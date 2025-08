Pixel 10 lancia la frecciatina: Siri arriverà… ma quando?

Mancano appena 16 giorni alla presentazione ufficiale della famiglia Pixel 10, che Google svelerà insieme ad altri dispositivi, e un nuovo teaser ci offre un’anteprima dello smartphone, accompagnata da un messaggio piuttosto chiaro da parte del colosso tech.

Oltre ad alcune inquadrature furtive dei lati sinistro e destro e una quasi completa vista del retro - che conferma la presenza dell’ormai iconica camera bar, amata o meno - Google scrive: “Chiedi di più al tuo telefono.”

È questo il filo conduttore dello spot teaser intitolato “Google Pixel 10 Soon”, che lancia anche una frecciatina (per nulla velata) ad Apple per i ritardi nel rilascio della versione con intelligenza artificiale di Siri. Pur senza nominarla direttamente, la voce narrante esordisce dicendo: “Se compri un nuovo telefono per una funzione che sta per arrivare...” e poi ricorda che, se stai ancora aspettando dopo più di un anno, forse è il caso di rivedere cosa intendi per “presto”.

Su Instagram, dove Google ha condiviso il video tramite vari profili ufficiali, arriva anche un altro invito: “Esci dal tuo comfort phone.” Una trovata astuta, bisogna ammetterlo.

Google spera chiaramente che il messaggio arrivi forte e chiaro, spingendovi a passare a un Pixel 10 o a uno degli altri nuovi dispositivi in arrivo. E per essere certi che il tono sia quello giusto, come colonna sonora di questo teaser da 30 secondi è stata scelta - in modo tutt’altro che sottile - una versione strumentale di “The Next Episode” di Dr. Dre.

Lo spot mette anche in risalto che la più recente famiglia Pixel 9 - composta da 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold - è arrivata con una ricca dotazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, disponibili già al primo avvio.

Tutti questi modelli integrano i modelli Gemini AI di Google, che permettono di scattare foto di gruppo con meno mani visibili, e includono un assistente virtuale particolarmente avanzato. Questi smartphone offrono anche la funzione Cerca con un cerchio (Circle to Search) e un nuovo strumento chiamato Pixel Screenshots.

Apple ha presentato tutte le sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sotto il nome di Apple Intelligence nel giugno 2024, ha lanciato la famiglia di iPhone 16 - progettata proprio per supportare Apple Intelligence - a settembre dello stesso anno, e ha rilasciato il primo pacchetto di queste funzionalità nell’ottobre 2025.

Nella primavera del 2025, però, Apple ha annunciato un rinvio per quanto riguarda l’arrivo di Siri potenziata dall’intelligenza artificiale. In un’intervista concessa a Lance Ulanoff, Editor-at-Large di TechRadar, Craig Federighi di Apple ha spiegato che lo sviluppo stava richiedendo più tempo del previsto e che il debutto era ora atteso per l’anno successivo.

Da allora Apple è stata un po’ più trasparente sulla questione: durante la conference call sui risultati del quarto trimestre, Tim Cook ha dichiarato che i team stanno facendo buoni progressi e che il lancio è previsto per il 2026. Nonostante ciò, l’attesa per mettere le mani su Siri con AI rimane lunga - come ben sanno molti utenti, me compreso, insieme a numerosi colleghi.

Con Google pronta a salire sul palco il 20 agosto 2025 per presentare i suoi nuovi dispositivi -probabilmente diverse settimane prima che Apple annunci il suo tradizionale “special event” per mostrare la famiglia iPhone 17 - sembra chiaro che il team Pixel voglia anticipare i tempi e, nel frattempo, prendersi anche qualche libertà ironica.

L’azienda dovrebbe svelare i nuovi Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, a poche settimane di distanza dal debutto dei Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Flip 7 FE firmati Samsung. Secondo i leak sui prezzi, però, Google potrebbe mantenere inalterato il costo dei suoi smartphone principali - una notizia più che gradita per i nostri portafogli.

Non ci si aspetta un redesign radicale per la famiglia Pixel 10: forse qualche nuova colorazione, ma il look moderno introdotto con i Pixel 9 dovrebbe restare, e questo teaser sembra confermarlo. Detto ciò, è probabile che Google abbia integrato un nuovo chip Tensor e stia preparando nuove funzionalità AI piuttosto interessanti.

Considerando che mancano ancora più di due settimane all’evento, non ci sorprenderemmo di vedere altri teaser da qui al 20 agosto. Resta solo da capire quanto saranno diretti e se Google deciderà di cambiare artista per la colonna sonora.