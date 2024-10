Apple Intelligence in arrivo la prossima settimana: tutte le novità di iOS 18.1

L'attesa per il lancio delle nuove funzionalità di Apple è quasi giunta al termine: a partire dalla prossima settimana, Apple inizierà la distribuzione di iOS 18.1, che porterà con sé l'attesissima Apple Intelligence, insieme a innovazioni significative per la salute dell'udito degli AirPods Pro 2.

In un comunicato stampa ufficiale, Apple ha confermato che gli aggiornamenti per gli AirPods Pro 2, necessari per sfruttare appieno le nuove funzionalità, richiederanno l'installazione di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Questo lancio segna l'inizio di una nuova era per i dispositivi Apple, introducendo strumenti e funzionalità che promettono di migliorare notevolmente l'esperienza utente.

Le novità includono strumenti di scrittura per la correzione di bozze e riscrittura, risposte intelligenti per rispondere rapidamente ai messaggi, riassunti delle notifiche e una riprogettazione di Siri, che dovrebbe rendere l'interazione con il dispositivo ancora più fluida e intuitiva.

Per gli utenti di AirPods Pro 2, le novità sono particolarmente interessanti: gli auricolari saranno in grado di eseguire un test dell'udito e di funzionare come apparecchi acustici da banco approvati dalla FDA, disponibili per chi ha una perdita uditiva da lieve a moderata. Tuttavia, per utilizzare queste funzioni, sarà fondamentale installare l'aggiornamento del firmware per gli AirPods insieme a iOS 18.1.

Apple Intelligence sarà accessibile su alcuni dei modelli più recenti, come l'intera linea iPhone 16 e l'iPhone 15 Pro / Pro Max. È importante notare che i possessori di dispositivi come l'iPhone 15 non potranno accedere a queste nuove funzionalità, il che potrebbe generare un po' di frustrazione tra gli utenti.

Sebbene Apple avesse già anticipato l'arrivo di Apple Intelligence per ottobre, l'attesa di oltre un mese per gli utenti di iPhone 16 potrebbe risultare lunga. Tuttavia, con una data di rilascio ormai confermata, l'entusiasmo cresce per le potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale di Apple e per il modo in cui potrebbe trasformare l'interazione con i dispositivi.

Prepariamoci a scoprire tutto ciò che Apple Intelligence ha da offrire e come queste nuove funzionalità possano arricchire la nostra vita quotidiana.

Una nuova era

Se state aspettando le funzionalità più interessanti di Apple Intelligence, come l'integrazione di ChatGPT in Siri e una revisione sostanziale dell'assistente vocale, dovrete avere un po' di pazienza. Genmoji, Image Playground, e altre funzionalità avanzate arriveranno con iOS 18.2, previsto in beta nel prossimo mese. Apple ha dichiarato che queste funzioni saranno disponibili "più avanti nel corso dell'anno", quindi, considerando che ci avviciniamo al 2024, è probabile che le possiate provare presto. Tuttavia, la revisione di Siri non sarà disponibile prima del 2025.

La data di rilascio prevista per la prossima settimana riguarda inizialmente solo l'inglese degli Stati Uniti; le altre regioni dovranno attendere fino a dicembre. Anche se è possibile cambiare la lingua del dispositivo, l'efficacia di Apple Intelligence potrebbe variare, come dimostra l'esperienza con lo slang scozzese. Per gli utenti Apple dell'UE, non ci sono ancora informazioni sul lancio delle funzioni AI.

Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro hands-on di iOS 18.1 Apple Intelligence per una panoramica delle funzionalità in arrivo, oltre al nostro approfondimento sulle funzioni di salute dell'udito degli AirPods Pro 2.