Problemi di riavvio per gli utenti dell'iPhone 16: una soluzione è in arrivo con iOS 18.1

Sembra che Apple stia per affrontare un problema frustrante per gli utenti dell'iPhone 16. Sin dal lancio dei nuovi modelli, molti utenti hanno segnalato frequenti riavvii imprevedibili, e il recente aggiornamento iOS 18.0.1 non ha risolto la situazione.

Secondo quanto riportato da How-To Geek, il problema del congelamento e dei riavvii sembra essere legato principalmente alle app di sistema, probabilmente a causa della loro alta frequenza di utilizzo. Alcuni utenti hanno anche riscontrato riavvii durante l'uso della modalità StandBy, ma non è chiaro se questa sia la causa principale.

Nonostante questo problema, gli iPhone 16 continuano a figurare nelle classifiche dei migliori telefoni e dei migliori dispositivi per fotografia. Tuttavia, le segnalazioni di malfunzionamenti hanno ovviamente infastidito alcuni utenti. Un esempio è l'utente Reddit u/amor121616, che ha riportato cinque blocchi del suo iPhone 16 Pro in un'ora, generando una discussione con oltre 70 risposte da altri utenti con esperienze simili.

Fortunatamente, Apple ha confermato che il prossimo aggiornamento iOS 18.1 risolverà questi riavvii casuali, suggerendo che il problema non sia dovuto a un difetto hardware serio. Gli utenti attendono con interesse questa soluzione.

L'iOS 18 ha avuto un inizio traballante

Come riportato da MacRumors, l'aggiornamento iOS 18.1 porta con sé diverse correzioni di bug, alcune delle quali erano particolarmente urgenti. Oltre a risolvere il problema dei riavvii casuali, l'aggiornamento dovrebbe affrontare anche il surriscaldamento durante la visione di video 4K nell'app Foto, i problemi di tracciamento dei podcast e le difficoltà nell'utilizzo dell'iPhone come chiave dell'auto.

Tuttavia, questi non sono gli unici problemi segnalati dagli utenti della famiglia iPhone 16. Sui social media sono emerse lamentele riguardo al surriscaldamento generale, problemi con la frequenza di aggiornamento e crash del Centro di controllo. Questo, unito al disordinato rollout dell'Apple Intelligence, fa sì che i primi mesi di utilizzo degli iPhone 16 possano essere ricordati come piuttosto caotici.

Nonostante ciò, è positivo vedere che è in arrivo una soluzione per il bug del riavvio. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti gli smartphone Apple, continuate a seguire la nostra rubrica dedicata agli iPhone.