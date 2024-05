iOS 17.5 è arrivato: ecco 4 novità per il vostro iPhone

Sono passati poco più di due mesi da quando Apple ha rilasciato iOS 17.4, quindi è giunto il momento di dare il benvenuto alla festa a iOS 17.5. L'ultimo aggiornamento software per iPhone è ora disponibile su tutti gli iPhone più recenti dell'iPhone XR. L'ultimo aggiornamento del software basato sull'iPhone è ora disponibile per il download su tutti gli iPhone più recenti dell'iPhone XR e, anche se stiamo aspettando con impazienza l'arrivo di iOS 18, iOS 17.5 porta con sé una buona dose di utili aggiornamenti.

Il più recente rinnovamento del software di Apple espande ulteriormente i permessi di sideloading introdotti con iOS 17.4, mentre specifiche app e impostazioni, tra cui Apple News e Trova il mio, ricevono anch'esse aggiornamenti indispensabili.

In questo articolo, vi segnaliamo le quattro principali funzioni di iOS 17.5 da tenere d'occhio. Non sapete come aggiornare il vostro iPhone? Consultate la nostra guida su come scaricare iOS 17 per un rapido tutorial.

Download di web app di terze parti

(Image credit: AltStore)

In un cambiamento della strategia Apple indotto dalla legislazione, iOS 17.4 ha concesso ai residenti dell'UE la possibilità di scaricare app da app store di terze parti, e iOS 17.5 espande ulteriormente tali permessi consentendo il download di app basate su siti web.

In parole povere, ciò significa che gli sviluppatori web possono ora offrire le app direttamente sui loro siti web, e gli utenti di iPhone nell'UE non devono più visitare un vero e proprio app store (di Apple o altro) per scaricarle. Non si tratta di una vera e propria libertà di regolamentazione - tra le altre condizioni, gli sviluppatori devono essere stati membri dell'Apple Developer Program per due anni consecutivi prima di offrire il download di app basate su siti web - ma questo cambiamento segna un altro passo verso una maggiore autonomia dei proprietari di iPhone (anche se Apple non è d'accordo).

Aggiornamenti di Apple News Plus

(Image credit: Apple)

Chi non ama un buon rompicapo? Per gli abbonati statunitensi e canadesi al servizio premium di notizie di Apple, Apple News Plus, iOS 17.5 introduce un nuovo gioco di parole quotidiano chiamato Quartiles, che richiede ai giocatori di combinare le tessere per formare parole e guadagnare punti.

iOS 17.5 introduce anche una modalità offline per Apple News Plus, che consente agli abbonati di accedere agli articoli, ai servizi audio e ai giochi in assenza di connessione cellulare o Wi-Fi. Il tipo di contenuti disponibili in questa modalità offline può essere personalizzato nelle impostazioni.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ogni giorno ultime notizie, recensioni, opinioni, analisi, offerte e altro ancora dal mondo della tecnologia. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Avvisi di tracker di terze parti

(Image credit: TechRadar)

Con iOS 17.5 Apple ha finalmente introdotto la specifica Detecting Unwanted Location Trackers, che consente agli utenti di iPhone di rilevare e localizzare tracker di oggetti di terze parti, oltre agli AirTag di Apple (questi ultimi sono rilevabili da iOS 14.5).

Ora il vostro iPhone vi avviserà con un avviso "[Oggetto] trovato in movimento con voi" se un dispositivo tracker Bluetooth sconosciuto, di qualsiasi produttore, viene rilevato sulla vostra persona. Sarà quindi possibile attivare un allarme e/o disattivare il tracker in questione.

La rete Find My Device aggiornata di Google è in fase di implementazione anche per i telefoni Android, quindi è positivo che i principali produttori di cellulari facciano fronte comune contro questo problema di sicurezza.

Nuova impostazione dello Stato di riparazione

(Image credit: Apple)

iOS 17.5 introduce una nuova funzione per Trova il mio, chiamata Stato di riparazione. In precedenza, agli utenti che inviavano i loro iPhone in riparazione veniva chiesto di disattivare Find My per confermare la proprietà di un determinato dispositivo. Ora, invece, la nuova funzione Stato di riparazione può lasciare Find My acceso, il che significa che gli iPhone continuano a essere rintracciabili dai proprietari durante il processo di riparazione. Si tratta di un piccolo cambiamento, ma gradito.