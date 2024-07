La migliore novità di Siri non arriverà su iPhone fino al prossimo anno

Non è un segreto che Siri, l'assistente virtuale di Apple su iOS e macOS, non sia stato in grado di tenere il passo con i suoi rivali, che si tratti di Google Assistant o ChatGPT. Sebbene Apple abbia fornito un barlume di speranza durante l'evento WWDC di giugno, rivelando un'ampia revisione di Siri, è rimasta piuttosto riservata su quando esattamente questo aggiornamento farà la sua comparsa.

Ora, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha rivelato quando dovremmo aspettarci l'arrivo della nuova versione di Siri sui nostri dispositivi, e non sembra che sia molto presto. Secondo l'ultima newsletter Power On di Gurman, le nuove funzioni potrebbero arrivare all'inizio del prossimo anno.

Gurman ha già riferito in precedenza che molte delle nuove funzionalità di Siri non arriveranno in tempo per il probabile rilascio di iOS 18 a settembre, ma saranno lanciate nel 2025. Ma non è stato detto quando esattamente potremmo vedere i cambiamenti entrare in vigore.

Ora potrebbe aver vuotato il sacco sul programma di Apple, scrivendo: "È probabile che le funzioni di Siri entrino in fase di beta testing per gli sviluppatori a gennaio e poi debuttino pubblicamente in primavera, come parte dell'aggiornamento di iOS 18.4 che è già in lavorazione". Ciò significa che è possibile che non vedremo nulla prima di marzo o aprile, e forse addirittura a maggio.

Meglio tardi che mai?

(Image credit: Future)

Il programma delineato nel rapporto di Gurman si riferisce ad alcune delle nuove capacità di Siri, come la possibilità di controllare per la prima volta le funzioni all'interno delle app (ad esempio, è possibile modificare un'immagine e inviarla via e-mail a un amico). Un'altra caratteristica è la comprensione contestuale di Siri, che le permetterà di conoscere ciò che si sta facendo o vedendo sullo schermo e di intraprendere azioni basate su tali contenuti.

Tuttavia, non dovremo aspettare il prossimo anno per tutte le nuove funzioni, poiché la riprogettazione di Siri e l'integrazione di ChatGPT in iOS da parte di Apple, tra le altre cose, arriveranno "più avanti nel corso dell'anno", afferma Gurman. Il giornalista ha precedentemente affermato che la riprogettazione sarà lanciata insieme a iOS 18, mentre l'integrazione di ChatGPT potrebbe dover aspettare fino al 2024.

Tuttavia, sembra che le caratteristiche principali relative alle capacità principali di Siri - piuttosto che il suo aspetto visivo o gli strumenti forniti da un chatbot diverso - non saranno disponibili per almeno altri sei mesi, se non di più. È un ritardo frustrante, ma non dovrebbe sorprendere più di tanto. Dopotutto, Apple preferisce aspettare fino a quando non ritiene di aver azzeccato una nuova funzione, piuttosto che farla uscire in fretta e furia prima che sia pronta.

Considerato il disperato bisogno di Siri di un'importante revisione, questo approccio è probabilmente quello giusto: dopo tutto, non vorremmo aspettare anni perché Siri sia al passo con i tempi, per poi scoprire che è affrettato e incompiuto dopo tutto il clamore della WWDC di Apple. Speriamo che l'attesa ne valga la pena.