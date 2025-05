Una delle funzionalità più utili in arrivo sui dispositivi con Android 16 riguarda i nuovi strumenti per controllare lo stato della batteria, integrati direttamente nell'app Impostazioni dei Pixel – e ora sappiamo anche quali modelli li riceveranno al momento del rilascio pubblico.

Android 16 verrà probabilmente svelato nel dettaglio durante il Google I/O, ma alcune versioni beta stanno già rivelando in anticipo alcune novità del sistema operativo.

Tra queste c'è una nuova sezione dedicata alla salute della batteria. Lo strumento principale mostra una percentuale che indica la capacità massima attuale della batteria rispetto a quella di una nuova batteria standard. Se, per esempio, il valore è 93%, significa che una ricarica completa del telefono equivale al 93% della carica di una batteria nuova identica.

Oltre a questo, il sistema indica se lo stato della batteria è normale oppure no, e include collegamenti a suggerimenti per migliorare la salute della batteria.

Una migliore durata della batteria

Android 16 should be detailed soon (Image credit: Google / Future)

Il sistema non introduce nuove misure protettive (come l'assistenza alla salute della batteria presente nel Google Pixel 9a) ma rimane comunque uno strumento utile per capire perché è importante monitorare lo stato della batteria, offrendo consigli pratici se si hanno difficoltà a prendersene cura.

Proprio per questo è un peccato scoprire che, secondo quanto dichiarato da Google in un report di bug della beta di Android 16, la funzione attualmente "supportata nella Beta 3 su Pixel 8a e Pixel 9, inclusi 9 Pro e Fold", non verrà estesa ai modelli Pixel più vecchi a causa di “limitazioni hardware”.

Il modo in cui Google ha formulato la comunicazione lascia intendere chiaramente che solo i dispositivi Pixel 8 e successivi riceveranno questi nuovi strumenti di controllo della batteria. Anche se non è stata esclusa del tutto la possibilità di un rilascio futuro per i modelli precedenti, non sembra particolarmente probabile.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: Peter Hoffmann)

La salute della batteria è una delle funzionalità meno appariscenti ma più utili che un aggiornamento software possa offrire.

Che si cambi smartphone ogni due anni o ogni cinque, sapere che il proprio dispositivo resterà affidabile il più a lungo possibile è qualcosa che tutti apprezzano. Del resto, nessuno ama quei momenti di panico in cui la carica scende rapidamente nei momenti meno opportuni.

Oltre alle novità legate alla batteria, Android 16 introdurrà anche un importante rinnovamento visivo, una modalità desktop migliorata e nuove protezioni contro l’uso improprio delle porte USB.