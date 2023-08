Samsung Galaxy S23 FE in arrivo a settembre: un medio gamma interessante

Se attendete l'arrivo di Samsung Galaxy S23 FE non dovrete attendere ancora molto poiché, stando alle ultime indiscrezioni, la Fan Edition di Galaxy S23 arriverà entro settembre.

La notizia proviene dall'account X (ex Twitter) del leaker Yogesh Brar, già protagonista di un altro rumor nel quale affermava che il Galaxy S23 FE non era nemmeno in fase di sviluppo, facendoci persino dubitare della sua esistenza. Proprio in queste ore è arrivato il retro front del leaker che non solo ha confermato la fase di sviluppo, ma ha anche parlato di una data di lancio vicinissima.

Brar si è rivelato piuttosto affidabile in passato, anche se questo repentino cambio di posizione ci ricorda come anche i migliori leaker possano sbagliare. Detto questo, visto la completezza del leak, siamo convinti che le informazioni in suo possesso siano affidibili.

Samsung Galaxy S23 FE- 6.4" FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200- 50MP (OIS) + 8MP + 12MP (Tele)- Selfie: 10MP- Android 13, One UI 5.1- 4,500mAh battery, 25W Charging- 4+5 years support- wireless charging, IP ratingSeptember releaseAugust 23, 2023 See more

L'ultima fuga di notizie di Brar include diverse specifiche, la più importante delle quali è il chipset che, a quanto pare, sarà uno Snapdragon 8 Gen 1 o un Exynos 2200 in base alla regione di riferimento.

Sebbene generalmente non siamo fan di chipset diversi offerti in regioni diverse, avevamo sentito dire che il Samsung Galaxy S23 FE avrebbe utilizzato ovunque l'Exynos 2200. Quest'ultimo è leggermente inferiore allo Snapdragon, quindi almeno alcune regioni potrebbero ricevere un chipset migliore del previsto.



Un altro aspetto degno di nota riguarda le fotocamere: Brar parla di una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), di un teleobiettivo da 12MP e di un sensore da 8MP che presumibilmente sarà abbinato a un obiettivo ultra-wide. Sono praticamente le stesse specifiche diffuse dal leaker Tech_Reve, con l'unica eccezione che secondo quest'ultimo il sensore da 8MP sarebbe stato utilizzato per il teleobiettivo e quello da 12MP per la lente ultra-wide.

Tech_Reve parla anche di una selfie camera da 12MP, mentre Brar dice di aspettarsi una fotocamera da 10MP. In questo caso non possiamo stabilire chi dei due ha ragione, ma siamo certi che 2 MP non facciano molta differenza per i possibili acquirenti.

Specifiche e supporto prolungato

Le specifiche elencate sono quelle che ci aspettavamo sulla base del modello precedente e sono simili a quelli di altri smartphone Android di fascia media. Tra queste troviamo uno schermo FHD+ da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 25 W, supporto per la ricarica wireless e una classificazione IP per la resistenza alla polvere e all'acqua.

Samsung Galaxy S23 FE sarà equipaggiato con il sistema operativo Android 13 con la One UI 5.1 di Samsung e riceverà quattro anni di aggiornamenti principali di Android e cinque anni di patch di sicurezza in linea con gli altri smartphone Samsung di fascia alta.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo smartphone?

Se queste specifiche si rivelassero esatte, il Samsung Galaxy S23 FE sarà significativamente meno potente del Samsung Galaxy S23 standard in quanto il top di gamma di quest'anno equipaggia il più recente chipset Snapdragon 8 Gen 2. Proprio per questo ci auguriamo che Samsung sia riuscita a contenere il costo a differenza di quanto fatto con il Samsung Galaxy S21 FE che avevamo definito "troppo costoso" nella nostra recensione.

In termini di design non dovrebbe esserci niente di nuovo rispetto al Galaxy S23, se non le colorazioni, mentre il comparto fotografico dovrebbe essere di buon livello, anche se inferiore a quello dei top di gamma Samsung. Gli ingredienti per un buono smartphone di fascia media ci sono tutti, speriamo solo che Samsung riesca a proporre un prezzo di lancio adeguato.