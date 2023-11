TCL NXTPAPER, ecco i primi smartphone al mondo con display "effetto carta"

TCL presenta i nuovi smartphone TCL 40 NXTPAPER 4G e 5G e il tablet TCL NXTPAPER 11, tutti dotati dell’innovativa tecnologia proprietaria NXTPAPER.

Lo schermo di questi smartphone economici offre un comfort visivo senza pari e sono certificati TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu. I display multistrato TCL NXTPAPER sono anti-riflesso e anti-impronta, vantaggi ottenuti grazie ad una innovativa texture effetto opaco simile a quella della carta.

TCL 40NXTPAPER

Progettato principalmente per intrattenimento e creatività,TCL 40NXTPAPER è dotato di un display FHD+ da 6,78 pollici, doppi altoparlanti e audio 3D boom potenziato DTS per un'esperienza audiovisiva immersiva.

Troviamo inoltre una fotocamera frontale da 32MP e un comparto fotografico posteriore con tripla camera da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e sensore macro da 2MP.

TCL 40NXTPAPER è disponibile a 199,90€.

TCL 40 NXTPAPER 5G

TCL 40NXTPAPER 5G offre una connettività 5G ultraveloce per svolgere qualsiasi attività con estrema facilità, ovunque siate. Il display HD+ da 6,6 pollici lo rende la scelta ideale per la gestione dei documenti e la lettura prolungata.

Il dispositivo è dotato di un versatile comparto fotografico composto da un sensore principale da 50MP, un sensore di profondità da 2MP e un obiettivo macro da 2MP.

TCL 40 NXTPAPER 5G è disponibile a 239,90€.

TCL NXTPAPER 11

Il tablet TCL NXTPAPER 11, pensato per il lavoro e per lo svago, offre un'esperienza di visione confortevole e immagini di alta qualità grazie al suo display 2K da 11 pollici, ulteriormente migliorate da AI Boost per un'esperienza di intrattenimento nitida e coinvolgente.

Per coloro che preferiscono libri e quaderni cartacei agli e-reader, TCL NXTPAPER 11 è il dispositivo ideale. La tecnologia del display offre una sensazione realistica e fluida come fosse carta, mentre la modalità di lettura imita l'effetto in scala di grigi di un libro.

Infine, questo dispositivo è supportato da una potente batteria da 8000mAh, che assicura un utilizzo di lunga durata.

TCL NXTPAPER 11 è disponibile a 249,90€.