iPhone 16: presunte specifiche e prezzi dei quattro modelli

L'iPhone 16 sarà probabilmente presentato il mese prossimo - anche se Apple non ha ancora ufficializzato nulla - e una delle fughe di notizie più dettagliate su specifiche e prezzi che abbiamo visto potrebbe aiutarvi a decidere se fare o meno l'upgrade quest'anno.

Questo riepilogo proviene da @theapplehub e copre tutto, dalle dimensioni del display alla capacità della batteria. Non si tratta di una fonte da cui abbiamo sentito parlare molto in precedenza e non è chiaro da dove provengano esattamente tutte queste informazioni, quindi non prendetele ancora come confermate.

Innanzitutto le dimensioni del display: 6,1 pollici per l'iPhone 16, 6,7 pollici per l'iPhone 16 Plus , 6.3 pollici per l'iPhone 16 Pro e 6,9 pollici per l'iPhone 16 Pro Max. Ciò significa piccoli aumenti per i modelli Pro, che si dice riceveranno anche il chipset A18 Pro rispetto alla versione standard A18.

Anche qui ci sono dettagli sulla capacità della batteria. Possiamo aspettarci capacità di 3.561 mAh (iPhone 16), 4.006 mAh (iPhone 16 Plus), 3.355 mAh (iPhone 16 Pro) e 4.676 mAh (iPhone 16 Pro Max), che rappresentano un aumento per ogni modello rispetto al suo predecessore, ad eccezione dell'iPhone 16 Plus (in calo rispetto ai 4.383 mAh dello scorso anno).

Il prezzo potrebbe essere giusto

The iPhone 16 lineup overview pic.twitter.com/5kVTgCNI25August 17, 2024

I prezzi sembrano essere stati mantenuti anche quest'anno, e solo l'iPhone 16 Pro subirà un aumento.

Secondo questa voce, la cifra di partenza dell'iPhone 16 Pro sarà di 1.099 dollari (990 euro circa).

Considerando che quasi tutti i dettagli sono già trapelati in precedenza, tra cui il supporto Wi-Fi 7 e una fotocamera ultra-wide da 48MP migliorata per i modelli Pro, il salto a 8 GB di RAM per tutti i modelli (menzionato in un post successivo di @theapplehub) e le capacità precise della batteria di ciascun modello, si tratta più di una carrellata di indiscrezioni di una novità assoluta.

Tuttavia, è bello avere tutte le specifiche tecniche di cui si vocifera in un'unica tabella di facile lettura (quella che trovate in mezzo all'articolo), poiché potrebbe aiutarvi a decidere se spendere i soldi quest'anno o aspettare l'iPhone 17. Inoltre, ci ricorda quanti dettagli sono trapelati prima del grande reveal di Apple.