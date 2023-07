One Plus 10 Pro al minimo storico ancora per poche ore, approfittatene!

Le offerte del Prime Day 2023 stanno per terminare. Mancano poche ore alla fine dei 2 giorni di sconti Amazon riservati ai clienti Prime e ci sono alcune occasioni davvero interessanti da non lasciarsi sfuggire.

Tra le migliori offerte ancora attive c'è sicuramente One Plus 10 Pro, uno smartphone top di gamma del 2022 con specifiche di fascia alta e un design premium che, al momento del lancio, aveva un prezzo di 919€ per la variante da 8+128GB attualmente in offerta su Amazon.

Di norma, essendo uscito da un anno, il prezzo si aggira tra i 500€ e i 650€ in base alle offerte, ma per le prossime 10 ore, i clienti Amazon Prime potranno acquistarlo a soli 399€, cifra incredibilmente bassa se si considera la qualità di questo smartphone.

Se sognate da tempo un top di gamma con specifiche elevate e aspettavate l'occasione giusta per acquistarne uno, questa offerta su One Plus 10 Pro potrebbe essere un'occasione più unica che rara.