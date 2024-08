Il Google Pixel 9 potrebbe avere un aumento di memoria a sorpresa - ma solo per alcuni

The Pixel 8 is set to be replaced

Mancano pochi giorni al lancio della seriePixel 9 di Google e le fughe di notizie continuano, con l'ultima che indica un'offerta piuttosto allettante da parte di un operatore che raddoppierà la quantità di spazio di archiviazione del telefono in cambio di denaro.

Come rilevato dal tipster seriale Roland Quandt, in una pagina di termini e condizioni che sembra essere stata pubblicata in anticipo, l'operatore di rete britannico Vodafone offrirà un'offerta "double-your-storage-for-free" sui telefoni Pixel 9 per un periodo di tempo limitato.

Ciò significa che la versione da 256 GB viene venduta al prezzo della versione da 128 GB, quella da 512 GB al prezzo della versione da 256 GB e così via. A quanto pare si applica al Pixel 9, alPixel 9 Pro , al Pixel 9 Pro XL e al Pixel 9 Pro Fold.

Sebbene coloro che non si trovano nel Regno Unito e che utilizzano la rete Vodafone non dovrebbero entusiasmarsi troppo, c'è almeno la possibilità che queste offerte appaiano su altri operatori in altri Paesi, Italia compresa.

Questa stessa fuga di notizie rivela anche che il Google Pixel Pro XL avrà fino a 1 TB di spazio di archiviazione all'interno, cosa che abbiamo sentito anche nelle precedenti indiscrezioni. Sembra che il Pixel 9 avrà una capacità massima di 256 GB e gli altri due telefoni del quartetto di 512 GB.

La presentazione di questi telefoni (e del Pixel Watch 3) è prevista per martedì 13 agosto, non c'è molto che non sia trapelato sui dispositivi, dallespecifiche interne di ai colori in cui possiamo aspettarci di vederli.

Abbiamo scritto di tutto ciò che ci si può aspettare dal lancio del Pixel 9, ed è possibile che, in occasione del grande evento di presentazione della prossima settimana, vengano fornite notizie su Android 15 e, molto probabilmente, su altre funzionalità diGemini AI.

È possibile seguire l'evento su TechRadar e ci sarà ancheun livestream. Il tutto avrà inizio alle 10:00 PT / 13:00 ET / 18:00 BST, ovvero il 14 agosto alle 3:00 AEST. Se pensate di essere tentati da un acquisto, potreste doverpagare un po' di più rispetto all'anno scorso.