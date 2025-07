The Pixel 9 phones come with some AI exclusives

Con il lancio della serie Google Pixel 9, sono arrivate numerose funzioni fotografiche basate sull’intelligenza artificiale, inizialmente esclusive dei nuovi dispositivi. Ma ora sembra che Google sia pronta a renderle disponibili anche per i Pixel più datati.

Come segnalato da @AssembleDebug e Android Authority, l’ultima versione dell’app Google Foto per Android contiene riferimenti a due funzioni in arrivo sui Pixel 6 e successivi: Auto Frame e Reimagine.

Auto Frame serve a posizionare al meglio il soggetto principale all’interno della foto, grazie a ritagli automatici o all’espansione dello sfondo con l’aiuto dell’IA. È una funzione simile a quella già vista su alcuni tra i migliori smartphone Samsung.

Reimagine, invece, consente di modificare parti della foto attraverso comandi testuali, sfruttando la generazione di immagini via IA. È possibile, ad esempio, aggiungere una macchina a una scena urbana o un albero a un paesaggio naturale. Se riuscite a immaginarlo, Google Foto può ricrearlo.

Esclusiva Pixel

(Image credit: Google / Future)

Google non ha ancora confermato ufficialmente la notizia, quindi non è chiaro quando le nuove funzioni IA come Auto Frame e Reimagine arriveranno su dispositivi come Pixel 8. Tuttavia, considerando le tracce presenti nell’ultima versione di Google Foto, il rilascio potrebbe non essere lontano.

Ha senso che Google voglia rendere disponibili il maggior numero possibile di strumenti IA anche sui modelli precedenti, a patto che l’hardware sia in grado di supportarli. Mantenere alcune funzioni esclusive per i nuovi dispositivi può spingere le vendite, ma non è detto che molti utenti abbiano scelto di passare ai Pixel 9 solo per questo – anche se, va detto, le funzionalità si sono dimostrate piuttosto convincenti.

Nel frattempo, il conto alla rovescia per la prossima generazione è quasi finito: la serie Google Pixel 10 sarà presentata mercoledì 20 agosto, e sarà l’occasione per parlare ancora una volta del ruolo centrale dell’intelligenza artificiale e, probabilmente, di nuove funzioni esclusive dedicate alla prossima linea.