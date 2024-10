Attenzione utenti Pixel 6, Android 15 causa malfunzionamenti gravi

L'aggiornamento ad Android 15 ha portato a segnalazioni preoccupanti per i possessori di Google Pixel 6, con diversi utenti che lamentano il blocco totale dei dispositivi. Questo problema è emerso in seguito all'installazione della nuova versione del sistema operativo, e attualmente non sembra esserci una soluzione immediata.

Secondo quanto riportato da Android Police, il bug sembra colpire in particolare coloro che attivano la funzione "Private Space". Questa caratteristica, che consente di mantenere app e file in un profilo protetto, richiede un uso intensivo delle risorse e potrebbe non essere adeguatamente supportata dai modelli con meno di 6 GB di RAM. L'utente u/GegoByte ha condiviso la sua esperienza su Reddit, indicando che il suo telefono è diventato completamente non funzionante dopo aver attivato questa funzione.

Purtroppo, questo non è il primo problema che affligge la linea Pixel 6. In passato, sono stati segnalati malfunzionamenti dopo reset di fabbrica, e l'aggiornamento ad Android 14 aveva causato a molti utenti problemi di boot-loop, bloccando l'accesso ai file locali.

Oltre ai problemi specifici del Pixel 6, anche altri modelli come il Pixel 8 Pro stanno riscontrando difficoltà, in particolare con la gesture posteriore. Inoltre, diversi utenti hanno notato che l'app Instagram è diventata inutilizzabile dopo l'aggiornamento, sebbene sia prevista una correzione.

Google ha rilasciato Android 15 in versione stabile il 15 ottobre, e i modelli Pixel 6, 6 Pro e 6a sono tra i primi a ricevere l'aggiornamento. Altri produttori come Motorola e OnePlus hanno avviato il rollout di Android 15, e sarà interessante vedere se i problemi segnalati riguardano esclusivamente la famiglia Pixel o se sono sintomatici di difetti nel nuovo sistema operativo.

Se possedete un Pixel 6, potrebbe essere prudente posticipare l'aggiornamento fino a quando non verranno fornite conferme di correzioni. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa situazione e sulle ultime notizie riguardanti i dispositivi Google Pixel e il sistema operativo Android.