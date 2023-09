Ecco perchè non dovreste acquistare un nuovo iPhone proprio adesso

In questo momento potreste essere indecisi se acquistare iPhone 14 o aspettare il prossimo iPhone 15. Ogni anno c'è un momento in cui è meglio non comprare un nuovo iPhone, ed è proprio quello che stiamo vivendo.

Il prossimo lancio di prodotti Apple è stato confermato per il 12 settembre. Sebbene Cupertino mantenga il massimo riserbo sui prodotti che intende svelare, scommettiamo che verrà presentata la tanto vociferata serie iPhone 15.

Con poco meno di una settimana di attesa, vi consigliamo di aspettare i nuovi iPhone, soprattutto se avete intenzione di passare da un modello iPhone 13.

Perchè aspettare iPhone 15?

Mi rendo conto che può essere difficile aspettare l'arrivo di un nuovo telefono se quello attuale è piuttosto vecchio, con una batteria che fatica a durare un giorno e prestazioni che sembrano lente per gli standard attuali. Ma acquistare un iPhone 14 adesso sarebbe un errore.

Innanzitutto, si prevede che iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno un design rinnovato, con un ritorno ai bordi arrotondati, il chip A16 Bionic, laDynamic Island e una fotocamera principale da 48MP. La connettività USB-C sembra essere stata introdotta per tutti i modelli di iPhone 15, segnando praticamente la fine della porta proprietaria Lightning. Purtroppo, però, sembra che i modelli standard e Plus dell'iPhone 15 manterranno un display a 60Hz, una frequenza di aggiornamento lenta per gli standard del 2023.

Nel complesso, però, l'iPhone 15 e 15 Plus sembrano offrire un discreto mix di aggiornamenti rispetto all'iPhone 14 e un notevole salto di qualità rispetto all'iPhone 13 e ai vecchi telefoni Apple. Vale quindi la pena aspettare.

Sia l'iPhone 15 Pro che l'iPhone 15 Pro Max avranno batterie più grandi, cornici più sottili, bordi curvi in titanio, sensori della fotocamera migliorati, un chip A17 Bionic e un pulsante di azione che, come quello dell'Apple Watch Ultra, potrà essere usato per attivare funzioni personalizzate dalle app. Inoltre, si dice che l'iPhone 15 Pro Max avrà uno zoom ottico 6x sul suo teleobiettivo a periscopio, raddoppiando così la portata dello zoom fisico rispetto all'iPhone 14 Pro Max e, probabilmente, rendendo più potente il sistema fotografico nel suo complesso.

Si prospettano aggiornamenti importanti, che forse non rivoluzioneranno gli iPhone Pro così come li conosciamo, ma che dovrebbero fornire aggiornamenti interessanti rispetto ai modelli attuali e rappresentare un passo avanti convincente rispetto ad iPhone 13 Pro Max. Se vi siete accontentati di un iPhone 12 Pro, credo che questo sia l'anno giusto per fare l'upgrade.

Meglio aspettare anche se non volete un iPhone 15

Anche se non siete entusiasti dell'iPhone 15 e non vedete l'ora di acquistare un iPhone 14 è meglio aspettare.

La prassi comune di Apple è quella di discontinuare la maggior parte dei telefoni della generazione precedente quando lancia i nuovi modelli, ma di mantenere il modello standard a un prezzo scontato. Inoltre, l'iPhone 13 standard potrebbe subire un'ulteriore riduzione di prezzo.

Quindi, se riuscite ad aspettare due settimane, potreste acquistare un iPhone risparmiando un bel po' di soldi.

L'unico motivo per acquistare un iPhone 14 adesso è se avete un vecchio iPhone che è ancora idoneo per il programma di permuta di Apple. Infatti, con ogni nuova generazione di iPhone, Apple tende a eliminare il telefono più vecchio dall'elenco dei prodotti in permuta, il che significa che potreste perdere un'offerta del genere se avete un iPhone 7, ad esempio.