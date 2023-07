iPhone 15 segna un punto di svolta con una nuova tecnologia per la batteria

The iPhone 14 range

Ormai abbiamo sentito molte voci su iPhone 15, e l'ultima che ha attirato la nostra attenzione riguarda un nuovo tipo di tecnologia per la batteria che Apple potrebbe introdurre con i nuovi migliori smartphone che verranno presentati a settembre.

Secondo l'esperto @RGcloudS, tutti e quattro i modelli della serie iPhone 15 saranno caratterizzati dalla tecnologia della batteria impilata. Si tratta di un sistema già utilizzato nei veicoli elettrici e, come suggerisce il nome, significa che i componenti della batteria sono impilati l'uno sull'altro.

Ciò significa, in teoria, che la batteria avrà un formato più compatto e potrà e offrire una maggiore densità energetica. Il compromesso da accettare è che la batteria scalda di più, quindi sarà necessaria un'attenta progettazione per far funzionare correttamente questo sistema all'interno di un iPhone.

Supponendo che gli ingegneri Apple riescano a farlo come si deve, potremmo assistere a miglioramenti della durata della batteria nell'iPhone 15. Potrebbe anche significare che le batterie sono fisicamente più piccole, dando più spazio all'interno per altri componenti (o per i meccanismi di raffreddamento).

Un'introduzione limitata

L'indiscrezione non ci fornisce molte altre informazioni su tale tecnologia. A quanto pare questa rimane "limitata", quindi è possibile che stavolta non venga implementata su larga scala fino a che Apple non risolverà alcuni problemi.

La stessa fonte afferma che sono stati testati iPhone con ricarica cablata da 40W e MagSafe da 20W (rispetto ai 20W cablati e ai 15W MagSafe dell'iPhone 14), pur sottolineando che tali velocità potrebbero essere raggiunte solo con l'iPhone 16.

Va detto che, come abbiamo riferito in precedenza, si vocifera che Samsung Galaxy S24 Ultra riceverà la stessa tecnologia di batteria impilata, insieme a un corrispondente aumento delle velocità di ricarica.

Un altro motivo per cui gli iPhone 15 potrebbero offrire una migliore durata della batteria rispetto ai loro predecessori è l'introduzione del chip Apple A17 e la sua maggiore efficienza.