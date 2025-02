Nothing Phone 3a e 3a Pro: un video leak svela il design e le specifiche

Un nuovo leak mostra il prossimo smartphone di Nothing in un video.

Sia il Nothing Phone 3a che il Phone 3a Pro compaiono nelle immagini trapelate.

La presentazione ufficiale è prevista per il 4 marzo.

Nothing ha già confermato che i suoi prossimi smartphone saranno svelati martedì 4 marzo, ma per chi non vuole aspettare, nuovi video promozionali trapelati online mostrano i Nothing Phone 3a e Nothing Phone 3a Pro.

Questi video, diffusi dal noto leaker @MysteryLupin, rivelano sia il modello standard che la versione Pro. Oltre a un’anteprima del design di entrambi i dispositivi, emergono anche alcuni dettagli sulle funzionalità software integrate.

Nel video del Nothing Phone 3a viene menzionato un "sistema avanzato di fotocamere", composto da una tripla configurazione posteriore con sensori da 50MP + 50MP + 8MP e zoom ottico 2x, pensato per soddisfare gli appassionati di fotografia mobile.

Per quanto riguarda il Nothing Phone 3a Pro, la configurazione della fotocamera rimane la stessa con 50MP + 50MP + 8MP, ma questa volta è presente un obiettivo zoom a periscopio, che porta le capacità di ingrandimento ottico fino a 3x.

Spazi e schermi

Oltre al comparto fotografico, entrambi i modelli introducono una funzione chiamata "seconda memoria", accessibile tramite un nuovo pulsante laterale. Sembra trattarsi di un sistema basato sull'intelligenza artificiale per ricerche avanzate, organizzazione di contenuti e annotazioni rapide.

Un'altra novità è la funzione Essential Space, integrata in Nothing OS 3. Questa sembra essere un'app per note che organizza contenuti e genera punti d'azione in modo automatico. Note vocali, liste di cose da fare e altri elementi possono essere combinati in un'unica interfaccia.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con il processore Snapdragon 7s Gen 3, confermando che le differenze tra le due varianti non saranno particolarmente marcate a livello di specifiche tecniche.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Per quanto riguarda il display, Nothing lo definisce "il più grande e luminoso di sempre" nei video promozionali. Si parla di uno schermo da 6,77 pollici con una luminosità massima di 3000 nit e un refresh rate di 120Hz. Tra poco più di una settimana, tutti questi dettagli saranno ufficializzati.