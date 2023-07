iPhone 15, le ultime notizie sul prezzo non promettono niente di buono

In quella che forse è la notizia meno sorprendente di sempre, si sente ancora una volta dire che iPhone 15 Pro Max potrebbe essere più costoso di iPhone 14 Pro Max.

La notizia proviene dall'analista Jeff Pu: la stessa fonte aveva precedentemente affermato che entrambi i modelli Pro sarebbero costati più dei loro predecessori, ma in questo caso ha individuato specificamente iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra).

Non è chiaro se questo significhi che non pensano più che anche iPhone 15 Pro subirà un aumento di prezzo, ma come riferimento l'iPhone 14 Pro Max parte da 1.489€, quindi iPhone 15 Pro Max potrebbe essere un telefono estremamente costoso.

Se il prezzo dovesse aumentare, potrebbe essere dovuto alla tanto chiacchierata fotocamera periscopica, che potrebbe essere un'esclusiva dell'iPhone 15 Pro Max e che offrirebbe uno zoom a più ampio raggio rispetto al teleobiettivo standard previsto per iPhone 15 Pro. Tuttavia, la maggior parte delle fonti sostiene che non vedremo una fotocamera a periscopio su un iPhone prima della linea iPhone 16.

Nella stessa nota, Pu ha affermato che la serie iPhone 15 entrerà in produzione di massa ad agosto, il che è in linea con la tabella di marcia degli anni precedenti e suggerisce che Apple dovrebbe essere sulla buona strada per un annuncio a settembre.

Nessuna traccia dei pulsanti a stato solido

Pu ha anche parlato di iPhone 16 Pro, affermando che c'è ora una "bassa" possibilità che questo telefono e iPhone 16 Pro Max siano dotati di tasti a stato solido.

In origine questa caratteristica era stata ipotizzata per iPhone 15 Pro e Pro Max, ma i report suggerivano che per problemi tecnici non sarebbe stata pronta in tempo.

Si pensava quindi che i pulsanti a stato solido potessero arrivare sulla serie iPhone 16 Pro, ma se Pu ha ragione, non sarà così. Tuttavia, è incredibilmente presto per le indiscrezioni su iPhone 16, quindi le cose potrebbero certamente cambiare.