iPhone 15 Pro e Pro Max: i bordi si macchiano se li usate senza cover

L'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max sono usciti da poche settimane ma alcuni utenti hanno lamentato uno strano fenomeno che riguarda le cornici in titanio delle varianti Pro riconosciuto da Apple stessa.

In un documento ufficiale rilasciato nei giorni scorsi (fonte: MacRumors), Apple ha dichiarato che "l'olio della pelle potrebbe alterare temporaneamente il colore della banda esterna di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max,".

Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico: pulendo la cornice del telefono con un "panno morbido, leggermente umido e privo di pelucchi" si "ripristinerà l'aspetto originale" e il telefono tornerà come nuovo. Detto questo, è consigliabile investire in una custodia.

Quest'anno gli iPhone Pro e Pro Max hanno dei bordi esterni in titanio con effetto spazzolato anziché l'acciaio inossidabile che tendono a risentire particolarmente delle impronte oleose lasciate dalle dita. Naturalmente, questi segni di usura graduale potrebbero non darvi alcun fastidio e si possono facilmente evitare con una semplice custodia, ma hanno colto alla sprovvista alcuni utenti che si sono giustamente preoccupati portando alla luce il problema.

Costruito per durare nel tempo

Nella nostra recensione dell'iPhone 15 Pro Max, abbiamo elogiato la "squisita" qualità costruttiva del modello più costoso dell'iPhone 15, descrivendolo anche come "molto piacevole da tenere in mano".

Il passaggio al titanio significa che l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max sono più leggeri dei loro predecessori e dovrebbero anche essere più resistenti alla corrosione.

Come abbiamo spiegato nella nostra recensione dell'iPhone 15, l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus mantengono la solita struttura in alluminio, quindi non si dovrebbe notare alcuna macchia sui bordi esterni.

Nel complesso, anche per chi ha scelto una delle varianti Pro, il metodo di pulizia dell'iPhone rimane lo stesso: utilizzare un panno morbido, leggermente umido e privo di pelucchi, evitare i prodotti per la pulizia e non usare mai l'aria compressa. È inoltre necessario evitare che l'umidità penetri nelle aperture del telefono.