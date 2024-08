Anomalia su iOS: digitare queste quattro lettere manda in crash l’iPhone

Ora che è in circolazione da oltre 17 anni, iOS è un sistema operativo piuttosto stabile, ma un ricercatore di sicurezza è riuscito a trovare un raro bug che causa il blocco di iPhone e iPad con la digitazione di sole quattro lettere.

Il ricercatore noto come Konstantin su Mastodon (via TechCrunch) ha scoperto che SpringBoard, l'applicazione che gestisce la schermata iniziale dell'iPhone, si blocca se si scorre a destra oltre tutte le schermate iniziali fino alla Libreria delle applicazioni e si digita quanto segue nella barra di ricerca: ""::

Abbiamo riscontrato che questa operazione su un iPhone (con iOS 17.5.1) ha fatto sì che il nostro telefono visualizzasse una ruota che gira a vuoto per diversi secondi, prima di tornare alla schermata di blocco. Digitando queste quattro lettere, o l'alternativa "": seguita da una qualsiasi lettera, nella barra di ricerca dell'app Impostazioni, anche questa applicazione si blocca.

Non ci sono prove che questo bug sia un problema di sicurezza o qualcosa di cui preoccuparsi - abbiamo contattato Apple per una dichiarazione e aggiorneremo questa storia in caso di risposta. Nei nostri test, inoltre, non causa il blocco completo di iOS: solo SpringBoard e l'app Impostazioni sembrano essere interessate.

Si tratta comunque di uno scorcio intrigante sui piccoli punti deboli nascosti dei nostri dispositivi iOS, altrimenti molto curati, e ci aspettiamo che Apple risolva completamente il problema in iOS 18.

Potenza effettiva

(Image credit: Future)

Bug dell'iPhone come questo sono piuttosto rari, ma non del tutto sconosciuti. Uno più grave è emerso su iMessage nel 2015, quando un singolo messaggio di testo ha causato il blocco e lo spegnimento completo degli iPhone.

Conosciuto come "effective power", il problema ha spinto Apple a rispondere ufficialmente e a rilasciare una soluzione temporanea.

Si trattava di un problema più preoccupante, perché potenzialmente dava a estranei il potere di mandare completamente in crash l'iPhone. Questo nuovo problema è di poco conto in confronto, perché è generato dagli utenti e non è esattamente una cosa che molti di noi digitano per caso.