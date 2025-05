Nothing Phone 3: spuntano online le prime specifiche

Il debutto del Nothing Phone 3 sembra ormai imminente, e le ultime indiscrezioni trapelate ci offrono uno sguardo interessante su cosa aspettarci dal prossimo smartphone del brand di Carl Pei.

Secondo Smartprix, il nuovo modello sarà equipaggiato con un chipset Snapdragon di fascia alta firmato Qualcomm. Non è ancora chiaro se si tratti dello Snapdragon 8 Elite o del più recente Snapdragon 8s Gen 4, ma in entrambi i casi si parla di prestazioni da vero top di gamma.

Importanti novità anche sul fronte fotografico: il sistema di fotocamere posteriori sarà completamente rivisto, con un modulo triplo che includerà un sensore principale di grandi dimensioni e un teleobiettivo periscopico ancora più imponente, segno che Nothing punta a fare sul serio anche nel comparto imaging.

Infine, la batteria potrebbe superare i 5.000 mAh, un netto passo avanti rispetto ai 4.700 mAh del Nothing Phone 2 lanciato nel luglio 2023.

Tutti segnali che indicano un salto di qualità deciso per la gamma, che potrebbe affermarsi come una delle alternative più interessanti nel panorama Android premium nei prossimi mesi.

Carl Pei promette prestazioni da top di gamma

(Image credit: Blue Pixl Media)

Mancano ormai pochi giorni al debutto del Nothing Phone 3, e a scaldare gli animi ci ha pensato direttamente il CEO Carl Pei, con un video ufficiale in cui anticipa le principali novità: materiali premium, upgrade significativi alle prestazioni e un software completamente rinnovato.

Ricordiamo che il lancio del dispositivo era stato posticipato dal 2024 al 2025 proprio per perfezionare l'esperienza software, che ora sembra puntare forte sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è competere direttamente con soluzioni come Galaxy AI di Samsung e Apple Intelligence.

Finora i dettagli ufficiali sono stati pochi, ma i recenti leak suggeriscono che il Nothing Phone 3 sarà uno degli smartphone Android più interessanti dell’anno, con caratteristiche da vero top di gamma.

Il brand ha già lanciato quest’anno i Nothing Phone 3a e 3a Pro, due modelli di fascia media, ma è chiaro che tutte le attenzioni sono ora rivolte al flagship in arrivo. Non appena verrà presentato ufficialmente, vi aggiorneremo con tutti i dettagli.