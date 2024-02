Samsung Galaxy S24, scoperto un microfono nascosto che sembra un difetto

All three of Samsung's new phones feature the repositioned microphone

I migliori smartphone odierni sono dotati di più porte esterne, intagli e sensori di quanti se ne possano immaginare, quindi non c'è da vergognarsi se ci si imbatte in un foro nel proprio dispositivo di cui non si conosceva l'esistenza.

I migliori smartphone Samsung sono ricoperti di aperture difficili da individuare, e una delle più ben nascoste è un microfono specifico per la fotocamera che è una caratteristica di ogni telefono Samsung Galaxy fin dal Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Come spiegato in un recente post dell'utente X @sondesix, il Samsung Galaxy S24 Ultra presenta una piccola tacca, simile a un difetto, nascosta sul lato destro del sensore ultra-wide. Come già detto, si tratta in realtà di un microfono aggiuntivo, la cui funzione principale è quella di captare e mettere a fuoco i suoni quando la fotocamera registra un video con zoom.

Sia il Samsung Galaxy S24 che il Galaxy S24 Plus presentano lo stesso microfono nascosto nella stessa posizione. Sui precedenti dispositivi Galaxy, questo microfono si trovava nella parte inferiore del sensore ultra-wide, il che forse spiega perché molti utenti Galaxy non erano a conoscenza della sua esistenza fino ad ora.

È interessante notare che Samsung stessa non rivela l'esistenza di questo microfono in nessun documento ufficiale del Galaxy. In un recente post di Samsung Community, un proprietario di Galaxy S24 Ultra ha chiesto: "Qualcun altro ha notato il piccolo intaglio sull'anello della fotocamera posteriore dell'S24 Ultra? Ho cercato online e alcuni hanno detto che si tratta di un microfono per lo zoom. Ma secondo Samsung, l'S24 Ultra ha solo due microfoni: uno in basso e uno in alto".

In realtà, questo "microfono" si comporta più come un sensore che come un microfono tradizionale, quindi forse la sua funzionalità non è abbastanza significativa da giustificare l'inclusione nelle schede tecniche ufficiali del Galaxy di Samsung.

In effetti, in risposta al post di @sondesix, alcuni utenti di X hanno chiesto se l'utilizzo di una custodia con il proprio telefono Galaxy S24 (cioè una custodia che si posiziona a filo delle lenti) influisce sulla funzionalità di questo piccolo microfono, ma la risposta sembra essere "no".

Per inciso, questi piccoli microfoni specifici per la fotocamera non sono un'esclusiva dei dispositivi Samsung. Sui migliori iPhone, questi microfoni zoom appaiono come piccoli punti cilindrici nell'alloggiamento di vetro che circonda le fotocamere posteriori. Sui dispositivi Samsung sono molto più difficili da individuare.