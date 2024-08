iPhone 16: le previsioni sul design per i modelli Pro e Pro Max

L'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max saranno i telefoni di punta di Apple per il 2024, quindi è ragionevole aspettarsi che l'azienda cerchi di renderli il più possibile belli e di qualità.

Questo significa cambiamenti drastici nel design rispetto alla linea iPhone 15? Non necessariamente, perché i telefoni di Apple sono già innegabilmente ben progettati. Tuttavia, le fughe di notizie e le indiscrezioni suggeriscono l'arrivo di alcuni cambiamenti per i modelli in arrivo.

Qui di seguito abbiamo riportato in dettaglio tutte le fughe di notizie sul design che abbiamo riscontrato finora, che insieme forniscono un quadro abbastanza chiaro di ciò che ci si può aspettare visivamente dall'iPhone 16 Pro e dall'iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro previsioni sul design

Un'immagine trapelata di unità fittizie di iPhone 16 Pro (Image credit: Sonny Dickson)

Swipe to scroll horizontally iPhone 16 Pro design (rumored) Dimensioni: TBC Peso: Oltre 187g Materiale: Vetro e titanio Dimensioni schermo: 6.3 pollici

L'iPhone 16 Pro potrebbe essere più grande dell'iPhone 15 Pro e avere un pulsante aggiuntivo, ma per il resto potrebbe essere simile al suo predecessore, se le fughe di notizie sono credibili; si veda l'immagine trapelata dell'iPhone 16 Pro qui sopra.

Sul fronte delle dimensioni, anche se non siamo ancora sicuri di quelle esatte, diverse fonti hanno affermato che l'iPhone 16 Pro avrà uno schermo da 6,3 pollici, rispetto ai 6,1 pollici del suo predecessore.

Questo probabilmente renderà il telefono più grande dell'iPhone 15 Pro (146,6 x 70,6 x 8,3 mm), ma a quanto pare le cornici dell'iPhone 16 Pro sono più piccole, passando da 1,71 mm a 1,2 mm.

Questo potrebbe quindi contribuire a mantenere le dimensioni palmari, anche se con un cambio di rapporto d'aspetto a 19,6:9 da 19,5:9, l'iPhone 16 Pro sarà probabilmente più alto e più stretto dell'iPhone 15 Pro.

Il probabile aumento delle dimensioni dello schermo comporterà anche un peso maggiore rispetto al suo predecessore di 187 g, anche se speriamo che non ci sia una differenza drastica di peso.

L'altro cambiamento di design particolarmente evidente che ci aspettiamo è l'aggiunta di un pulsante di cattura posizionato accanto al pulsante di accensione. Questa funzione, di cui si vocifera da più parti, permetterebbe di scattare foto e girare video, mentre una pressione più leggera potrebbe attivare l'autofocus e scorrendo su di esso si potrebbe ingrandire e rimpicciolire lo schermo.

Oltre a questo e ad alcuni nuovi colori dell'iPhone 16 Pro, ci aspettiamo che il prossimo telefono Pro di Apple assomigli molto al modello attuale, con il retro in vetro, la cornice in titanio, la stessa forma di base, la stessa disposizione dei pulsanti e la stessa disposizione della fotocamera.

Una prima fuga di notizie ha suggerito che i componenti del Face ID potrebbero essere nascosti sotto lo schermo, rendendo la Dynamic Island molto più piccola, in quanto dovrebbe ospitare solo la fotocamera frontale. Ma non abbiamo sentito questa notizia altrove, quindi dubitiamo che si verificherà.

iPhone 16 Pro Max previsioni sul design

Image 1 of 2 An unofficial render of the iPhone 16 Pro and Pro Max (Image credit: MacRumors) A leaked photo of iPhone 16 Pro Max dummy units (Image credit: Sonny Dickson)

Swipe to scroll horizontally iPhone 16 Pro Max design (rumored) Dimensioni: 163.024 x 77.575 x 8.26mm Peso: Oltre 221g Materiale: Vetro e titanio Dimensioni schermo: 6.9 pollici

L'iPhone 16 Pro Max avrà probabilmente lo stesso design dell'iPhone 16 Pro, ma in dimensioni maggiori. In altre parole, probabilmente sarà simile all'iPhone 15 Pro Max, ma più grande e con un pulsante in più.

Si pensa che questo pulsante si chiami tasto Capture e, come già detto, controllerà la fotocamera e sarà posizionato sotto il tasto di accensione sul bordo destro.

Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo sentito ripetutamente che l'iPhone 16 Pro Max avrà uno schermo da 6,9 pollici, rendendo il suo display più grande di 0,2 pollici rispetto a quello dell'iPhone 15 Pro Max.

Questo renderà presumibilmente più grande il telefono nel suo complesso, anche se abbiamo sentito altrove che l'iPhone 16 Pro Max potrebbe avere le cornici più sottili di qualsiasi altro telefono, il che potrebbe significare che non c'è molta differenza nell'ingombro complessivo.

Una fuga di notizie , tuttavia, fornisce dettagli sulle dimensioni esatte dell'iPhone 16 Pro Max, affermando che le sue dimensioni saranno di 163,024 x 77,575 x 8,26 mm. Ciò lo renderebbe più alto, più largo e più spesso dell'iPhone 15 Pro Max di 159,9 x 76,7 x 8,25 mm, anche se non di molto. Parte di questo cambiamento nelle dimensioni potrebbe anche essere dovuto al vociferato rapporto di aspetto 19,6:9 del display dell'iPhone 16 Pro Max, anziché il 19,5:9 del suo predecessore.

È probabile che l'iPhone 16 Pro Max sia anche più pesante del suo predecessore di 221 grammi, ma per ora non sappiamo di quanto.

A parte questo, e la possibilità di nuovi colori, l'iPhone 16 Pro Max probabilmente assomiglierà molto all'iPhone 15 Pro Max, con un telaio in titanio, un retro in vetro e lo stesso layout e forma generale, come si può vedere nelle immagini trapelate dell'iPhone 16 Pro Max qui sopra.

Infine, una fonte ha suggerito che il Dynamic Island potrebbe essere molto più piccolo, con i componenti del Face ID nascosti sotto lo schermo, ma siamo scettici al riguardo.