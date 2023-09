iPhone mini è morto, e iPhone SE non potrà mai sostituirlo

Per iPhone mini è giunta la fine: Apple ha silenziosamente mandato in pensione la serie di iPhone più piccoli durante il lancio dell'iPhone 15, e l'iPhone SE di terza generazione purtroppo non può prendere il suo posto per gli appassionati di telefoni compatti e leggeri.

In occasione dell'evento Wonderlust, Apple ha messo tolto iPhone 13 mini dal sito lasciando un vuoto notevole, anche se assolutamente non sorprendente, nella sua nuova linea. Ora, accanto ai telefoni da 6,1 e 6,7 pollici, c'è solo una reliquia del passato, l'iPhone SE da 4,7 pollici (2022).

Al prezzo di 549€, l'iPhone SE 2022 rimane un buon punto di ingresso per gli smartphone Apple, ma non è la stessa cosa dell'iPhone 13 mini. Quest'ultimo era un telefono superiore sotto quasi tutti i punti di vista: qualità dello schermo, Face ID, doppia fotocamera (anziché una), tutti gli ultimi trucchi fotografici come la Modalità Notte e altro ancora.

Perché allora un numero maggiore di persone non ha acquistato l'iPhone 13 mini e non ha salvato la serie dalla distruzione? Per cominciare, a nostro avviso era un po' troppo costoso: al lancio partiva da 839€. Questo ha lasciato il 13 mini in una terra di nessuno, dato che i dati CIRP per il mese di settembre 2022 hanno mostrato che il telefono ha rappresentato solo il 4% di tutte le vendite di iPhone.

Il piccolo numero di persone che ha apprezzato l'iPhone 13 mini lo ha apprezzato davvero. Ma non è stato sufficiente per far sì che Apple continuasse a produrre la serie mini a quei prezzi elevati. E anche se un calo di prezzo avrebbe potuto teoricamente tenerlo in vita, sarebbe stato difficile combinarlo con specifiche di fascia alta come il chip A15 Bionic.

Ecco la nuova linea di iPhone ufficialmente disponibile. (Image credit: Future)

Tuttavia, se siete disposti ad accettare una durata mediocre della batteria e volete un telefono piccolo e moderno che funzioni con iOS, iPhone 13 mini è ancora acquistabile presso rivenditori di terze parti a prezzi inferiori. La versione da 128GB si aggira intorno ai 750€.

Arriverà un nuovo iPhone SE?

Al momento sembra improbabile ci sarà un successore per l'iPhone SE (2022). (Image credit: Apple)

L'iPhone 13 mini potrà anche andare in pensione, ma un iPhone SE 4 di nuova generazione potrebbe prendere il suo posto? Secondo le indiscrezioni, è improbabile che ciò accada presto, se non addirittura mai.

Le speculazioni si sono susseguite sulla possibilità di un successore dell'iPhone SE (2022), che non ha un ciclo di aggiornamento annuale e il cui futuro è stato messo in discussione quasi quanto quello dell'iPhone mini.

Nell'aprile del 2023, il leaker Jeff Pu aveva previsto che Apple avrebbe potuto rilasciare l'iPhone SE 4 nel 2025. Ma queste voci sono state quasi subito smentite dall'affidabile analista Ming-Chi Kuo, che ha dichiarato che l'iPhone SE 4 "non fa attualmente parte della pianificazione dei nuovi prodotti di Apple" per il 2024 o il 2025.

Se questo è vero, non vedremo un nuovo iPhone SE almeno fino al 2026, il che suggerisce che il futuro dell'iPhone economico è molto in bilico. Se dovesse arrivare, probabilmente avrebbe anche uno schermo più grande. Ciò significa che chi è alla ricerca di un iPhone di piccole dimensioni dovrà presto orientarsi verso iPhone 13 mini ricondizionati o verso il più economico, ma poco potente, iPhone SE (2022).

D'altra parte, una nuova opzione per chi vuole qualcosa di compatto e potente sono i nuovi smartphone pieghevoli. Finora le voci affidabili su un possibile iPhone pieghevole sono state scarse, ma questo formato sembra ancora il più probabile successore spirituale dell'iPhone mini rispetto a un iPhone SE rinnovato - anche se sicuramente non batterà il mini sul prezzo...