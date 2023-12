Nuovo leak svela possibile prezzo, specifiche e data di uscita dei Samsung Galaxy S24

Anche ora che l'anno sta volgendo al termine, le fughe di notizie sul Samsung Galaxy S24 non accennano a fermarsi. Le più recenti coprono la maggior parte delle informazioni chiave su questi smartphone: il prezzo, le specifiche e la probabile data in cui potremo vederli.

Per prima cosa abbiamo un'infografica pubblicata da @WigettaGaming (fonte: SamMobile) che riporta tutte le specifiche dei tre Galaxy S24: l'edizione standard da 6,2 pollici, il modello Plus da 6,7 pollici e la variante Ultra da 6,8 pollici.

Molte di queste specifiche sono già trapelate in precedenza, ma per quanto riguarda i processori Qualcomm e Samsung, sembra che solo il Galaxy S24 standard, al di fuori di Stati Uniti e Canada, sarà dotato di CPU Exynos 2400. Le opzioni di archiviazione dovrebbero arrivare fino a 1 TB (sul Samsung Galaxy S24 Ultra), con 8 GB di RAM sul modello base e 12 GB sugli altri due.

Abbiamo sentito molte voci sulle fotocamere posteriori dell'edizione Ultra: questa fuga di notizie sembra confermare una configurazione a quattro lenti, con una fotocamera principale da 200MP, un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 5x, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e una fotocamera ultrawide da 12MP.

Galaxy S24 Infographic with all the specsGalaxy S24 Infografía con todas las specsEnjoy :) pic.twitter.com/JBmvYwNB2LDecember 26, 2023

Colori e prezzi

Inoltre, abbiamo un'idea molto pià precisa delle tonoalità dei Samsung Galaxy S24: Titanium Black (Nero), Titanium Gray (Grigio), Titanium Violet (Viola) e Titanium Yellow (Giallo)per il modello Ultra, e Oynx Black (Nero), Marble Gray (Grigio chiaro), Cobalt Violet (Viola scuro) e Amber Yellow (Giallo ambra) per gli altri due telefoni. Questi nomi corrispondono perfettamente alle indiscrezioni precedenti.

L'infografica conferma anche le indiscrezioni già trapelate in precedenza su una data di lancio del 17 gennaio 2024 e sulle specifiche AI, anche se al momento non è chiaro quali benefici porteranno in termini di esperienza d'uso o come si confronteranno con quelle dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

In una fuga di notizie separata da GalaxyClub (Fonte: Phandroid), abbiamo alcune informazioni sui prezzi: €899 / €959 per il Galaxy S24 da 128GB / 256GB, €1149 / €1269 per il Galaxy S24 Plus da 256GB / 512GB e €1449 / €1569 / €1809 per il Galaxy S24 Ultra da 256GB / 512GB / 1TB.

A quanto pare i modelli standard e Plus potrebbero essere leggermente più economici e il modello Ultra leggermente più costoso quest'anno - e si tenga presente che il telefono Plus e il modello Ultra più economico si dice riceveranno un aumento della RAM. Si prevedono anche possibili discrepanze tra i prezzi nelle varie regioni europee.