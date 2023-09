iPhone 15 Pro e Pro Max sono gli smartphone più potenti in assoluto: ecco i primi benchmark

Gli iPhone Pro e Pro Max, anno dopo anno, si trovano regolarmente ai vertici delle classifiche in termini di potenza pura. I modelli della gamma iPhone 15 non fanno eccezione e grazie ai primi test benchmark comparsi sul database di Geekbench ne abbiamo la conferma.

Come segnalato da MySmartPrice sono emersi alcuni test Geekbench per l'iPhone 15 Pro che ha ottenuto un punteggio single-core di 2.914 e un risultato multi-core di 7.199. Si noti che il telefono è indicato come "iPhone16,1", ma dai dettagli del chipset è chiaro che si tratta di uno dei nuovi modelli Pro, e MySmartPrice sostiene che si tratti proprio dell'iPhone 15 Pro.

Anche l'iPhone 15 Pro Max è comparso sul database di Geekbench (sotto il nome di "iPhone16,2") con un punteggio single-core di 2.787 e un risultato multi-core di 6.853.

Image 1 of 2 (Image credit: Geekbench) (Image credit: Geekbench)

Stranamente i punteggi medi del Pro Max sono leggermente inferiori a quelli dell'iPhone 15 Pro (anche se i massimali risultano più alti) ma ciò non significa che sia meno potente, in quanto i risultati dei test possono variare.

Nel complesso entrambi i telefoni hanno ottenuto punteggi leggermente superiori ai loro predecessori. L'iPhone 14 Pro ha un punteggio medio single-core di 2.520 e un risultato medio multi-core di 6.387, mentre l'iPhone 14 Pro Max ha una media di 2.519 e 6.367 rispettivamente per single-core e multi-core.

Non solo, i punteggi sono di gran lunga superiori a quelli dei telefoni Android. Il Samsung Galaxy S23 Ultra è attualmente in cima alla classifica dei benchmark Android di Geekbench per i punteggi single-core con una media di 1.878. Per i risultati multi-core, il Vivo X90 Pro Plus è in cima alla classifica, con un risultato medio di 5.152.

Più potenza e più RAM

In base ai risultati di Geekbench, l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max sono i telefoni più potenti in assoluto, e non di poco, anche se nell'uso generale non si percepisce tutta questa differenza. Tuttavia, grazie alla potenza extra di cui dispongono, giochi come Resident Evil 4 remake e Assassin's Creed Mirage saranno trasferiti su iOS.

È interessante notare che i benchmark menzionano anche 8 GB di RAM, 2 GB in più di quelli di cui dispongono l'iPhone 14 Pro e il Pro Max. È possibile che questo dettaglio sia inesatto, ma prima del lancio si è parlato più volte della possibilità che le varianti Pro dei nuovi iPhone avrebbero avuto 8GB di RAM.

Purtroppo Apple non è solita fornire questa specifica, quindi non lo sapremo con certezza finché qualcuno non si prenderà la briga di smontarli.

A breve pubblicheremo le nostre prove di iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max nelle quali vi racconteremo nel dettaglio quali sono le novità più interessanti e come si comportano i nuovi smartphone Apple.