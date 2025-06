Pixel 6a, Google corre ai ripari: limiti a batteria e ricarica dopo i casi di surriscaldamento

Two intact Pixel 6a phones

Google corre ai ripari dopo alcuni episodi di Pixel 6a andati a fuoco, segnalati nelle ultime settimane. Per evitare nuovi incidenti, l’azienda ha deciso di ridurre capacità e velocità di ricarica su una parte dei modelli usciti nel 2022.

Come riportato da Android Authority, un portavoce di Google ha confermato che un aggiornamento obbligatorio verrà distribuito presto ai dispositivi interessati, abbassando le prestazioni della batteria una volta raggiunti 400 cicli di carica. L’obiettivo è contenere i rischi di surriscaldamento, ma ciò comporterà una minor autonomia e tempi di ricarica più lunghi per gli utenti coinvolti.

Google ha annunciato che invierà comunicazioni dirette agli utenti interessati nel corso del prossimo mese. Intanto, la stessa Android Authority ha individuato un avviso di rischio legato alla batteria del Pixel 6a nella più recente beta di Android 16.

Evidence of a burned out Pixel 6a (Image credit: Ariella / Android Authority)

Al momento è difficile stimare quante unità siano effettivamente a rischio, ma Android Authority ha già documentato due casi distinti di Pixel 6a esplosi durante la ricarica, con tanto di immagini a supporto. L’idea che uno smartphone possa prendere fuoco da solo mentre è collegato alla corrente è comprensibilmente allarmante.

Google parla solo di un "sottoinsieme" di dispositivi coinvolti, quindi non è detto che l'aggiornamento correttivo venga rilasciato a tutti i Pixel 6a. Per ora, però, non c’è chiarezza su quali unità riceveranno il fix.

Se possedete un Pixel 6a, è consigliabile monitorare attentamente lo stato del telefono durante la ricarica: fate attenzione a possibili rigonfiamenti della scocca, temperature anomale o un calo drastico dell’autonomia, segnali che potrebbero indicare un deterioramento della batteria.

Ricordiamo che il rischio di surriscaldamento può riguardare qualsiasi batteria agli ioni di litio in caso di danni fisici o malfunzionamenti. Tuttavia, il problema sembra ripresentarsi ciclicamente nella gamma Pixel, con segnalazioni recenti anche per il Pixel 7a.