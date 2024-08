Lavorare da casa è più produttivo, ma a dirlo è una società interessata

Il lavoro da casa rimane un'opzione molto popolare per le persone di tutto il mondo, con una nuova ricerca che ha rilevato che la stragrande maggioranza (83%) dichiara di sentirsi più produttiva in ambienti ibridi/remoti piuttosto che in ufficio o in sede.

Un sondaggio condotto da Zoom e incentrato sui lavoratori della conoscenza sembra confermare che molte aziende ritengono che la tendenza del lavoro a distanza post-Covid continuerà, con il 50% dei leader che ha dichiarato di aver introdotto stili di lavoro più flessibili negli ultimi due anni e l'82% che prevede di continuare a farlo in futuro.

E nonostante la distanza, i lavoratori ibridi dichiarano di sentirsi più legati ai loro team e ai loro manager, con l'82% che afferma di sentire un legame migliore, rispetto al 72% dei lavoratori in carne e ossa.

La tecnologia ha bisogno di una ricarica

Quasi tutti i responsabili IT che hanno risposto confermano di utilizzare l'IA nelle loro organizzazioni (94%) e l'84% di questi afferma che ciò ha avuto un impatto positivo sulla produttività.

Tuttavia, quasi due terzi (64%) dei lavoratori hanno notato che l'IA generativa li aiuta a svolgere il proprio lavoro, il che significa che una parte significativa della forza lavoro non è ancora del tutto convinta della tecnologia.

Tuttavia, la maggior parte degli intervistati concorda sul fatto che la tecnologia e gli strumenti di lavoro a distanza della propria organizzazione necessitano di miglioramenti, e il 75% ritiene che l'attuale configurazione sia inadeguata.

I risultati di Zoom non sono particolarmente sorprendenti, poiché le ricerche hanno costantemente dimostrato che i lavoratori sono più felici e produttivi quando hanno la possibilità di lavorare da remoto.

All'inizio di questo mese un rapporto sulla cultura del posto di lavoro negli Stati Uniti ha rivelato che i lavoratori hanno il 60% in meno di probabilità di licenziarsi, il 27% in più di apprezzare il proprio lavoro e il 67% in più di impegnarsi maggiormente se possono lavorare da casa.

Un'altra ricerca sugli spazi di lavoro ha rivelato che molti luoghi di lavoro hanno bisogno di investire in strumenti e tecnologie, visto che quasi due terzi degli uffici non sono più ottimizzati per il lavoro da remoto.