Nothing Phone 3, svelate gran parte delle specifiche prima dell'annuncio ufficiale

(Immagine:: Nothing)

L’attesa per il Nothing Phone 3 si concluderà nel corso di luglio, quando lo smartphone verrà presentato ufficialmente. Intanto, sono emerse in rete alcune specifiche trapelate che offrono un’anteprima di cosa aspettarsi dal nuovo modello.

Secondo quanto riportato da @gadget_bits (via Notebookcheck), il Nothing Phone 3 dovrebbe montare un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K, lo stesso del Nothing Phone 2, ma con una batteria aumentata a 5.150 mAh, rispetto ai 4.700 mAh del predecessore.

Anche la ricarica cablata subirà un netto miglioramento, passando da 45W a 100W. Viene indicata come possibile data di lancio il 1° luglio, coerente con la finestra temporale annunciata in precedenza da Nothing. Se confermata, l’azienda dovrebbe rendere ufficiale la data a breve.

Il comparto fotografico includerebbe una fotocamera frontale da 50MP e una tripla fotocamera posteriore da 50MP + 50MP + 50MP, con zoom ottico 3x tramite lente periscopica e una lente ultragrandangolare. Il Nothing Phone 2, in confronto, era dotato di una fotocamera frontale da 32MP e di una doppia fotocamera posteriore da 50MP + 50MP.

Prezzo e software del Nothing Phone 3

🚨 ExclusiveNothing Phone (3)- 6.7" 1.5k OLED LTPO display- 50mp + 50mp 3x periscope + 50mp UW- 50mp front- 5150mAh battery (typ) + 100W charging- Wireless + reverse wireless charging- NFC, eSIM- Nothing OS 3.5 on Android 15- Snapdragon 8s Gen 4Launching on July 1st pic.twitter.com/GB3TaeekT6June 21, 2025

Dalla stessa fuga di notizie emergono ulteriori dettagli attesi, come il supporto a NFC ed eSIM. Il dispositivo dovrebbe arrivare con Nothing OS 3.5 basato su Android 15 già preinstallato.

Nothing ha già confermato ufficialmente che il nuovo Phone 3 (ma potete controllare anche altri dei migliori smartphone sul mercato) sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8s Gen 4, quindi non sorprende che anche questo venga menzionato nel leak. Non si tratta del processore Snapdragon più potente attualmente disponibile, ma si posiziona comunque tra i migliori.

Anche il resto delle specifiche segue questa linea: ottime, seppur non al vertice assoluto della categoria. Sarà interessante scoprire come verrà posizionato sul mercato: secondo le indiscrezioni, il prezzo di partenza potrebbe essere di 799 euro circa, più elevato rispetto al modello precedente, che nel 2023 fu lanciato a 649 euro circa.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Nothing aveva scelto di saltare un anno tra i due modelli per concentrarsi sull’ottimizzazione del software e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. Sarà quindi curioso vedere cosa verrà proposto in questo ambito, soprattutto alla luce delle dichiarazioni precedenti che parlavano di "innovazioni rivoluzionarie" nella progettazione dell’interfaccia utente.