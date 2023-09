I drop test rivelano che l'iPhone 15 Pro è meno resistente dell'iPhone 14 Pro

Il drop test dell'iPhone 15 Pro rivela che il nuovo top di gamma Apple potrebbe essere più soggetto a danni da caduta accidentale rispetto all'iPhone 14 Pro.

Il video pubblicato da Sam Kohl di AppleTrack (fonte: 9to5Mac) mette a confronto la resistenza dei due iPhone Pro sottoponendoli a una serie di cadute. L'iPhone 14 rimane intatto anche cadendo dalle altezze più elevate, mentre l'iPhone 15 Pro subisce notevoli danni rivelandosi meno resistente.

È importante sottolineare che l'iPhone 15 Pro si è rotto solo dopo diverse cadute resistendo molto bene ai primi drop test. Tuttavia, sembra che ci sia una differenza strutturale tra l'iPhone dello scorso anno e quello nuovo. A quanto pare il nuovo Pro è più incline a rompersi quando cade su superfici dure.

Qui sotto potete vedere con i vostri occhi la prova dello YouTuber.

Perché l'iPhone 15 Pro si danneggia più facilmente?

Il nuovo iPhone 15 Pro utilizza ampiamente la lega di titanio, resistente e leggera, e ha una cornice in lega di titanio anziché in acciaio inossidabile. Tuttavia il titanio, pur essendo più resistente, è anche più flessibile e questo, insieme al passaggio dai bordi piatti ai bordi curvi, sembra aver eliminato alcune delle proprietà di assorbimento degli urti della fascia in acciaio inossidabile dell'iPhone 14 Pro.



In pratica ciò significa che il titanio, pur essendo molto resistente, può trasmettere maggiori vibrazioni ad altre parti del telefono, come il vetro posteriore, che è proprio quello che si vede incrinarsi nel video. Quindi, mentre l'integrità strutturale dell'iPhone rimane intatta, l'urto può essere trasmesso attraverso il vetro causandone la rottura.

È improbabile che si tratti di un problema significativo per la maggior parte degli utenti, soprattutto per quelli di noi che mettono il telefono in una custodia (ovvero la maggior parte). Tuttavia, forse non è un caso che Apple abbia reso più conveniente la riparazione del vetro posteriore dell'iPhone 15 Pro: secondo le ultime stime dei prezzi di riparazione di Apple, il costo della sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15 Pro è di 198€. Si tratta di una cifra nettamente inferiore rispetto ai modelli precedenti che, nel caso dell'iPhone 14 Pro, richiedevano la bellezza di 599€ per sostituire il vetro posteriore.



Tuttavia, se siete maldestri e vi capita spesso di far cadere il telefono, dovreste prendere in considerazione il servizio AppleCare con il quale otterrete riparazioni illimitate per danni accidentali.