beneficeranno di una maggiore agilità. Grazie alla capacità dell'IA di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, le aziende saranno in grado di adattarsi rapidamente all'evoluzione delle tendenze del mercato, di prendere importanti decisioni aziendali con maggiore efficienza e di identificare eventuali lacune nelle prestazioni non appena emergono. Nell'ambiente dinamico di oggi, l'agilità non è mai stata così importante e senza di essa le aziende non potranno rimanere competitive. Un esempio di ciò è dato dal settore finanziario, dove gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono utilizzati per analizzare le tendenze del mercato in tempo reale, consentendo alle aziende di adattarsi rapidamente alle condizioni dinamiche del mercato.

Il passo successivo

I dirigenti sono solitamente incaricati di selezionare gli Obiettivi e i Risultati Chiave (OKR) che guideranno le loro aziende verso gli obiettivi strategici. Tuttavia, questo processo può richiedere molto tempo e risorse, ed è qui che entra in gioco l'IA. L'IA ha la capacità di trasformare il processo decisionale standard, fornendo ai dirigenti senior un'immensa potenza di elaborazione dei dati, il riconoscimento dei modelli e le capacità di analisi. Grazie a questa integrazione, i dirigenti aziendali saranno in grado di identificare le sinergie tra gli OKR, individuare le somiglianze e allineare gli OKR con altre parti dell'azienda. Utilizzando l'intelligenza artificiale, i responsabili aziendali saranno anche in grado di redigere una serie di OKR sulla base dei dati passati e della prevedibilità futura, rendendo il processo OKR più rapido ed efficace.

Ma non finisce qui. Incorporando l'intelligenza artificiale nel processo OKR, le aziende saranno in grado di gestire le proprie risorse in modo più efficace. L'intelligenza artificiale è in grado di condurre automaticamente un'analisi dell'obiettivo stabilito e di verificarne l'allineamento con un trend storico delle risorse, per garantire che tutte siano utilizzate in modo efficace. Questa integrazione garantirà anche che tutti gli obiettivi di un'organizzazione siano allineati agli obiettivi strategici generali dell'azienda, per assicurarsi che ogni attività e iniziativa contribuisca a guidare l'organizzazione verso il successo. Infine, le funzionalità del motore di previsione dell'intelligenza artificiale possono essere utilizzate per consigliare alle aziende quale dovrebbe essere la loro prossima serie di OKR e mostreranno i fattori di successo e di rischio per ogni opzione.

Il futuro dell'IA

Solo lo scorso anno l'IA si è evoluta in modo straordinario e, con il suo continuo sviluppo, si prevede che un numero sempre maggiore di aziende abbraccerà la tecnologia a braccia aperte. Queste organizzazioni raccoglieranno senza dubbio i vantaggi di una maggiore agilità organizzativa, trasparenza e maggiore proprietà, tre fattori che le aiuteranno a rimanere competitive nel nostro mercato volubile. Le aziende che faranno un ulteriore passo avanti e integreranno l'IA nel loro processo di esecuzione della strategia, saranno ricompensate con una visione completa della loro organizzazione, assicurando che questa rimanga sulla strada del successo.