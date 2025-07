Mancano poche settimane alla presentazione ufficiale della serie Google Pixel 10, ma a quanto pare non è rimasto molto da svelare: secondo Android Authority, Google avrebbe mostrato per sbaglio un render promozionale con tutti e quattro i modelli attesi.

Nel banner, comparso nell’app del Google Play Store, si vedono chiaramente Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Il messaggio a schermo recita “Now available”, segno che la grafica non doveva ancora essere pubblicata. Tuttavia, Google potrebbe non preoccuparsi troppo, visto che il Pixel 10 Pro era già stato mostrato ufficialmente in precedenza.

Per quanto riguarda i colori, tre dei modelli sono raffigurati in una tonalità grigio-blu, che dovrebbe chiamarsi Moonstone, mentre il Pixel 10 base appare in un blu brillante, probabilmente denominato Indigo.

(Image credit: Google / Android Authority)

Purtroppo, i dispositivi sono visibili solo da dietro, e viste le numerose anticipazioni emerse nei mesi scorsi, il render non mostra nulla di veramente nuovo. Tuttavia, ora si può dire con certezza quale sarà il design finale della serie Pixel 10.

Nel frattempo, secondo Android Headlines, il Pixel 10 Pro Fold sarà disponibile in soli due colori: il già visto Moonstone, una tonalità grigio-blu, e Jade, un verde chiaro e tenue.

Le indiscrezioni precedenti indicavano che gli altri modelli della linea Pixel 10 sarebbero arrivati in quattro varianti cromatiche, quindi la scelta sarà più limitata per il Fold. In compenso, Moonstone e Jade offrono un tocco visivo più interessante rispetto a palette più neutre che Google avrebbe potuto adottare.

Pixel 10: più spesso, più pesante e (quasi) senza sorprese

I Pixel 10 e Pixel 10 Pro misureranno 152,8 x 72 x 8,6 mm, identici in altezza e larghezza ai modelli attuali, ma con 0,1 mm in più di spessore.

Il Pixel 10 Pro XL dovrebbe mantenere le dimensioni del Pixel 9 Pro XL (162,8 x 76,6 x 8,5 mm), ma sarà più pesante, con 232 grammi contro i 221g del predecessore.

Il pieghevole Pixel 10 Pro Fold dovrebbe misurare 155,2 x 150,4 x 5,2 mm da aperto e 155,2 x 76,3 x 10,8 mm da chiuso. Risulterebbe quindi più stretto ma più spesso da chiuso, e più largo e spesso da aperto rispetto al Pixel 9 Pro Fold. Anche in questo caso, si parla di un peso maggiore: 258g, ovvero 1 grammo in più.

Se queste dimensioni verranno confermate, Google sembrerebbe andare controcorrente rispetto ad altri produttori, che puntano a dispositivi sempre più sottili e leggeri.

Tutti i dettagli ufficiali saranno rivelati durante l’evento del 20 agosto, anche se – visti i precedenti – non si esclude che nuove informazioni trapelino in anticipo.