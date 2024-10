La nuova app Apple potrebbe sfidare Discord e trasformare il gaming su iPhone

Negli ultimi anni, Apple ha consolidato la sua reputazione nel settore del gaming, con un aumento significativo dei giochi disponibili per Mac e l’iPhone diventato un dispositivo molto amato dai giocatori. Ora, sembra che l'azienda stia preparando un ulteriore passo avanti con una nuova applicazione che funzionerebbe come una sorta di App Store dedicato ai giochi.

Secondo fonti affidabili citate da 9to5Mac, Apple intende lanciare un’app che combina le funzionalità dell'App Store e del Game Center in un’unica piattaforma. Questo potrebbe facilitare il download di giochi, la scoperta di nuovi titoli, la messaggistica tra amici nel gioco e molto altro.

L'app avrà una scheda "Gioca ora" con contenuti editoriali e suggerimenti sui giochi, provenienti sia dall'App Store che da Apple Arcade. Inoltre, includerà sfide, classifiche, risultati e informazioni sugli eventi di gioco imminenti, integrandosi con i profili già esistenti del Game Center. Gli sviluppatori potranno anche distribuire mini giochi tramite App Clips.

L'articolo confronta questa nuova app di gioco con l'app Xbox di Microsoft per iPhone, che permette di impostare uno stato, monitorare le attività degli amici e esplorare la propria libreria di giochi. L'obiettivo di Apple è creare un hub di gioco che unisca funzionalità già presenti in altre app, migliorando così l'esperienza complessiva degli utenti nel gaming su iOS e macOS.

Un nuovo rivale di Discord?

(Image credit: Epic Games / Konstantin Savusia / Shutterstock)

Una delle caratteristiche più interessanti della nuova app di gioco di Apple, come menzionato da 9to5Mac, è la potenziale integrazione con FaceTime e iMessage, simile a ciò che offre Discord, molto popolare tra i giocatori. Questo potrebbe fornire un modo semplice per i giocatori di comunicare tra loro, migliorando l'esperienza di gioco.

Apple ha già tentato diverse strategie nel settore del gaming, la più significativa delle quali è stata Apple Arcade, un servizio di abbonamento che offre accesso a una libreria di giochi senza pubblicità per 6,99 dollari al mese. Tuttavia, nonostante le promesse, Apple Arcade non ha mai decollato e non ha attratto titoli AAA, probabilmente a causa della necessità di ottimizzare i giochi per una vasta gamma di dispositivi Apple, limitando così il loro potenziale.

Sembra che l'app di gioco recentemente scoperta da 9to5Mac potrebbe essere diversa. La capacità di comunicare nativamente con altri giocatori potrebbe essere il punto di forza necessario per attrarre utenti, ma convincere le persone a lasciare un'app affermata come Discord sarà una sfida.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Non è chiaro se l'app sarà disponibile solo su iPhone o anche su altri dispositivi, come il Mac. Secondo 9to5Mac, non si sa se l'app verrà lanciata con iOS 18 o se sarà riservata a iOS 19, ma sembra destinata almeno ai dispositivi mobili di Apple. In ogni caso, potrebbe rafforzare la posizione di Apple nel settore gaming, dimostrando che l'azienda sta prendendo sul serio questo mercato in continua espansione.